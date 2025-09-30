Grande Fratello, le pagelle della prima puntata: Super Simo fantastica (8), il ricordo di Taricone (7)

Il Grande Fratello è tornato alle origini e non potevamo che essere più felici. C’era tanta curiosità attorno a questa prima puntata, andata in onda lunedì 29 settembre, sia per la nuova conduzione di Simona Ventura che per i concorrenti, rigorosamente non-VIP (finalmente). Le attese sono state soddisfatte? Secondo noi, tutto sommato, sì. Ma giudicate voi.

Simona Ventura, buona la prima! Voto: 8

Buona la prima per Super Simo, che ha confermato quanto sia giusta per condurre un programma come il Grande Fratello. Look scintillante, tanta emozione per il suo debutto in prima serata su Canale 5 ma anche la padronanza del palco di chi ha alle spalle un’esperienza come la sua.

Con grande naturalezza ha accolto uno per uno i concorrenti di questa edizione “NIP”, sganciando qua e là qualche battutina delle sue, senza dimenticare le emozioni e i buoni sentimenti. Del resto con delle storie come quelle di questi protagonisti era inevitabile. Ma non scontato.

Floriana l’opinionista. Voto: 10

Nuova versione del Grande Fratello, nuovi opinionisti. Come preannunciato, Simona Ventura ha voluto al suo fianco tre “pesi massimi” delle precedenti edizioni del reality show. Innanzitutto Cristina Plevani, vincitrice della primissima edizione del GF e da poco vincitrice bis dell’Isola dei Famosi, il “cobra del reality”. Poi Ascanio Pacelli, la quota sangue blu che nella Casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore (ne ha parlato sabato a Verissimo).

E poi c’è lei: Floriana Secondi. La “tigre de Roma sud”, come l’ha appellata Simona Ventura, che ha già preso la scena in più occasioni aggiudicandosi – almeno per il momento – il titolo di opinionista più attiva e sul pezzo. Neanche la raucedine è riuscita a placarla.

Il ricordo di Pietro Taricone, voto: 7

“Voglio fare un grande applauso a Pietro Taricone, che ricordiamo sempre”. Super Simo non ha perso occasione per ricordare uno dei personaggi che hanno segnato la storia del Grande Fratello. L’uomo che nella primissima edizione aveva fatto perdere la testa alla vincitrice Cristina Plevani, lo stesso che fuori dalla Casa più spiata d’Italia aveva poi avviato una fortunata carriera nel mondo della recitazione. Taricone, che si è sempre distinto per il suo carattere, la sua genuinità oltre che per il talento.

Qualità che avevano successivamente conquistato il cuore di Kasia Smutniak, con cui ha vissuto una grande storia d’amore e dato alla luce una splendida figlia, Sophie, in cui rivive il suo sguardo inconfondibile. Taricone se n’è andato troppo presto e omaggiarlo è stata una scelta doverosa (forse si poteva fare qualcosa in più).

La storia di Donatella, avvolta nel “mistero”. Voto: 7

I concorrenti sono entrati nella Casa più spiata d’Italia, uno dopo l’altro. Ma già al secondo ingresso il pubblico ha potuto gustare la presenza della vulcanica casalinga barese Donatella. Un concentrato di energia ed entusiasmo, ben visibili nella clip di presentazione come nei primi minuti di permanenza al Grande Fratello. Insomma, una di quelle concorrenti che certamente farà parlare di sé e che ha già occupato più di altri ampio spazio tra i commentatori più accaniti sui social.

A colpire è stata, però, una frase di Simona Ventura: “Le colpe dei padri non possono ricadere sui figli“, ha detto la conduttrice, senza però scendere nel dettaglio e parlando di una “storia di riscatto”. Ci sarà modo e tempo per farlo, intanto sono emersi dei dettagli su questo “passato misterioso” cui ha fatto riferimento la conduttrice: secondo le prime indiscrezioni, Donatella sarebbe la figlia di un pentito di mafia.

Un Grande Fratello col giusto ritmo. Voto: 10

La prima puntata è sempre quella “di rodaggio”, sia per il pubblico che per la conduttrice. Si può sempre migliorare, questo è certo. Ma abbiamo già potuto apprezzare un dettaglio non di poco conto: Simona Ventura ha condotto come un treno, senza lasciarsi andare a inutili lungaggini o pause infinite. Nella speranza che continui così, nelle settimane a venire.