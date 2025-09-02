Gianluca Gazzoli, è morta la mamma Giovanna: “Mi mancherà tutto di te”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Gianluca Gazzoli, popolare conduttore del podcast Passa dal BSMT, ha annunciato sui social la morte dell’adorata mamma Giovanna. La donna, che aveva 65 anni, combatteva da mesi contro una brutta malattia: “Non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino”, ha spiegato il podcaster condividendo la notizia.

Gianluca Gazzoli, l’annuncio della morte della mamma

“L’incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma. E io ho perso la mia”: con queste parole, Gianluca Gazzoli ha annunciato la scomparsa della madre Giovanna. In un lungo post pubblicato sui social, il conduttore ha riversato tutto il dolore per la grave perdita, toccando il cuore di milioni di follower: “Non smetto di pensare a tutto quello che ancora dovevamo fare, a ciò che avresti dovuto vedere e vivere. Dopo tanti anni difficili, proprio quando la vita sembrava finalmente sorriderci, a 65 anni, la malattia ti ha portata via troppo in fretta, precipitando negli ultimi giorni. Sembra tutto irreale”, si legge nel messaggio.

La donna è infatti scomparsa a causa di un brutto male, contro cui combatteva da diversi mesi e di cui aveva parlato anche in una puntata di Passa dal BSMT, con l’intento di sensibilizzare sul tema della prevenzione: “Sono felice che tante persone ti abbiano conosciuta e di aver raccontato la tua storia. Ma soprattutto che tu abbia potuto vivere l’affetto e la stima che ti sono tornati indietro”, scrive ancora Gazzoli.

Gianluca Gazzoli, il ringraziamento alla mamma Giovanna

Gianluca Gazzoli aveva un rapporto quasi simbiotico con la mamma, che lo aveva cresciuto da solo dopo aver divorziato dal primo marito. Originaria della Sicilia, si era quindi trasferita a Milano insieme al figlio per lavoro, e nella città lombarda era riuscita a costruirsi una seconda vita innamorandosi di nuovo e mettendo al mondo la seconda figlia.

Una volontà e un coraggio che il conduttore radiofonico ha sottolineato con forza nel suo messaggio d’addio a Giovanna: “Ciò che sono lo devo a te: la determinazione, i valori, la forza di non mollare e quella di continuare a sognare. Hai creduto in me molto prima che potessi farlo io. Se un senso c’è in questo dolore, forse questa è stata la tua ultima grande lezione: in un mondo che ci anestetizza con superficialità e rumore, tu negli ultimi mesi hai azzerato tutto, riportandoci alle cose davvero importanti”.

Le ultime parole del messaggio, nonostante il dolore lacerante, sono colme di gratudine e speranza: “Non ho rimpianti per ciò che è stato, ma un’enorme tristezza per ciò che non sarà. (…) Grazie, mamma. Grazie di tutto. Grazie per aver lottato fino all’ultimo per restare con noi. Ci sono tante cose che avrei voluto farti vedere, ma so che ci sarai lo stesso. Vivrai per sempre in me, in noi“. Il post, condiviso da Gazzoli su tutti i suoi profili social, ha raccolto in poche ore moltissime interazioni: colleghi celebri, ma anche semplici follower e persone comuni toccate nel profondo dalla storia di Giovanna, hanno fatto sentire la propria vicinanza al podcaster, sommergendolo con messaggi di affetto e carezze virtuali.