Caso Bova, la rabbia di Monzino e la verità su Martina Ceretti: “Mi ha lasciato solo”

Nuove rivelazioni e confessioni inaspettate sul caso Bova arrivano, ancora una volta, da Federico Monzino, fra i protagonisti della vicenda che ha coinvolto l’attore, con la diffusione di chat e audio che documentano la sua relazione con Martina Ceretti. Il giovane rampollo, responsabile di aver consegnato a Fabrizio Corona il materiale riguardante Raoul Bova, ha deciso di rivelare cosa è successo davvero.

La rabbia di Federico Monzino su Martina Ceretti

Sulle pagine del settimanale Oggi, Federico Monzino ha parlato ancora una volta di Martina Ceretti, raccontando il rapporto fra i due e i motivi che l’avrebbero spinto a consegnare a Fabrizio Corona gli audio e le chat che Raoul Bova si era scambiato con la ragazza durante la loro frequentazione.

“C’eravamo incontrati circa due anni fa, poi non ci siamo più visti – ha rivelato -. Un mese e mezzo fa ci siamo ritrovati e abbiamo cominciato a chattare. Da amichevole la comunicazione s’è fatta più flirty, abbiamo iniziato a vederci con frequenza, e il rapporto ha preso una piega sentimentale. Non era una relazione vera e propria. Ci siamo frequentati, è nato qualcosa tra noi e lì sono nati anche gli errori”.

Monzino ha spiegato ancora una volta di aver rivelato a Corona della relazione fra Martina Ceretti e Bova per far diventare famosa la ragazza. Il giovane rampollo ha poi rivelato che non era a conoscenza del fatto che Raoul fosse legato a Rocio Munoz Morales e avesse due figlie. Proprio per questo ha affermato di sentirsi molto in colpa e di essersi pentito delle sue scelte.

“Una cavolata colossale e non ho scuse – ha raccontato -. Ho una formazione, una famiglia, un’esperienza che avrebbero dovuto darmi la lucidità per decidere, e invece ho perso di vista ogni razionalità e mi sono comportato da imbecille. Manco sapevo che Bova fosse impegnato e avesse dei figli. Martina avrebbe dovuto dirmelo. O ci voleva poco lo so, la ricerca di un secondo su Google. Ma non ci ho pensato”.

Il 29enne ha poi svelato di aver chiuso i rapporti con Martina Ceretti. Dopo lo scandalo e le rivelazioni di Corona infatti la modella ha chiuso il suo profilo Instagram ed è sparita dai radar. “Manco si sta facendo viva con me per sapere come sto, dato che comunque mi ha lasciato da solo in questo casino mediatico, tutto nato dal suo desiderio di avere visibilità”.

La battaglia fra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova

Le dichiarazioni di Monzino arrivano insieme a nuovi sviluppi sul caso Bova. Annamaria Bernardini de Pace e David Leggi, legali dell’attore hanno infatti depositato una denuncia per stalking contro Fabrizio Corona e un reclamo al Garante della Privacy. Intanto Rocío Muñoz Morales ha richiesto l’affido esclusivo delle figlie, Luna e Alma.

“Apprendiamo non senza stupore il perseverare della signora Rocío nel sostenere la richiesta di affido esclusivo – hanno risposto sul Corriere della Sera -. È una richiesta alla quale ci opporremo in tutte le sedi (…) Le bambine hanno passato sempre molto più tempo con il papà, ed è tutto documentabile». Non a caso, sottolineano, «anche attualmente sono insieme in vacanza”.