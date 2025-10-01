Alfonso Signorini sul GF Vip: “Se non si farà, pazienza”. E parla di Simona Ventura

IPA Alfonso Signorini

Il 29 settembre è ricominciato il Grande Fratello. Ma non il GF Vip, ormai consolidato nel palinsesto televisivo autunnale di Mediaset. È tornato con una veste diversa, sebbene non inedita: compie anche 25 anni, e per l’occasione, oltre al documentario, è tornato alle “origini”, con concorrenti Nip, ovvero non famosi, per la conduzione di Simona Ventura. Alfonso Signorini dovrebbe condurre l’edizione Vip, ma nulla è certo: anzi, al Corriere, ha raccontato di aver manifestato la sua stanchezza.

Alfonso Signorini parla del Grande Fratello

Il Grande Fratello è tornato, ma non è condotto da Alfonso Signorini, che aveva preso a sua volta il posto di Ilary Blasi. Troviamo Simona Ventura alla conduzione, per risollevare le sorti di un programma che negli ultimi anni ha perso il suo smalto. Signorini ha visto la prima puntata, non c’è nessun rancore con la Ventura e, anzi, è contento della scelta dell’azienda, presa dopo aver espresso alcune perplessità.

“Certo, se non lo avessi fatto, avrei avuto qualche rotella fuori posto! Ero pieno di curiosità. Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri”. E poi una piccola frecciata ad altri colleghi, a coloro che, di fronte a un cambio di rotta, non ne sono propriamente felici. “A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica”.

Ha inoltre aggiunto di aver manifestato tempo fa la sua stanchezza per la conduzione del Grande Fratello, e l’azienda e Pier Silvio Berlusconi stesso non si sono voltati di fronte alle perplessità. “Per sei anni ho condotto sei mesi di fila due Prime Time con due dirette di 4 ore: è qualcosa di impressionante. Facevo il pendolare, mi alzavo alle 6 del mattino per prendere un treno e tornare a Milano dopo essere andato a dormire alle 3”.

Il futuro del GF Vip

Che progetti televisivi ha al momento Alfonso Signorini? Nessuno, o almeno: a questo punto è lecito chiedersi se tornerà il Grande Fratello Vip. Le ultime edizioni hanno perso un po’ il loro smalto, come abbiamo detto: pochi veri famosi, troppi social e momenti televisivi da dimenticare. A riguardo, al Corriere della Sera, Signorini si è espresso in modo netto: “Se si farà il Grande Fratello Vip, sarà l’editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza”.

Risposta che, in effetti, lascia molto in “forse” il ritorno nei palinsesti del reality show in chiave “vip”. Del resto, durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi aveva rilasciato delle dichiarazioni precise: “La stagione precedente, quella vinta da Perla Vatiero, mi aveva soddisfatto: si era visto un cambio editoriale evidente. Ma questa ultima no. Non è stata un’edizione particolarmente positiva, né nei contenuti né negli ascolti.” L’altra richiesta netta? L’edizione si farà “solo se troveremo veri vip”. Difficile prevedere un ritorno dell’edizione vip, ma intanto il GF di SuperSimo raccoglie le prime impressioni positive: un cambiamento era ormai necessario.