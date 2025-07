Raoul Bova, la presunta amante Martina Ceretti rompe il silenzio

Martina Ceretti, presunta amante di Raoul Bova, rompe il silenzio dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul tradimento dell’attore ai danni di Rocio Munoz Morales.

Le rivelazioni di Corona sul tradimento di Raoul Bova con Martina Ceretti

Nell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha fatto alcune rivelazioni sconvolgenti su Raoul Bova. L’ex re dei paparazzi ha affermato che l’attore avrebbe tradito Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti, giovane influencer. I due – sempre secondo Corona – si sarebbero scambiati messaggi per diverso tempo prima di incontrarsi in un albergo dove avrebbero vissuto un momento di passione.

Corona ha inoltre svelato un audio che Bova avrebbe inviato alla 23enne dopo la notte trascorsa insieme. L’audio in questione – come ha raccontato – sarebbe stato fornito dalla stessa Martina Ceretti grazie all’incontro di Fabrizio con un suo amico. Dopo lo scandalo e le polemiche riguardo il tradimento dell’attore, la giovane ha voluto dire la sua su Instagram.

“Ci tenevo a dire la verità riguardo alla puntata di oggi di Falsissimo – ha spiegato -. Quando Corona era a casa di questo mio amico, io non ho mai fatto nessuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio. Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile commentare una persona dalla copertina. E sinceramente non ho mai voluto che venisse pubblicato qualcosa”.

Martina dunque non ha smentito di aver incontrato Raoul Bova, ma ha semplicemente difeso la sua posizione, affermando che non avrebbe voluto rendere pubblica la questione.

Raoul Bova e l’amore per Rocio Munoz Morales

Era il 2011 quando Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si incontrarono sul set di Immaturi, innamorandosi perdutamente. All’epoca la storia d’amore aveva fatto molto discutere perché era arrivata poco dopo la fine del matrimonio dell’attore con Chiara Giordano, madre dei figli Alessandro e Francesco.

Bova e Rocio hanno vissuto sempre la loro storia lontano dai riflettori, mostrandosi sul red carpet innamorati e felici. Nel 2015 hanno avuto la figlia Luna, mentre nel 2018 è arrivata Alma. Secondo gli esperti di gossip, come Alessandro Rosica, la crisi fra i due sarebbe nata a causa del mancato matrimonio, dopo anni di relazione.

La stessa Rocio aveva rivelato di volersi sposare, ma di attendere la proposta del compagno. “Mi piacerebbe sposarmi, ma non lo cerco come scrivono i giornali. Sono all’antica, deve essere lui a chiedermelo”, aveva detto, ospite di Diletta Leotta nel suo podcast.

La stessa attrice spagnola aveva commentato le voci di crisi. Nel corso della sua ospitata nel programma di Alessia Marcuzzi, Rocio aveva risposto alle illazioni sulla sua storia d’amore con Bova. “A volte ci azzeccano, però colorano e creano cose intorno a una verità normale. Se sei una persona normale e litighi con il tuo fidanzato è noioso, quindi si crea una cosa gigante”, aveva rivelato.

Per ora l’attrice non ha commentato le rivelazioni di Corona sull’incontro fra Martina Ceretti e Raoul Bova, scegliendo la strada del silenzio.