IPA Gianluca Gazzoli

Conduttore radiofonico, conduttore televisivo e youtuber: Gianluca Gazzoli di strada ne ha fatta, tanto da arrivare a condurre Sanremo Giovani nel 2025, dall’11 novembre in seconda serata, anche se aveva già condotto, nel 2017, per Rai Radio2, la diretta del Festival di Sanremo insieme ad Andrea Delogu e Gianfranco Monti. Ed è anche tra i podcaster italiani più apprezzati: è il volto dietro The BSMT, tra i podcast più importanti. Lunga la strada fino a qui, dopo anni di studio e di sacrifici: ecco chi è Gianluca Gazzoli.

Chi è Gianluca Gazzoli: biografia e carriera

Nato a Vigevano il 18 agosto 1988 e cresciuto a Cologno Monzese, la formazione di Gianluca Gazzoli è stata delle più classiche: non solo studio, ma anche tanta gavetta, tra la radio e i villaggi turistici. Dopo l’esordio televisivo, approda su Radio Deejay per condurre Gente della notte, la trasmissione notturna del weekend. Alla fine del 2021, con BSMT – Basement – crea uno dei format più seguiti e apprezzati oggi, e colleziona diversi premi, tra cui migliore podcast della categoria Talk e migliore podcast ai Best Movies Awards. Il Basement è inoltre tra i podcast in cui sono stati intervistati negli ultimi anni diversi personaggi di punta: un vero e proprio fenomeno che è arrivato a collezionare milioni di visualizzazioni e ascolti.

Dal 2023, è inoltre nel palinsesto di Radio Deejay con Gazzology. Sempre nello stesso anno (e anche nel 2024), ha condotto l’Antefactor di X Factor. Dall’11 novembre al 14 dicembre 2025, è Gianluca Gazzoli il conduttore di Sanremo Giovani, della 19esima edizione. Come da tradizione, per l’ultima serata di Sanremo Giovani, ci sarà anche il conduttore di Sanremo al fianco di Gazzoli, ovvero Carlo Conti. “Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi a inseguire i propri sogni”, aveva dichiarato Gazzoli. Sempre per Sanremo, nel 2021, aveva anche condotto “Guess the Artist”.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Gazzoli è felicemente sposato ed è padre di due bambine: la moglie è Sara Bolla. La coppia si è sposata nel 2017 e hanno avuto due figlie, Rachele e Carola. Anche se la coppia conduce una vita lontana dalle luci dei riflettori, Sara aveva parlato della proposta di matrimonio ricevuta.

“Gianluca aveva prenotato una cena in barca, con pianista, che faceva il tour di Manhattan al tramonto. Peccato che stava ripartendo proprio in quel momento! Ma è proprio qui che un atletico Gianluca, con un salto che probabilmente non vedrò mai più, sale sulla barca e la fa fermare. Dopo una romanticissima e indimenticabile cena, siamo andati a vedere la suggestiva città di notte in cima all’Empire State Building e Gianluca mi ha fatto la sua proposta in ginocchio e con voce tremante, dicendomi: ‘Vuoi diventare mia moglie’?”.

Gianluca e Sara si conoscono praticamente quasi da una vita intera, da quando lei aveva vent’anni: “Ero disperato e pieno di sogni, lei mi è sempre stata accanto. Alcuni amici invece non hanno capito. Ma questo mi ha permesso di fare una selezione, adesso restano quelli veri”, aveva raccontato a Repubblica, parlando del rapporto profondo che li lega.

