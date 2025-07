Martina Ceretti, chi è e cosa fa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Martina Ceretti è il nome della presunta amante di Raoul Bova. L’attore, secondo il racconto di Fabrizio Corona, avrebbe tradito Rocio Munoz Morales con la giovane, conosciuta su Instagram.

Chi è Martina Ceretti, presunta amante di Raoul Bova

Capelli biondi e occhi chiari Martina Ceretti ha 23 anni ed è originaria di Roma. Vive a Milano per via del suo lavoro e fa la modella. Ha inoltre studiato recitazione e ha preso parte ad un video musicale di Eros Ramazzotti. Su Instagram – dovrebbe avrebbe conosciuto Raoul Bova – conta quasi 100 mila followers e ha un profilo privato.

Nella puntata di Falsissimo dedicata al caso, Fabrizio Corona ha affermato che Martina Ceretti avrebbe avuto in passato anche un flirt con Stefano De Martino. Avrebbe poi iniziato a sentirsi in chat con Raoul Bova. I due avrebbero parlato per diverso tempo, prima di incontrarsi in un hotel a Milano.

Dopo l’incontro Bova avrebbe inviato un audio a Martina Ceretti – svelato da Corona – in cui sembrava particolarmente preso dalla ragazza, confermando il flirt in corso. “Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”, dice l’attore all’inizio dell’audio inviato alla 23enne.

Se Bova ha scelto di restare in silenzio dopo le rivelazioni di Corona, Martina Ceretti ha replicato su Instagram. In alcune Stories si è difesa, affermando che Fabrizio l’avrebbe descritta in modo differente da come è in realtà e parlando anche del suo amico (fonte dell’imprenditore) definito come un “tossicodipendente”.

“Ci tenevo a dire la verità riguardo alla puntata di oggi di Falsissimo – ha scritto -. Quando Corona era a casa di Federico Monzino, non ho mai fatto alcuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio. Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile giudicare una persona dalla copertina e sinceramente non ho mai voluto che venisse pubblicato nulla”.

Infine Martina ha aggiunto: “Ci tenevo anche a dire la verità su Federico Monzino: è un bravissimo ragazzo, sano, ben diverso da come l’ha descritto Corona. Non è un tossicodipendente, non fa uso di sostanze. Vive in una casa totalmente diversa da come è stata descritta”.

Le rivelazioni sul tradimento di Raoul Bova

Fabrizio Corona nella puntata di Falsissimo ha spiegato di aver ricevuto da un amico di Martina Ceretti – tramite la giovane – le chat e gli audio inviati da Raoul Bova alla ragazza nel corso della loro frequentazione, affermando che i due si sarebbero conosciuti nel 2023.

“Altro che Don Matteo Bova, qui si parla di tradimenti – ha spiegato Corona -. Il primo messaggio che Raoul Bova manda a questa ragazza è del 2023, la chat va avanti dal 2023 ad oggi. La conversazione dura due anni e mezzo. Io non credevo ai miei occhi. Lui ha corteggiato una ragazzetta di Instagram, tutto sui social, non l’ha vista per molto tempo, era tutto su una chat! Queste chat sono paradossali, perché prima di incontrarsi ci mettono anni. Alla fine è successo quello che doveva succedere al Principe di Savoia”.