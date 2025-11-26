Raoul Bova e Beatrice Arnera, la storia continua: insieme sul set di Don Matteo

La storia d'amore fra Beatrice Arnera e Raoul Bova procede a gonfie vele e la coppia si diverte sul set di Don Matteo.

Procede a gonfie vele la love story fra Beatrice Arnera e Raoul Bova. La storia d’amore fra i due, nata dopo la fine delle rispettive relazioni, starebbe vivendo un momento particolarmente felice. Gli attori infatti sono inseparabili, tanto che Beatrice ha deciso di seguire Bova anche sul set di Don Matteo.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme sul set di Don Matteo

Beatrice Arnera è stata avvistata a Spoleto, sul set di Don Matteo, dove ha accompagnato Raoul Bova, protagonista della nota fiction Rai. Dopo le presentazioni in famiglia, con l’incontro a La Pennicanza di Fiorello con la sorella di Raoul, Beatrice ha deciso di fare un altro passo per rendere più solida la loro relazione.

L’attrice ha infatti raggiunto il compagno durante le riprese della serie, presentandosi alla troupe che lavora con Bova. Second quanto riportato dal settimanale Chi, Beatrice sarebbe stata accolta da un applauso. In seguito si sarebbe concessa una pausa con Raoul, fra sorrisi e complicità.

La storia d’amore, dunque, sembra procedere al meglio. Nonostante le polemiche nate nei giorni scorsi, dopo le dichiarazioni di Andrea Pisani, Beatrice e Raoul sembrano sereni. I due d’altronde si conoscono da diverso tempo visto che hanno recitato insieme in Buongiorno, mamma, prima che scoppiasse l’amore.

Le dichiarazioni di Andrea Pisani su Beatrice Arnera e Raoul Bova

Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, Andrea Pisani aveva parlato dell’addio a Beatrice Arnera e della scoperta della sua relazione con Raoul Bova avvenuta tramite i giornali.

“Mi è cambiata la vita da un momento all’altro – aveva rivelato -. Non mi ero accorto di nulla. Da un giorno all’altro casco dal pero. Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo. Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili. Forse per qualche motivo non sono stato abbastanza? Ok, può starci, ma ci era appena nata una bambina, peraltro voluta e stra-voluta, arrivata dopo averne perso un altro. Insomma, io avrei lottato un po’ di più”.

Il comico aveva rivelato di aver scoperto dai giornali che Beatrice Arnera stava frequentando Raoul Bova, anche lui fresco di rottura con Rocio Munoz Morales e reduce dallo scandalo legato agli audio inviati a Martina Ceretti. “Dieci giorni dopo scopro dal giornale quelle foto. Lì è stata difficile – aveva detto -. Vale tutto come vale niente, certo, non voglio giudicare. Ne abbiamo parlato ma non c’è una grande comunicazione tra noi in questo momento. Ci atteniamo al bene della bambina. Ma quella cosa mi fa stare veramente male”.

Le parole di Andrea Pisani erano state seguite da una replica di Beatrice Arnera. Su Instagram l’attrice aveva spiegato di voler preservare la sua privacy, anche per proteggere Matilde, la figlia della coppia nata nel marzo del 2024.

“Le relazioni finiscono per molte ragioni – aveva scritto l’attrice nelle Stories -. Io ho scelto di non parlare. Non cerco consenso. Non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”.

