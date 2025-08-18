Raoul Bova in Puglia, la vacanza con le figlie Luna e Alma dopo lo scandalo

IPA Raoul Bova

Raoul Bova dopo lo scandalo ha scelto di rifugiarsi in Puglia dopo, circondato dall’amore delle figlie Luna e Alma, sta cercando di superare questo momento difficile. L’attore, come è noto, è finito al centro dei gossip dopo la diffusione degli audio inviati a Martina Ceretti e l’addio a Rocio Munoz Morales. La situazione, ormai da settimane, è piuttosto tesa, fra dichiarazioni contrastanti e le indagini della polizia che sta cercando di capire chi avrebbe tentato di ricattare Bova, inviandogli centinaia di messaggi prima dello scandalo. In questo clima così complicato, l’attore ha deciso di ritagliarsi del tempo per stare con le figlie.

Raoul Bova, vacanze in Puglia con le figlie

Alma e Luna sono le figlie più piccole di Raoul Bova, nate dal legame dell’attore con Rocio Munoz Morales. Sono proprio loro ciò che dà la forza a divo italiano di affrontare queste settimane difficili e segnate dal gossip. Raoul ha infatti raggiunto la Puglia, per la precisione Monopoli, per trascorrere qualche giorno di vacanza con le figlie. Nelle immagini pubblicate dal settimanale Gente, l’attore gioca in spiaggia con le piccole, fra castelli di sabbia e tuffi in mare. L’atmosfera sembra giocosa e Bova, nonostante tutto, appare sereno mentre sorride alle sue bambine. Anche le piccole sembrano felicissime, mentre giocano, saltano e ridono con il loro papà.

La battaglia per l’affidamento e la nuova versione di Monzino

Nel frattempo si preannuncia una battaglia difficile per quanto riguarda l’affidamento di Alma e Luna. Come ha rivelato il Corriere della Sera infatti Rocio sarebbe intenzionata a chiedere l’affido esclusivo delle figlie. Una eventualità a cui gli avvocati di Bova – fra cui Annamaria Bernardini De Pace – hanno già replicato. “Apprendiamo non senza stupore il perseverare della signora Rocío nel sostenere la richiesta di affido esclusivo atteso come le bambine abbiano passato sempre molto più tempo con il papà, ed è tutto documentabile. Anche attualmente sono insieme in vacanza – hanno replicato -. D’improvviso Raoul Bova non sarebbe più in grado, stando a quanto sostenuto dalla signorina Muñoz Morales, di essere un buon padre. È una richiesta alla quale ci opporremo in tutte le sedi. Del resto, seguendo il suo ragionamento, si dovrebbe concludere che sia una madre irresponsabile, avendo spesso affidato a lui le figlie”.

Nel frattempo Federico Monzino, responsabile di aver fornito a Corona gli audio inviati da Bova a Martina Ceretti, ha cambiato nuovamente la sua versione dei fatti. Il giovane rampollo ha affermato che Corona avrebbe sottratto con l’inganno le informazioni sulla relazione. “Corona è venuto una prima volta a casa mia per analizzare chat e audio, per controllare se andassero bene per la puntata di Falsissimo- ha detto -. In quell’occasione, io non ho inviato nulla. Quello che non sapevo è che indossava un cappellino con una telecamera dissimulata nella visiera. E che stava riprendendo tutto, senza una mia esplicita autorizzazione. Cosa di cui mi ha messo al corrente lui stesso con dei messaggi su WhatsApp”.

“Solo dopo, in una chiamata, mi ha detto che per completare lo scoop e renderlo più scottante mancava l’audio, ‘per fare diventare Martina famosa’ quello che lei inizialmente voleva. Io ho accettato e, la seconda volta che è venuto a casa mia, gli ho inviato in primis l’audio, ma anche le chat in formato registrazione schermo, non come quelle sottratte senza il mio consenso. Diceva che gli servivano per dare maggior credibilità allo scoop”, ha aggiunto.