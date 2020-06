Alex Zanardi, il figlio Niccolò è la sua forza

editato in: da

La moglie Daniela e il figlio Niccolò sono la grande forza di Alex Zanardi. Il campione bolognese è legatissimo alla sua famiglia, soprattutto nei momenti più difficili della sua vita. Niccolò aveva solamente 3 anni quando il pilota venne coinvolto nel terribile incidente che ha cambiato per sempre la sua esistenza e da allora è cresciuto avendo di fronte un esempio di coraggio e determinazione. Biondo e bello come mamma Daniela, sorridente come papà Alex, è cresciuto lontano dai riflettori nonostante suo padre sia molto famoso.

Classe 1998, è nato due anni dopo le nozze di Zanardi con la sua Daniela, conosciuta sulle piste, grazie alla passione comune per i motori. Niccolò era molto piccolo quando il padre venne coinvolto nell’incidente sulla pista di Lausitzring, durante il campionato CART. Mancavano solo tredici giri alla fine della gara quando il pilota bolognese perse il controllo del mezzo ed effettuò un testacoda. L’auto si fermò in mezzo alla pista proprio mentre arrivavano ad alta velocità Patrick Carpentier e Alex Tagliani. Il primo riuscì a evitare l’impatto, per il secondo non ci fu invece nulla da fare. Tagliani colpì la vettura su cui era Zanardi, spettandola in due. Il terribile incidente ridusse i fin di vita Alex, che subì diversi arresti cardiaci e l’amputazione di entrambe le gambe.

Fu sua moglie Daniela, al risveglio, a rivelargli cosa era accaduto e lui, come ci ha insegnato già tante volte, reagì con determinazione e grande coraggio. All’epoca Niccolò aveva solo 3 anni, era molto piccolo, ma percepì comunque che qualcosa di importante era accaduto. “Percepiva le protesi come un qualcosa che mi rendeva speciale”, aveva svelato qualche tempo fa Zanardi in una rara intervista in cui parlava della sua famiglia.

Sorridente e riservato, Niccolò assomiglia molto al suo papà. I due hanno uno splendido rapporto e sono molto uniti, come aveva confessato qualche tempo fa il 22enne su Instagram. In uno scatto postato sul profilo social di Niccolò Zanardi, il ragazzo sorride insieme al padre: “Tutti dicono che mio padre è un esempio di vita in quanto uomo di sport – si legge -. Io penso che lui sia un esempio di vita come padre”.