Simona Ventura parla per la prima volta di Alfonso Signorini. E assolve il suo Grande Fratello

IPA Simona Ventura

A poche settimane dalla fine del Grande Fratello 19, Simona Ventura si concede finalmente il lusso di osservare con il giusto distacco quello che è accaduto, senza fare sconti nemmeno a se stessa. Il reality, tornato quest’anno alla versione nip (quindi con un intero cast di concorrenti sconosciuti) e andato in onda dal 29 settembre al 18 dicembre 2025, non ha brillato sul fronte degli ascolti: una media di 1.829.000 spettatori, pari al 14,93% di share, con una finale che ha segnato il minimo storico del programma. Il quadro che viene evidenziato è quindi quello di un’edizione in difficoltà, dietro la quale Mediaset e Pier Silvio Berlusconi non si sono di certo nascosti.

Simona Ventura parla del suo Grande Fratello

Eppure, Simona Ventura non li vive come una sconfitta personale. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice osserva i risultati con uno sguardo più ampio e meno emotivo, rivendicando la complessità del progetto e il contesto televisivo attuale.

“Il 2025 è stato un anno straordinario”, spiega, “perché ho avuto l’opportunità di lavorare a un programma difficile ma stimolante, con una squadra molto forte”. E sugli ascolti precisa, in maniera peraltro sorprendente: “Non è andata malissimo. In Spagna il format ha chiuso al 5 per cento”.

Una difesa in piena regola, quindi, per un Grande Fratello costruito più come esperimento editoriale che come operazione nostalgia, come invece è stato percepito da molti. Simona Ventura sembra accettare il verdetto insindacabile dei numeri, ma rifiuta l’idea che raccontino tutto. In questo momento, poi, in cui l’attenzione del pubblico si divide tra piattaforme e linguaggi diversi, il confronto con il passato si mostra sempre più complesso.

Le parole su Alfonso Signorini

Sono molti gli interrogativi che restano aperti sul futuro del reality, in particolare sulla prossima edizione Vip, prevista – salvo cambiamenti – per la primavera. Al centro delle indiscrezioni c’è il nome di Alfonso Signorini, che di certo non tornerà alla conduzione vista la decisione di autosospendersi da Mediaset dopo che i particolari delle accuse mosse da Fabrizio Corona nel suo Falsissimo sono finite in mano alla Procura di Milano. Ma su questo punto Ventura sceglie di non sbilanciarsi: “Alfonso Signorini? Non ne parlo“.

Il futuro in tv dopo il Grande Fratello

Archiviato il capitolo Grande Fratello, almeno per ora, la conduttrice guarda avanti. Tra i progetti più significativi c’è un documentario dedicato a Padre Pio, figura che continua a esercitare un forte richiamo, anche fuori dai confini italiani. “È il santo contemporaneo più amato al mondo”, racconta lei. “È morto nel 1968, quindi è vicino a noi, ed è stato proclamato santo nel 2002, non senza difficoltà e contestazioni”.

A colpirla, però, è soprattutto la dimensione più enigmatica del personaggio: “Combatteva con il maligno. Abbiamo trovato fotografie di guanti intrisi di sangue. È questo che mi affascina. Non sono mai stata una persona che segue il gregge: ho sempre cercato di capire cosa c’è dall’altra parte”.

Il documentario è già in fase di lavorazione e vede Ventura impegnata insieme al marito Giovanni Terzi, giornalista e scrittore. Dopo il debutto alla conduzione del Grande Fratello, Simona Ventura riparte da qui. Sempre con la consapevolezza di non dover dimostrare più nulla.

