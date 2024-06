Chi è Giacomo Bettarini, il figlio di Simona Ventura

Fonte: IPA Niccolò e Giacomo Bettarini

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, che sin dagli Anni ’80, apprezzano la sua vivacità e il suo essere sempre senza peli sulla lingua. Così amata e popolare non ha mai nascosto ai fan anche il suo lato più intimo, e il suo ruolo di mamma affettuosa. Con l’ex marito Stefano Bettarini, Simona ha dato alla luce Niccolò e Giacomo, per poi adottare la più piccola Caterina. Scopriamo qualcosa di più sul secondogenito Giacomo, che aspira a una carriera da attore.

Giacomo Bettarini, aspirante attore

Classe 2000, Giacomo Bettarini è nato due anni dopo il fratello maggior Niccolò. Di lui si sa ben poco, molto riservato si è sempre tenuto ben lontano dal mondo del gossip. Ma dal suo profilo Instagram, dal nickname Super Jack – così come lo chiama la mamma per via del suo carattere caparbio e determinato – scopriamo che Giacomo sta muovendo i primi passi nella carriera da attore. E sui social mostra i retroscena degli spettacoli teatrali a cui prende parte.

Anche sportivo, è appassionato di boxe, che pratica da quando aveva 12 anni. Un ragazzo solare e socievole, pieno di amici con cui ama compiere lunghi viaggi in giro per il mondo. Assomiglia molto al papà, ma in lui c’è anche qualcosa della mamma, cui è molto legato: “È la mamma che ogni figlio sognerebbe di avere. Si è sempre fidata di me, anche quando io stesso non mi fidavo delle mie capacità. Tutto quello che sto facendo adesso è solo ed esclusivamente grazie a lei” aveva affermato nel dietro le quinte del programma Canzone Segreta.

Il più riservato dei figli di Simona Ventura

Giacomo è il più riservato tra i figli di Simona Ventura e dell’ex marito Stefano Bettarini. Ben più noto è Niccolò che, così come il padre, ha tentato la carriera da calciatore a Londra. Ma quella non era la sua strada e, in seguito, è tornato a vivere a Milano per provare a sfondare nel mondo dello spettacolo. Nel 2019, assieme a Valentina Varisco, ha condotto lo spin-off de Il collegio. Si tratta della sua prima apparizione in video.

Giacomo e Niccolò hanno una sorella, Caterina, figlia di una parente che non poteva occuparsene e che Simona Ventura ha preso in affido nel 2006. Nel 2014, la conduttrice ha adottato legalmente la bambina, nata il 31 maggio 2006. Una bella famiglia allargata, perché come raccontato dalla stessa Simona, la ragazza ha sempre mantenuto il legame con la famiglia biologica: “Ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, è complicato, ma possibile. E molto bello. Abbiamo moltiplicato per due l’amore intorno a lei”.