Simona Ventura, la dedica a Giovanni Terzi per il primo anno di matrimonio: “Splendida tappa”

IPA Simona Ventura e Giovanni Terzi, un anno dopo il sì

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono più innamorati che mai. A un anno dal matrimonio, la conduttrice ha voluto ricordare quello splendido giorno con una dedical social per la sua dolce metà: il risultato è un post all’insegna della gioia, con gli scatti più belli dalla cerimonia.

La dedica di Simona Ventura per l’anniversario di matrimonio

Un amore maturo, all’insegna della tranquillità e della stima reciproca: Simona Ventura ha trovato in Giovanni Terzi la sua anima gemella, e anche sui social condivide spesso dediche e messaggi per il marito. L’ultimo in ordine di tempo è un post per celebrare il loro primo anniversario di nozze: un carousel di immagini dalla splendida festa di Rimini, che ritraggono gli sposi raggianti e circondati dai loro affetti più cari.

“Amore mio… oggi, 1 anno fa, diventavamo marito e moglie. Esattamente il 6 luglio se l’aveste dimenticato” esordisce Simona, che chiede ‘conferme’ anche a Fabio Fazio, taggato nel post. “È stata una giornata meravigliosa, circondata da tanto amore e affetto di chi ci vuole bene. Una splendida tappa della nostra vita insieme. Buon anniversario Giovanni. Ti amo”, scrive ancora la conduttrice.

Le foto restituiscono i momenti più felici dei fiori d’arancio, con la sposa raggiante in bianco e il neo-marito elegantissimo al suo fianco. Altri scatti mostrano le fedi nuziali, la sontuosa torta e la bellissima “famiglia allargata” di Simona e Giovanni, con i tre figli della conduttrice – Nicolò, Giacomo e Caterina – e i due ragazzi di casa Terzi, Lodovico e Giulio Antonio.

Il matrimonio da sogno di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati il 6 luglio 2024 presso il Grand Hotel di Rimini. La cerimonia, organizzata dal wedding planner Enzo Miccio, ha visto la presenza di circa 200 invitati, tra cui moltissimi vip: tra gli ospiti celebri, anche Alba Parietti, Samuel Peron, Giulia Salemi, Valeria Marini e Milly Carlucci, scelta dalla presentatrice come testimone.

Dopo il rito civile, la coppia ha dato il via a una festa scatenata sulle note dei brani di Giusy Ferreri e, tra una portata e l’altra, si è arrivati alla torta confezionata da Iginio Massari. Un party da molto definito “faraonico”, arrivato dopo un’ inaspettata proposta a Ballando con le stelle: proprio nel corso dello show, infatti, Giovanni aveva chiesto la mano a Simona, a cui è legato da ormai sette lunghi anni.

L’amore social della coppia

Non è la prima volta che Simona Ventura condivide sui social frammenti della sua vita privata. Solo qualche giorno fa, aveva utilizzato la piattaforma per celebrare la maturità della figlia Caterina, ma scorrendo i post se ne scorgono molti dedicati a Giovanni Terzi: dagli auguri di compleanno a quelli per San Valentino, sono moltissime le frasi dedicate al giornalista. D’altro canto, la relazione tra i due è molto profonda, come aveva testimoniato lo stesso Terzi nel corso di un’intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo.

In una puntata di Ciao Maschio, Giovanni aveva infatti ringraziato la moglie per avergli letteralmente salvato la vita: “C’è stato un momento della mia vita, poco prima di conoscere Simona, in cui è successa una cosa che non mi era mai capitata prima. Una sera, facendo i conti con tutti i miei sbagli, gli errori e le cose che ho fatto, sono andato a letto, ho chiuso gli occhi e ho desiderato di addormentarmi e non svegliarmi mai più”. Fortunatamente, poco dopo è arrivata SuperSimo: “Lei mi ha salvato la vita. Quindi cosa sarei senza di lei adesso non lo so, ma sicuramente posso dire che non sarei felice come adesso”.