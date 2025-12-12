Raoul Bova: “Trattato come un appestato, gli amici mi hanno abbandonato “

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Raoul Bova torna a parlare dello scandalo in cui era rimasto coinvolto qualche mese fa quando Fabrizio Corona diffuse alcuni audio e messaggi che l’attore aveva inviato a Martina Ceretti, una giovane modella conosciuta su Instagram. Per settimane il divo italiano finì al centro dei gossip, deriso sui social per le frasi pronunciate alla ragazze e accusato di aver tradito la compagna Rocio Munoz Morales.

Raoul Bova si sfoga sullo scandalo dell’audio rubato

Ospite di Atreju, Raoul Bova ha ricordato quei giorni, intervenendo nel panel dedicato al cyberbullismo. “Cosa ho fatto di così grave? – ha detto l’attore, parlando dell’audio diffuso da Corona e inviato a Martina Ceretti -, Sicuramente ho sbagliato, fatto errori, me ne pento ma una persona singola che aveva in mano degli audio privati li ha usati a scopo di lucro, monetizzando, diffamando, cercando consenso, per aumentare il bacino di follower dimenticando cosa andava a fare: accrescere la popolarità uccidendo una persona pubblicamente”.

L’attore ha ripercorso quei giorni, segnati dalla diffusione dell’audio passato alla storia come “occhi spaccanti” e le offese ricevute sui social. Ma soprattutto ha parlato del ricatto subito prima che lo scandalo scoppiasse e della scelta di non cedere, contattando le forze dell’ordine per denunciare.

“Mi hanno chiesto dei soldi – ha spiegato -. Ho riascoltato le chat e i vocali e ho capito che non c’era motivo di cedere. E poi: se cedo una volta, cosa succede dopo? Così ho deciso di non accettare”. Raoul Bova ha poi spiegato di essersi sentito “sbeffeggiato, deriso, reso virale per la mia frase ‘occhi spaccanti’. Questa è stata l’Italia che mi ha massacrato. Viviamo in una società che sembra aver bisogno di vedere crollare qualcuno per sentirsi migliore: distruggiamo, attacchiamo, e così ci sentiamo vivi. È una società malata”.

La confessione di Raoul Bova sugli amici

A margine dell’evento ha poi commentato ancora al Corriere della Sera quanto accaduto, spiegando di aver ricevuto il sostegno di molte persone, ma di essere stato anche abbandonato da chi credeva amico. “Devo dire che moltissime persone mi sono state vicine, compresa la mia famiglia e i miei figli – ha confidato -. Anche i miei amici… ma altri no, hanno preso le distanze perché si diventa a volte come un appestato. Mi domando come può fare chi non ha solidità e persone accanto, molte persone si sono suicidate perché non hanno retto alla diffamazione così grande”.

Nei giorni più duri infatti Raoul Bova ha avuto al suo fianco Chiara Giordano, ex moglie e madre dei suoi figli più grandi, Alessandro Leon e Francesco Bova. A difenderlo la sua ex suocera, il noto avvocato Annamaria Bernardini De Pace che si è subito mossa per tutelare l’attore dalla gogna mediatica.

Oggi, a distanza di tempo, Bova è riuscito in parte a recuperare anche il rapporto con Rocio Munoz Morales, ormai sua ex compagna e mamma di Luna e Alma. Nel suo futuro invece sembra esserci Beatrice Arnera, attrice e comica conosciuta sul set d Buongiorno mamma e fresca di separazione da Andrea Pisani.

