Non è tardata ad arrivare la reazione dell'attrice e conduttrice spagnola che, sollecitata dai giornalisti, ha rivelato la sua importante scelta

Dopo l’intervista di Raoul Bova a Verissimo, la prima in tv dopo che la sua vita privata è stata al centro della cronaca per tutta l’estate, arriva la risposta – seppur velata – della sua ex compagna, Rocio Munoz Morales. L’attrice e conduttrice spagnola, che nonostante i problemi personali non ha di certo messo da parte i suoi impegni di lavoro, ha commentato la situazione durante la conferenza stampa di presentazione di Freeze, il nuovo comedy show che la vedrà protagonista accanto a Nicola Savino, in onda su Rai 2 a partire dal 16 settembre.

Raoul Bova a Verissimo, la reazione di Rocio

“Sto attraversando un momento difficile, non lo nego, ma posso anche dire che stanno succedendo tante cose bellissime e me le godo fino in fondo”, ha affermato Rocio Munoz Morales durante la conferenza stampa del nuovo programma televisivo che la vede protagonista.

“Dal punto di vista umano, quello che dovevo dire l’ha detto il mio avvocato. Il mio non parlare non è perché mi devo nascondere dietro a un dito, è semplicemente perché in questo momento la priorità sono le mie due figlie”, ha aggiunto, sollecitata dai giornalisti sulla fine della sua relazione con Raoul Bova.

Come aveva fatto settimane fa, la 37enne ha dunque sottolineato che – dal suo punto di vista – la presunta “pausa” nella relazione tra lei e Bova non sarebbe mai esistita: “Lui ha deciso di parlare, io preferisco non farlo. La verità la conosco io molto bene, ma la sa anche Raoul. Poi lui è libero di dire quello che vuole”.

Parole che lasciano intendere anche un rapporto complesso tra Bova e Rocio: i due non si sono lasciati nel migliore dei modi. Sono in contatto solo ed esclusivamente per le figlie ma non c’è di più. Tanto che nel salotto di Silvia Toffanin Raoul ha espresso il desiderio di poter riavere un legame con la spagnola, come accaduto con l’ex moglie Chiara Giordano.

L’attore, che tornerà presto ad indossare i panni di Don Matteo, ha inoltre confidato che il suo rapporto con Rocio “aveva situazioni che stavamo gestendo con riservatezza. Non stavo perdendo qualcosa, ero forte della mia verità e non temevo rivalsa o ritorsione”.

“Non è che se sei un personaggio pubblico devi fare il bollettino delle tue emozioni. Sono cose private, non va comunicato tutto. Tradimento o non tradimento, la gente parla quando non sa le cose. Forse qualche sbaglio l’ho fatto anche io, di avere chiarezza, di stare in una situazione di non detto”, ha aggiunto.

Freeze, il nuovo programma tv di Rocio Munoz Morales e Nicola Savino

Freeze è un comedy-show in cui alcuni Vip, divisi in squadre, si sfidano a rimanere impassibili davanti a qualsiasi provocazione quando il conduttore lancia il momento Freeze. A condurre il gioco saranno Nicola Savino e Rocio Munoz Morales: con loro in studio ci sarà la giuria formata da Mara Maionchi e Ubaldo Pantani cui, in ogni puntata, si affiancherà un giornalista di Rai Sport.

“L’adattamento italiano del format giapponese che è stato fatto funziona anche meglio del previsto – ha assicurato Rocio – Il momento geniale è quando i concorrenti entrano nella stanza dei giochi e non sanno cosa sta per accadere, se troveranno un animale, se saranno sporcati. È l’ingrediente fondamentale di Freeze”.

“Sono molto felice – ha aggiunto – perché ho ritrovato Nicola, con cui avevo fatto Le Iene, non potevo avere compagno migliore per questa cosa cosa, con lui ho la libertà e la complicità che si ha con un fratello”.

Per lei si tratta, certo, di qualcosa di nuovo: “Non è il mio contesto solito, mi trovo in mezzo a grandissimi comici con la battuta pronta. Mi sono lasciata trasportare e qualche battuta viene anche a me. Sto pure imparando un po’ di napoletano. Il mio compito, in realtà, è quello di mettere un po’ di ordine e occuparmi della giuria ed è un onore per me avere vicino Mara Maionchi, annusarla e nutrirmi della sua esperienza televisiva. Lei non ha sovrastrutture, dice quello che pensa ed è generosissima nel mettersi al servizio del programma”.