Grande Fratello, anticipazioni del 13 ottobre: tornano le sorprese ai concorrenti

IPA Simona Ventura

Il reality più seguito d’Italia torna protagonista della prima serata: il Grande Fratello andrà in onda stasera, lunedì 13 ottobre 2025, su Canale5, con il terzo appuntamento della stagione guidata da Simona Ventura. Dopo giorni di tensioni e discussioni nella Casa, si prospetta una puntata ricca di emozioni, con una nuova eliminazione che potrebbe stravolgere gli equilibri tra i concorrenti. In nomination ci sono Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari, pronti a scoprire il verdetto del pubblico.

Grande Fratello, le anticipazioni del 13 ottobre

L’allontanamento temporaneo di Anita Mazzotta, una delle partecipanti più apprezzate, ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. La ragazza è uscita per motivi familiari, ma non è escluso un suo ritorno. Durante la puntata, Simona Ventura fornirà aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sulle sue possibili decisioni future. “Sono qui per mia madre, sono qui per sua volontà. Cerco di coinvolgerla in tutto”, aveva raccontato la concorrente, “Mi sento in colpa a stare qui mentre fuori succedono cose che non posso controllare”. Dalle ultime indiscrezioni comparse in Rete, pare che sia venuta a mancare sua madre e per questo motivo avrebbe deciso di lasciare il gioco.

Il televoto di questa settimana è però già aperto e vede contrapposti Giulio, Matteo e Omer. Dai sondaggi emerge che Giulio Carotenuto potrebbe essere il più fragile al voto, mentre Omer sembra godere del sostegno concreto del pubblico. Ma la tensione rimane alta fino alla proclamazione in diretta.

La serata si preannuncia movimentata anche sul fronte dei rapporti tra i concorrenti. Al centro della scena, lo scontro tra Omer Elomari e Jonas, protagonisti di una discussione che ha rasentato lo scontro fisico. Anche tra Simone De Bianchi e Grazia Kendi non mancheranno i confronti dopo una lite accesa. Francesca Carrara, invece, si sente isolata e vive momenti di frizione con alcune compagne, in particolare Benedetta Stocchi e la stessa Anita.

Tornano le sorprese

Tra i momenti più toccanti, ci sarà una sorpresa per Giulio, che riceverà una visita inaspettata da una persona a lui molto cara in occasione del suo compleanno. Un momento speciale destinato a commuovere anche gli altri gieffini e chi segue il programma da casa.

Una scelta, questa, che va in controtendenza rispetto agli intenti iniziali. Simona Ventura aveva infatti promesso che non ci sarebbero state uscite e rientri continui, com’era accaduto nelle passate edizioni. La reintroduzione delle sorprese, che ristabilisce un certo contatto dei concorrenti con l’esterno, potrebbe però essere una strategia per risollevare gli ascolti, che nella precedente puntata sono stati tutt’altro che soddisfacenti. Il reality è comunque appena iniziato e proseguirà fino al 22 dicembre: c’è tutto il tempo per recuperare.

Dove e come seguirlo

La terza puntata del Grande Fratello sarà trasmessa alle 21,20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, sia tramite sito che app. La diretta continua è disponibile su Mediaset Extra (canale 55), mentre su La5 (canale 30) l’appuntamento è notturno, intorno all’1:00. Come di consueto, la puntata sarà visibile anche nei giorni successivi alla messa in onda e in contemporanea sui social, che ogni settimana raccolgono le impressioni del pubblico.