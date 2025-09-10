Raoul Bova, il figlio Francesco sarà in Don Matteo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Francesco, figlio di Raoul Bova, sarà nella fiction Don Matteo. A svelarlo il settimanale Chi che ha pubblicato alcuni scatti che svelano il dietro le quinte sul set della fiction Rai. Nelle immagini vediamo l’attore insieme a suo figlio fra un ciak e l’altro.

Don Matteo, il figlio di Raoul Bova nella fiction

Don Matteo sta per tornare, le riprese della fiction sono iniziate e Raoul Bova è tornato sul set per vestire i panni di Don Massimo. Ormai da tempo infatti Bova ha sostituito Terence Hill come protagonista della serie tv Rai, diventando un volto molto amato dal pubblico. Secondo quanto svelato da Chi però presto un altro Bova esordirà sul piccolo schermo. Si tratta di Francesco Bova, figlio dell’attore e di Chiara Giordano.

Nelle immagini pubblicate dal magazine, Francesco è insieme a suo padre ed è vestito da infermiere. Il ragazzo infatti reciterà nella fiction come comparsa, ma non è escluso che, dopo questa prima prova da attore, non possa tornare nel cast di Don Matteo.

24 anni e una passione per la musica, Francesco Bova è il secondogenito di Raoul Bova e Chiara Giordano. Di professione deejay, ha studiato presso il Catalyst – Institute for Creative Arts and Technology, laureandosi nel 2024. Nel 2021 ha vinto il premio per la miglior musica durante il Top Indie Film Festival. Di recente si è dedicato alla musica elettronica rilasciando il singolo intitolato Thyra. Sul set fin da piccolo per via del lavoro di suo padre, Francesco si sarebbe appassionato anche al cinema e, di conseguenza, alla recitazione. Così tanto che in molti sono pronti a giurare che potrebbe seguire le orme di Bova.

Le parole di Raoul Bova sui figli dopo lo scandalo

Solo qualche giorno fa Raoul Bova aveva scelto di rompere il silenzio, parlando di quanto accaduto nelle ultime settimane e dei suoi figli. Lo scandalo delle chat con Martina Ceretti diffuse da Fabrizio Corona infatti ha colpito non solo l’attore, ma tutta la sua famiglia.

“Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile”, ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni. Nell’ultimo periodo Bova ha trovato la forza per andare avanti soprattutto grazie ai figli: Francesco e Alessandro Leon, avuti da Chiara Giordano, e Alma e Luna, frutto del legame con Rocio Munoz Morales.

“Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori – ha raccontato Raoul, parlando del rapporto con i suoi quattro figli -. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio. Con Ale e Franci ora ho un rapporto paritario, più adulto e di dialogo. Con Luna e Alma (che hanno rispettivamente 9 e 6 anni) cerco di capire le loro esigenze, a volte solo guardandole. Sono piccole ed è necessario prestare più attenzione, osservare i loro comportamenti. I miei quattro figli hanno età e caratteri diversi e io cerco di fare ogni giorno del mio meglio”.