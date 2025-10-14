Grande Fratello, chi è stato eliminato ieri sera 13 ottobre

Il pubblico ha deciso il nome del primo eliminato di questa nuova edizione del Grande Fratello. Chi è uscito il 13 ottobre

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 13 ottobre 2025, ha determinato la prima eliminazione ufficiale, col nome del concorrente chiamato a dover lasciare il gioco deciso dal pubblico da casa tramite il televoto. Dopo giorni di tensioni, strategie e alleanze appena abbozzate, il verdetto delle votazioni ha decretato l’uscita di scena di Giulio Carotenuto, l’inquilino degli Studi Lumina che ha ottenuto la percentuale più bassa di voti favorevoli.

Chi è stato eliminato nella puntata del 13 ottobre

Giulio Carotenuto ha dovuto abbandonare la Casa di Cinecittà al termine di un televoto serrato che lo vedeva contrapposto a Omer e Matteo. Il pubblico ha espresso chiaramente le proprie preferenze: Omer si è imposto con il 46,74% delle preferenze, seguito da Matteo con il 34,43%, mentre Giulio si è fermato al 18,83%, sancendo così la sua eliminazione. Un risultato che, pur atteso da alcuni, ha comunque sorpreso per la freddezza con cui il pubblico ha deciso di tagliare fuori uno dei personaggi più discreti del gruppo.

L’uscita di Giulio rappresenta un primo punto di svolta nel percorso di questa edizione: il ragazzo, che fin dal suo ingresso aveva mostrato un carattere pacato e una certa ritrosia al confronto, non è riuscito a conquistare il pubblico, apparendo forse troppo defilato rispetto alla vivacità di altri coinquilini.

Chi sono i concorrenti in nomination

Al termine della diretta, il clima nella Casa si è fatto ancora più teso. Sono quattro i concorrenti finiti in nomination: Grazia Kendi, Giulia Soponario, Francesco Rana e Bena. Quest’ultimo, entrato da appena una settimana, ha subito dovuto fare i conti con le dinamiche di gruppo e con le prime strategie.

Il televoto, come di consueto, rimarrà aperto fino alla prossima puntata e decreterà chi tra i nominati sarà il concorrente meno votato, diventando così il primo candidato ufficiale alla prossima eliminazione. Una fase che potrebbe già ridisegnare gli equilibri della Casa, già scossa dall’uscita di Anita Mazzotta.

Cosa è successo nella puntata del 13 ottobre

La serata, condotta da Simona Ventura, si è aperta con il saluto dedicato ad Anita Mazzotta, costretta a lasciare la Casa per motivi familiari. La conduttrice le ha riservato parole affettuose, sottolineando il suo percorso umano e televisivo nonché il desiderio di riaverla presto in studio.

Subito dopo, la tensione è salita con il confronto tra Omer e Jonas Pepe, interrotto più volte dagli interventi di Floriana Secondi, che non ha risparmiato critiche al modello, accusandolo di falsità e strategia. Un momento di televisione che ci ha riportati indietro nel tempo, in pieno stile Grande Fratello, che ha acceso gli animi dentro e fuori la Casa.

Nel corso della puntata, spazio anche alla sfera sentimentale: Domenico ha incontrato la sua compagna, visibilmente infastidita dalla crescente intesa del concorrente con Benedetta. Il confronto, intenso e a tratti imbarazzante, ha mostrato il lato più fragile di Domenico, diviso tra affetto e libertà di gioco.

A sorpresa, la Ventura ha poi comunicato ai concorrenti una notizia di attualità internazionale: l’accordo di pace tra Israele e Hamas voluto da Donald Trump, un momento – che è stato anche uno strappo al nuovo regolamento – che ha riportato per qualche minuto l’attenzione su temi extra-reality.