I due attori, che hanno lavorato nella fiction 'Buongiorno, mamma', sono stati fotografati ancora una volta insieme, in atteggiamenti intimi e complici

Raoul Bova e Beatrice Arnera in 'Buongiorno, mamma'

Raoul Bova è tornato a sorridere con Beatrice Arnera. Dopo la bufera degli ultimi mesi, che ha segnato la fine della sua lunga relazione con Rocio Munoz Morales, l’attore è stato paparazzato raggiante e rilassato insieme all’attrice. E non è la prima volta. I due, che si sono conosciuti grazie alla fiction Mediaset Buongiorno, mamma, sono già stati sorpresi a pranzo qualche settimana fa. E nonostante i pettegolezzi, continuano a vedersi e ad esplorare il loro rapporto.

Raoul Bova e Beatrice Arnera ancora insieme

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati beccati in esclusiva da Chi mentre camminavano mano nella mano, sorridenti e complici, per le vie di Roma, in zona Prati. Scene da commedia romantica? No, pura realtà.

E non manca un curioso dettaglio: Bova avrebbe tentato di svignarsela dall’uscita secondaria di un locale, pensando di eludere i flash. Ma i paparazzi l’hanno colto in flagrante, con la Arnera al fianco… e il sorriso di chi sembra aver ritrovato la serenità. O quasi, visto che si indaga ancora su chi ha ricattato l’attore.

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati seguiti fino all’ingresso di un palazzo, dove sono velocemente spariti. Ma le foto sembrano parlare chiaro e confermare l’indiscrezione lanciata da Dagospia, che aveva già pizzicato la coppia a pranzo insieme in un’atmosfera intima e al tempo stesso rilassata. Per il momento, però, i diretti interessati preferiscono non sbilanciarsi troppo sul loro legame.

Classe 1995, dunque più giovane di Raoul Bova di ben 24 anni, Beatrice Arnera è un’attrice italiana. Sua madre è la cantante lirica Silvia Gavarotti, quindi fin da bambina ha avuto a che fare con il mondo dello spettacolo. Durante l’infanzia ha viaggiato con la madre in tournée nei teatri italiani ed europei.

Ha lavorato in alcune fiction italiane tra cui Una grande famiglia, Il commissario Montalbano, Solo per amore, Un passo dal cielo. In passato è stata legata ad Andrea Pisani, comico del duo PanPers. La coppia ha avuto nel 2024 una figlia di nome Matilde.

Un periodo complicato per Raoul Bova

Dopo lo scandalo mediatico esploso lo scorso luglio, con la pubblicazione (ad opera di Fabrizio Corona) di presunti messaggi piccanti tra Raoul Bova e Martina Ceretti, l’attore ha vissuto settimane da incubo. I legali si sono mossi per bloccarne la diffusione, e nel frattempo è emerso anche un presunto tentativo di estorsione a suo danno. Una tempesta che ha travolto anche la sua relazione con Rocio Munoz Morales, già da tempo in crisi.

La coppia aveva smentito le voci, mostrandosi unita ma dopo quanto accaduto, la verità è venuta a galla: Bova ha annunciato, sempre tramite avvocati, la fine della storia con l’attrice e ballerina spagnola. Quest’ultima ha preferito la strada del silenzio, per rispetto delle figlie avute da Raoul: Luna ed Alma, che oggi hanno rispettivamente 9 e 6 anni.

Bova, dal canto suo, ha provato a non lasciarsi travolgere, lavorando intensamente sul set. Si è vociferato di un addio a Don Matteo ma in realtà Raoul è impegnato con le riprese delle nuove puntate della fortunata fiction Rai. Determinato ad andare avanti nonostante tutto e tutti.