Raoul Bova, il ruolo in Don Matteo di nuovo a rischio: i fan contro di lui

Non sembrano destinati a terminare i guai per Raoul Bova, coinvolto, ormai da settimane, in una vicenda fatta di ricatti, segreti e tradimenti. E se inizialmente sembrava che il caso degli audio e dei messaggio inviati a Martina Ceretti non avesse intaccato la sua partecipazione a Don Matteo, ora i fan si ribellano, criticando l’attore.

Raoul Bova ancora in Don Matteo, i fan contro di lui

Dopo la diffusione dei messaggi e degli audio inviati a Martina Ceretti da Raoul Bova, in tanti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro lavorativo dell’attore. Bova infatti ormai da qualche tempo ha sostituito Terence Hill nella fiction Don Matteo, dove interpreta, appunto, un prete. Un ruolo che, secondo molti, non sarebbe in linea con lo scandalo che ha coinvolto Raoul e le rivelazioni di Fabrizio Corona sul suo rapporto con Rocio Munoz Morales.

Il settimanale Oggi ha infatti intervistato il portavoce del Fan Club Ufficiale di Don Matteo. Telespettatori che sono affezionati e legatissimi alla serie tv che hanno espresso numerose riserve riguardo la scelta di lasciare il ruolo in Don Matteo a Bova.

I fan più stretti della fiction, invece, continuano ad avere le proprie riserve. Il portavoce del Fan Club Ufficiale di Don Matteo ha detto che da oggi in poi sarà difficile guardare il protagonista con gli stessi occhi.

“Il bello di Don Matteo è la moralità dei suoi personaggi, Terence Hill in questo era un gigante – ha spiegato Gabriele Collalto, l’amministratore del fan club -. E va bene che Bova è un attore, ma se si vengono a sapere delle cose private così delicate sarà difficile non pensarci quando lo vedremo nei panni di don Massimo”.

La Rai ha già chiarito che, nonostante le indiscrezioni e le voci al riguardo, Bova sarà nella nuova stagione di Don Matteo. Gli episodi della serie infatti verranno registrati nelle prossime settimane.

Gli ultimi sviluppi sul Caso Bova

Nel frattempo continuano le indagini per scoprire chi sia la persona che si nasconde dietro il numero telefonico spagnolo che ha minacciato Raoul Bova, richiedendo regali in cambio della mancata diffusione dei suoi audio inviati a Martina Ceretti. L’attore ha da poco festeggiato i suoi 54 anni, lontano dall’ormai ex compagna Rocio Munoz Morales che, come rivelato dal suo avvocato, avrebbe scoperto della relazione di Bova con la modella tramite i media.

Non solo: Rocio avrebbe chiesto l’affidamento esclusivo delle figlie della coppia, Alma e Luna. Una ipotesi che è stata respinta con forza dagli avvocati di Raoul, fra cui spicca Annamaria Bernardini De Pace, sua ex suocera e madre di Chiara Giordano, ex moglie dell’attore.

“Apprendiamo non senza stupore il perseverare della signora Rocío nel sostenere la richiesta di affido esclusivo — hanno spiegato i legali dell’attore — atteso come le bambine hanno passato sempre molto più tempo con il papà, ed è tutto documentabile. D’improvviso Raoul Bova non sarebbe più in grado, stando a quanto sostenuto dalla signorina Munoz Morales, di essere un buon padre. È una richiesta alla quale ci opporremo in tutte le sedi. Del resto, seguendo il suo ragionamento, si dovrebbe concludere che sia una madre irresponsabile, avendo spesso affidato a lui le figlie”.