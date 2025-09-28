Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

A 25 anni dalla prima, ormai storica, edizione, il Grande Fratello torna alle origini. L’edizione 2025, al via lunedì 29 settembre su Canale 5, accoglie esclusivamente concorrenti Nip – Non Important People. Persone normali, insomma, gente comune con la voglia di mettersi in gioco, così come lo furono Pietro Taricone e Cristina Plevani nel lontano 2000. A condurre Simona Ventura, che ha attentamente selezionato i personaggi di questa nuova stagione del reality.

I concorrenti del Grande Fratello 2025

Lunedì 29 settembre, saranno 12 i concorrenti a varcare la soglia della casa del Grande Fratello – altri se ne aggiungeranno nella puntata successiva del 6 ottobre. Soltanto alcuni di loro, però, sono stati resi noti: Matteo, Anita, Omer, Francesca, Giulio e Jonas.

“Lui è un gigante buono e il rispetto se l’è sempre guadagnato fuori e nel ring: guantoni, successi, incontri, ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre al corpo, allena la mente: pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato, non sarà facile metterlo al tappetto”: così Simona Ventura presenta Matteo. Matteo Azzali è un ex pugile oggi maestro ufficiale. Il 47enne di Parma ha parecchio seguito sui social, dove vanta quasi 70mila follower tra Instagram e TikTok. Negli studi Mediaset ci è già passato, fu ospite dell’Isola dei Famosi nel 2016, quando il reality fu vinto dal suo caro amico Giacobbe Fragomeni.

Parecchi follower vanta anche Anita Mazzotta – più di 55mila su Instagram, oltre 300mila su TikTok. Anita è nata a Treviso ma vive a Milano, dove lavora come piercer. Ventura la descrive come una ragazza che, “dietro una corazza, nasconde una grande dolcezza”.

Stesso numero di follower per Omer Elomari, nato a Damasco nel 1999 e costretto a lasciare la patria a causa della guerra. “La sua casa è crollata davanti ai suoi occhi: è dovuto scappare dal suo Paese, ma non ha mai smesso di lottare” racconta il video di presentazione. Omer è uno sportivo e imprenditore, in Italia da circa un anno e mezzo.

Simona Carrara ha 43 anni, è di Roma ed è mamma di due figli di 17 e 22 anni. Il maggiore è Simone De Bianchi, giovane attore già visto in Come un gatto in tangenziale e Accattaroma. Tappezziera e restauratrice, è oggi una mamma single, divorziata da 5 anni dopo aver scoperto un tradimento del marito. “Il Grande Fratello ha avuto tantissime gatte, dalla ‘gatta morta’ all’altra gatta, adesso avrete ‘la gatta da pelare’” afferma spavalda nel suo video di presentazione. Anche lei, supera i 50mila follower su Instagram.

Giulio Carotenuto è un medico di 29 anni. Arriva da Torre Annunziata, seppur trascorre molto tempo in Africa per volontariato. Simpatico e frizzante, afferma senza remore di entrare nella casa del Gf nella speranza di trovare una fidanzata. Rivale in amore potrebbe diventare Jonas Pepe, il giovane studente di filosofia che lavora come modello – seppur la sua presenza nel reality potrebbe essere a rischio.

Il nuovo format di Simona Ventura

Il Grande Fratello di Simona Ventura segna un ritorno alle origini per il reality Mediaset. I concorrenti non sono famosi e la loro permanenza in casa non sarà una vacanza, dall’arredamento ai rifornimenti tutto sarà più spartano. La nostalgia per il tempo che fu è testimoniata anche dai nuovi opinionisti, che Simona ha pescato dalle edizioni passate: la vincitrice del Gf 1 Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.