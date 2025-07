“Raoul Bova ha tradito Rocio con Martina Ceretti”: le rivelazioni di Fabrizio Corona

IPA Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Non si ferma Fabrizio Corona, che solo qualche giorno fa aveva svelato di essere in possesso di un audio che provava i tradimenti di Raoul Bova. Nella nuova puntata di Falsissimo l’ex re dei paparazzi si è concentrato anche sulla vita privata dell’attore, smascherandolo con spezzoni di chat e vocali scambiati tra Bova e la modella Martina Ceretti, con la quale avrebbe una liason da circa due anni e mezzo.

Fabrizio Corona smaschera Raoul Bova: le prove dei tradimenti

Chat e vocali smaschererebbero Raoul Bova e i suoi tradimenti: è Fabrizio Corona a svelare le prove della liason dell’attore con la modella Martina Ceretti, che andrebbe avanti da due anni e mezzo. L’ex re dei paparazzi aveva annunciato qualche giorno fa di essere in possesso di un audio che lascia poco spazio ai dubbi, rivelando di fatto i motivi per cui sarebbe arrivato al capolinea l’amore con Rocio Munoz Morales.

Nell’ultima puntata di Falsissimo Corona ha mostrato anche le chat tra i due (o meglio, una ricostruzione digitale), degli scambi di messaggi che risalirebbero al 2023. Stando alle sue ricostruzioni, il tradimento non sarebbe avvenuto immediatamente, ma l’attore e la modella avrebbero chiacchierato su Instagram per due anni prima di incontrarsi. Secondo l’ex paparazzo Bova avrebbe cominciato a parlare con la modella 23enne sui social e avrebbero cercato più volte di incontrarsi a Roma.

IPA

L’attore, sempre più curioso di conoscerla, a un certo punto le avrebbe proposto una cena a quattro “per dare meno nell’occhio, insieme all’ufficio stampa e un amico stilista“. Dopo due anni, poi, sarebbe avvenuto il presunto primo incontro all’Hotel Principe di Savoia.

Nella puntata di Falsissimo, Corona sostiene che i due si sarebbero visti e avrebbero avuto un rapporto sessuale. Pare però che l’attore si sarebbe lasciato coinvolgere sentimentalmente, come sottolinea l’ex fotografo: “Lui è convinto di aver fatto l’amore”. A dimostrazione di ciò uno spezzone di un audio che Bova avrebbe inviato alla ragazza l’indomani mattina, che sarebbe, secondo lui, una dichiarazione d’amore. “Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”, le parole dell’attore.

Fabrizio Corona e la diffida di Raoul Bova

Dopo l’uscita dell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha pubblicato la diffida di Raoul Bova, che tramite il suo avvocato ha chiesto di non divulgare ulteriore materiale. Secondo l’ex re dei paparazzi la giovane modella avrebbe scritto a molti volti noti dello spettacolo, tra cui anche Stefano De Martino, e sarebbe stato avvertito dei tradimenti di Bova da un amico della ragazza.

Su Instagram Martina Ceretti ha raccontato la sua versione dei fatti, non smentendo però la veridicità degli audio e delle chat diffuse da Fabrizio Corona: “Ci tenevo a dire la verità riguardo alla puntata di oggi di Falsissimo. Quando Corona era a casa di questo mio amico, io non ho mai fatto nessuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio. Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile commentare una persona dalla copertina. E sinceramente non ho mai voluto che venisse pubblicato qualcosa”.