Raoul Bova rompe il silenzio dopo lo scandalo e l’addio a Rocio: “Sto cercando di affrontarlo”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Raoul Bova

Dopo un lungo silenzio, tante polemiche, indagini e una bufera mediatica, Raoul Bova ha deciso di dire la sua. L’attore, travolto dallo scandalo legato alla diffusione degli audio e delle chat inviate a Martina Ceretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni.

Le prime parole di Raoul Bova dopo lo scandalo

Raoul Bova, fra gli attori più amati e seguiti del cinema italiano, è finito negli ultimi mesi al centro di uno scandalo che è diventato via via sempre più grande. Tutto è partito dalle rivelazioni di Fabrizio Corona che nel corso del suo programma Falsissimo ha svelato gli audio e le chat inviate dall’attore a Martina Ceretti. Conversazioni private che parlavano di un incontro e svelavano come la relazione fra Bova e Rocio Munoz Morales fosse terminata.

In seguito sono arrivate le denunce, l’intervento del Garante della Privacy e una indagine che ha portato alla scoperta di un tentativo di estorsione ai danni dell’attore. In queste settimane in tanti hanno parlato, da Federico Monzino, amico di Martina Ceretti che avrebbe segnalato gli audio a Corona, allo stesso Fabrizio che ha pubblicato numerose Stories su Instagram.

Bova invece ha scelto di rimanere in silenzio, dedicandosi alle figlie Alma e Luna, nate dal legame con Rocio Munoz Morales, e affidandosi ad Annamaria Bernardini De Pace, sua ex suocera e avvocato di successo. Accanto a lui gli amici più cari e, sembra, anche l’ex moglie Chiara Giordano con cui è rimasto in ottimi rapporti.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Bova ha svelato come si sente. “Sto cercando di affrontarla come sono abituato a fare – ha detto -, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani. Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social – ha aggiunto -, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore e questo lo trovo imperdonabile”.

Il ritorno di Raoul Bova in tv

Dopo lo scandalo e l’addio a Rocio Munoz Morales dunque Raoul Bova sembra pronto a rimettersi in piedi. Presto tornerà in tv con Don Matteo e Buongiorno Mamma, ma soprattutto si racconterà nello studio di Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin. A dargli coraggio le persone che ama, in particolare i suoi quattro figli con cui ha un rapporto speciale.

“Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio”, ha confessato l’attore. Bova ha parlato del legame con Alessandro Leon e Francesco, i figli più grandi. “Con loro ho un rapporto paritario, più adulto e di dialogo – ha rivelato, mentre riguardo le figlie più piccole ha detto -. Cerco di capire le loro esigenze, a volte solo guardandole. Sono piccole, è necessario prestare più attenzione, osservare i loro comportamenti. Imparo ogni giorno da tutti e quattro, ogni momento insieme è prezioso – ha concluso Raoul -. Forse l’insegnamento più grande è l’amore incondizionato”.