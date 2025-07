Raoul Bova e Martina Ceretti, Salvo Sottile lo difende: “Nessun amico in suo soccorso”

Negli ultimi giorni Raoul Bova si è trovato al centro di un vero e proprio caso mediatico: non solo è stata rivelata una sua liaison con la 23enne Martina Ceretti, ma sono state rese pubbliche anche le chat tra l’attore e la sua giovane amante. Messaggi che, per la loro natura, hanno generato un’ondata d’ironia sui social, mettendo Raoul in una posizione piuttosto scomoda: nessuno degli amici dell’attore è corso in suo supporto ma, a spendere qualche parola in sua difesa, è stato il giornalista Salvo Sottile.

Raoul Bova, la difesa di Salvo Sottile

Da quando Fabrizio Corona ha diffuso i presunti audio inviati da Raoul Bova a Martina Ceretti, il web si è a dir poco scatenato: “gli occhi spaccanti” decantati dall’attore romano sono diventati il fulcro di parodie, sfottò e meme su tutte le piattaforme social. E il clamore, per il momento, non sembra destinato a scemare. Tuttavia se la maggior parte dell’opinione pubblica ha deriso e condannato l’operato di Bova, qualcuno è sceso in campo in suo sostegno: parliamo del giornalista Salvo Sottile, che in un post su X ha espresso con fermezza il suo punto di vista.

“L’audio dei vocali di Raul Bova con una signorina (una sedicente influencer che lo ha tradito e li ha messi in vendita) rimbalzano ormai ovunque, vengono usati sui social per imitarlo e percularlo. Nessun attore o nessun amico è arrivato in suo soccorso per difenderlo, per dire che quello che fa Raul Bova fuori dal set sono fatti suoi. Lo faccio io”, ha esordito il conduttore. Sottile ha definito il trattamento subito dall’attore romano una ‘barbarie’: “Come pensaranno domani i suoi figli ascoltando tutto questo? Ci avete pensato? Vendere e diffondere messaggi privati è un reato e trovo assurdo che nessun garante della privacy, nessun magistrato, nessun rappresentante politico sia saltato sulla sedia vedendo tutto questo e lo abbia fermato”.

Nelle ultime battute del suo intervento, Salvo ha lanciato un vero e proprio campanello d’allarme: “Far finta di nulla di fronte a una lesione della privacy e della libertà personale significa andare verso una deriva pericolosa: il FarWest. Oggi è toccato a Bova, domani a chi toccherà finire nel tritacarne?”. Un’osservazione puntuale e lucida che, anche alla luce dell’episodio che ha visto protagonista la coppia fedifraga al concerto dei Coldplay, meriterebbe un’attente riflessione.

Il caso Raoul Bova lanciato da Fabrizio Corona

A svelare la relazione tra Raoul Bova e Martina Ceretti è stato Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi, nell’ultima puntata di Falsissimo, ha condiviso le chat tra i due, iniziate addirittura nel 2023. L’incontro, tuttavia, sarebbe avvenuto solo di recente, come testimonia un audio condiviso dal fotografo: il giorno successivo Raoul, ben predisposto nei confronti della modella, le avrebbe recapitato un romantico buongiorno, definendola “essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”.

Dopo la diffusione della notizia, Martina Ceretti ha immediatamente fatto chiarezza sulla sua posizione, spiegando di non aver mai voluto che venisse pubblicato qualcosa che la riguardava. I legali di Bova, invece, hanno spiegato che Raoul è al momento single, e che quindi non avrebbe tradito Rocio Morales con la giovane tentatrice.