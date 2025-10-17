Chi è Sara Bolla, la moglie di Gianluca Gazzoli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gianluca Gazzoli e Sara Bolla

Sara Bolla è la moglie di Gianluca Gazzoli, da anni accanto al conduttore. Dal loro legame, profondo e sincero, sono nate due figlie.

Chi è Sara Bolla

Sara Bolla lavora come consulente di Armocromia e ha fondato uno studio che si occupa di accessori per capelli, il Labò Milano. All’università ha studiato marketing, sognando di lavorare nel mondo della moda e, a poco a poco, ci è riuscita. Nel 2017 ha sposato Gianluca Gazzoli, grande amore della sua vita. L’anno successivo la coppia ha accolto la prima figlia, Rachele, mentre nel 2022 è nata Carola.

Da sempre riservata, qualche tempo fa Sara aveva raccontato la romantica proposta di nozze ricevuta da Gianluca Gazzoli. “Gianluca aveva prenotato una cena in barca, con pianista, che faceva il tour di Manhattan al tramonto – aveva svelato a TgCom24 – peccato che stava ripartendo proprio in quel momento! Ma è proprio qui che un atletico Gianluca, con un salto che probabilmente non vedrò mai più, sale sulla barca e la fa fermare. Dopo una romanticissima e indimenticabile cena, siamo andati a vedere la suggestiva città di notte in cima all’Empire State Building e Gianluca mi ha fatto la sua proposta in ginocchio e con voce tremante, dicendomi: ‘Vuoi diventare mia moglie?’”.

L’amore di Gianluca Gazzoli per Sara Bolla

Originario di Vigevano, Gianluca Gazzoli è cresciuto a Cologno Monzese e ha iniziato il suo percorso come conduttore nell’emittente del Nord Italia Radio Number One. In seguito è passato a Rai Radio 2 collaborando con vari programmi, fra cui The Voice e X Factor. Nel 2019 ha lasciato la Rai per approdare a Radio Deejay, ma il suo progetto di maggiore successo è senza dubbio il podcast Passa dal BSMT (Basement), nato nel 2022 e diventato un formato molto amato e seguito.

Intervistato da La Repubblica, Gianluca Gazzoli aveva raccontato di aver conosciuto Sara quando aveva vent’anni e lavorava ancora in una web radio. “Ero disperato e pieno di sogni, lei mi è sempre stata accanto – aveva spiegato -. Alcuni amici invece non hanno capito. Ma questo mi ha permesso di fare una selezione, adesso restano quelli veri”.

Gianluca soffre di una aritmia cardiaca che ha richiesto l’impianto di un defibrillatore. A Verissimo, il conduttore aveva rivelato di non aver accettato per tanto tempo la sua patologia. “Io ho sfidato il defibrillatore – aveva spiegato a Silvia Toffanin -. Mi dicevo: ‘Ma va, non ho niente’. Poi sono andato a fare una partita che non avrei dovuto fare, ho nascosto il mio certificato medico in fondo a quello degli altri e durante la partita il defibrillatore si è azionato. In quel momento senti un’esplosione interna, ti ribalta letteralmente. Sono tornato a casa in lacrime”.

Poco dopo era arrivato un episodio traumatico, ossia la morte della madre di Sara. “Esco di casa con la mia fidanzata del tempo Giulia, avevo 21 anni – aveva detto -. Torniamo a casa e troviamo sua madre, che aveva un pacemaker, morta. A quel punto, oltre al dolore per lei e per la sua famiglia, ho pensato: ‘Può succedere anche a me. Sono vulnerabile’. Da lì ho avuto attacchi di panico per un anno intero“.