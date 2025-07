Caso Bova, Martina Ceretti scomparsa e Monzino svela tutta la verità

IPA Raoul Bova

Continuano le rivelazioni sul caso Bova, fra dichiarazioni, indiscrezioni e il mistero riguardo al ricatto ai danni dell’attore. Dopo la puntata di Falsissimo in cui Fabrizio Corona parlava del tradimento di Raoul Bova ai danni di Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti, la modella è sparita da Instagram. Nel frattempo Federico Monzino, l’amico di Martina che ha girato gli audio e i messaggi di Bova a Corona, ha deciso di raccontare la sua verità.

Martina Ceretti sparita dai social

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sull’incontro fra Martina Ceretti e Raoul Bova, la modella è scomparsa dai social. Martina ha infatti disattivato il suo profilo Instagram e, come raccontato anche da Federico Monzino, ha cambiato numero di telefono. Secondo quanto rivelato da Corona – e confermato da Monzino – la giovane avrebbe scelto di diffondere gli audio e le chat con l’attore allo scopo di “diventare famosa”.

Probabilmente però non si aspettava un risvolto simile nella questione. Non solo si è parlato di un ricatto ai danni di Bova (per ora da parte di ignoti visto che le forze dell’ordine stanno ancora indagando), ma Martina è stata anche travolta da numerose critiche. Così tanto che prima di sparire dai social aveva pubblicato alcune Stories su Instagram in cui aveva cercato di prendere le distanze dalla vicenda, accusando Corona di aver rubato le chat con Bova a Monzino usando l’inganno.

La verità di Federico Monzino su Raoul Bova e Martina Ceretti

Se Martina Ceretti è sparita dai radar, scegliendo il silenzio, Federico Monzino ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera. Il ricco rampollo – figlio di una famiglia benestante milanese – ha rivelato di non riuscire a mettersi in contatto con la modella, affermando che fra i due ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia.

“Non stiamo insieme ufficialmente, ma non siamo nemmeno amici – ha confessato -. C’è un legame più profondo. Martina stessa, prima di svanire, ha riconosciuto il nostro rapporto, tanto da cercare di tutelarmi. Mi sentirei sollevato se riuscissi a contattarla, anche solo per sapere come sta. Per supportarla, come ho sempre fatto negli anni. Ne sarei felicissimo. Purtroppo però lei ha disattivato i social e non so quale sia il suo nuovo numero di telefono. Non riesco a mettermi in contatto con lei… Non mi parla più”.

Monzino ha poi rivelato la sua verità sui fatti, smentendo la versione di Martina Ceretti. “Fabrizio non mi ha costretto né ingannato. Martina lo ha detto per proteggermi, dato che comunque abbiamo un legame speciale”, ha confidato.

Monzino in seguito ha parlato delle sue responsabilità nella vicenda. “Molti stanno ricostruendo la vicenda in modo sbagliato – ha spiegato -. Io ho inviato il materiale solo a Corona, mai direttamente o indirettamente a Raoul Bova. Come le chat siano arrivate a Bova non lo so. Posso solo dire che, dopo averle ricevute, Corona ha agito in totale autonomia. Da quel momento, io non ho avuto più alcun controllo su come quei contenuti siano stati gestiti o diffusi”.