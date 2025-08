Caso Bova, Monzino: “Chiedo scusa a Rocio, audio inviati per amore di Martina Ceretti”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Federico Monzino torna a parlare dello scandalo che ha travolto Raoul Bova e questa volta lo fa per chiedere scusa all’attore e alla compagna Rocio Munoz Morales, spiegando di aver diffuso gli audio e le chat con Martina Ceretti solo per amore della modella.

Le parole di Federico Monzino per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Federico Monzino è senza dubbio uno dei grandi protagonisti dello scandalo che ha travolto Raoul Bova. Il giovane rampollo ha infatti ammesso di aver fornito a Fabrizio Corona tutte le chat e gli audio inviati dall’attore a Martina Ceretti durante la loro frequentazione. Quanto accaduto, come è noto, ha sconvolto Rocio Munoz Morales che ha rivelato tramite il suo avvocato di aver scoperto con i media i tradimenti del compagno.

Intervistato da Novella 2000, Federico Monzino ha voluto chiedere scusa all’attrice che, come prevedibile, si è chiusa nel silenzio, preoccupata solo di difendere dall’attenzione mediatica le figlie. “Vorrei innanzitutto esprimere tutta la mia solidarietà e il mio rispetto per Rocío – ha detto Monzino -. È stata certamente la più colpita e che non aveva nulla a che vedere con questa vicenda. Capisco quanto possa essere stata ferita e quanto questa situazione abbia influito sulla sua vita privata e su quella dei suoi figli. Non era mia intenzione coinvolgere persone innocenti o causare loro dolore. A lei, e a tutta la sua famiglia, vorrei dire che mi dispiace sinceramente per quanto accaduto. Sto facendo il possibile per fare chiarezza e assumermi la responsabilità delle mie azioni. Perché situazioni del genere non si ripetano mai più”.

Il ruolo di Martina Ceretti nel caso Bova

Monzino ha poi parlato del suo rapporto con Martina Ceretti, spiegando di aver fornito tutte le informazioni sulla relazione con l’attore a Fabrizio Corona sotto il suo consenso e per farla diventare famosa. Il gesto del ragazzo sarebbe stato causato dal sentimento che provava nei confronti della modella.

“Confermo di aver inviato a Fabrizio Corona alcuni messaggi e un audio che Martina mi aveva condiviso – ha detto -. Perché credevo — e le sue parole lo confermavano — che lei volesse una certa visibilità. La mia intenzione non era mai stata quella di danneggiare nessuno, ma piuttosto di assecondare un suo desiderio. Riconosco oggi che è stata una scelta ingenua e sbagliata, che ha avuto conseguenze più grandi di quanto immaginassi. Non c’era alcuna strategia dietro, solo l’idea, forse malriposta, di fare qualcosa di positivo per Martina”.

Dopo lo scandalo, Martina Ceretti ha chiuso il suo profilo Instagram e ha scelto di cambiare numero, rendendosi irreperibile da tutti, anche da Federico Monzino che ora sta affrontando le conseguenze di quanto accaduto.

“Martina mi ha autorizzato esplicitamente a inoltrare quei messaggi a Fabrizio Corona, e lo abbiamo fatto insieme, con la sua piena consapevolezza – ha raccontato il giovane rampollo, che proviene da una famiglia milanese molto famosa -. Quando si prova qualcosa per una persona, si tende a vedere le cose con un filtro diverso. Certo, il desiderio di Martina di farsi conoscere ha influenzato le nostre scelte, e probabilmente questo ha offuscato la mia capacità di giudizio”.