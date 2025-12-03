Beatrice Arnera, la battuta che spiazza tutti sul flirt con Raoul Bova

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Beatrice Arnera

Beatrice Arnera ironizza sull’attenzione mediatica scatenata dalla sua relazione con Raoul Bova con una battuta, fatta a teatro, che ha spiazzato tutti. L’attrice e comica ha infatti voluto in qualche modo esorcizzare la pressione che sta vivendo in questo periodo, con una frase molto particolare.

La battuta di Beatrice Arnera sulla storia con Raoul Bova

Beatrice Arnera è attualmente in tour con il suo spettacolo teatrale intitolato Intanto ti calmi. Nel corso di una serata l’attrice si è lasciata andare di fronte al pubblico, pronunciando una battuta che fa riferimento alla sua love story con Raoul Bova. Un flirt che venne svelato da Diva e Donna, ormai qualche tempo fa, quando la rivista pubblicò le foto di un loro incontro lontano dal set in cui apparivano complici e molto vicini.

Il servizio fotografico – come è noto – venne pubblicato poco dopo l’annuncio della crisi di Beatrice Arnera con Andrea Pisani. Quest’ultimo, come ha raccontato, avrebbe scoperto proprio dai giornali che l’ex compagna stava frequentando Raoul Bova. Nel corso di uno sketch Beatrice ha esclamato: “Avete capito la citazione? Non abbiate vergogna, mica siete sulla prima pagina di Diva e Donna?”. Facendo riferimento proprio a quelle foto con Bova e scatenando la risata del pubblico.

Le parole di Andrea Pisani e la replica di Beatrice

Si tratta della prima volta in cui Beatrice Arnera sceglie di parlare – anche se a modo suo – della storia con Raoul Bova. Dopo le dichiarazioni di Andrea Pisani, suo ex compagno e padre di sua figlia, l’attrice aveva infatti affermato su Instagram di voler restare in silenzio sulla vicenda.

“Le relazioni finiscono per molte ragioni – aveva scritto -. Io ho scelto di non parlarne. Non cerco consenso, non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelto di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”.

Una reazione che era arrivata dopo che, ospite di Gianluca Gazzoli, Andrea Pisani aveva raccontato la fine della loro relazione. “A me cambia la vita da un momento all’altro – aveva confidato il comico -. Le motivazioni che mi vengono date non è che mi portano a dire chiudiamo qua. Noi abbiamo avuto una figlia voluta, abbiamo superato una gravidanza interrotta. I nostri lavori non sono semplici, abbiamo vissuto un periodo difficile, sono responsabile di questa crisi, per me serviva lottare un po’ di più. Mi cade il mondo addosso. Andiamo in terapia di coppia, il terapeuta ci consiglia di allontanarci ma noi a breve avremmo cominciato a girare un film insieme. È stata durissima, sul set e fuori. Considero la fine della nostra storia ad agosto, quando lei decide di comunicarlo al pubblico”.

Non solo: l’attore aveva poi rivelato di aver scoperto della storia d’amore fra Raoul Bova e Beatrice Arnera dai giornali. “L’ho scoperto dai giornali – aveva spiegato -. Non ho voglia di giudicare, ma è stato difficile. Ora c’è poca comunicazione fra noi, ma ci atteniamo al bene della bambina: siamo entrambi molto maturi sul focalizzare lì le energie buone. Ma tutto questo mi fa molto male”.