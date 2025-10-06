Sondaggi Grande Fratello, chi è il preferito e chi rischia l’eliminazione

Il Grande Fratello entra nel vivo e iniziano a emergere già le prime preferenze da parte del pubblico. Chi è il concorrente che sta piacendo di più

Il Grande Fratello 2025, affidato quest’anno a Simona Ventura, è appena iniziato e già ha prodotto i primi verdetti non ufficiali. In attesa della seconda puntata, in onda lunedì 6 ottobre su Canale5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, i fan hanno partecipato al primo sondaggio online: la domanda, come sempre, è stata semplice e diretta – chi è il tuo concorrente preferito? La risposta, almeno per ora, sembra non lasciare spazio a dubbi: Anita Mazzotta è la prima vera protagonista di questa nuova edizione.

Grande Fratello, i sondaggi del 6 ottobre

Con un significativo 20,31% delle preferenze, Anita guida la classifica davanti a Jonas Pepe (15,89%) e alle due concorrenti a pari merito Donatella Mercoledisanto e Grazia Kendi (12,50%). Più distaccati gli altri, tra cui Benedetta Stocchi e Giulia Soponariu, mentre a chiudere la graduatoria provvisoria ci sono Matteo Azzali e Giulio Carotenuto.

Nata a Milano nel 1999, ma con radici pugliesi e un’infanzia trascorsa a Castelfranco Veneto, Anita porta con sé una storia personale intensa. Cresciuta in un contesto familiare complesso, ha imparato presto a gestire le responsabilità quotidiane e oggi lavora come piercer nello studio di tatuaggi e piercing gestito dalla madre e dal compagno di lei. Si descrive come “fumantina ma tollerante”, in grado di affrontare con forza le difficoltà senza rinunciare a un sorriso che, a detta dei fan, è uno dei suoi tratti più riconoscibili.

Forse proprio la sua sincerità nel raccontarsi, insieme a una naturale empatia, ha colpito il pubblico. Nei primi giorni di permanenza nella Casa, Anita si è distinta per la capacità di instaurare un rapporto iniziale con i coinquilini, in particolare con Benedetta, Jonas e Giulio. Prima concorrente a varcare la Porta Rossa, è anche la prima ad aver conquistato il cuore degli spettatori.

Chi rischia di più

Se Anita sembra godere di un inizio promettente, per altri concorrenti la situazione si presenta più delicata. I dati del sondaggio evidenziano che Matteo Azzali (2,08%) e Giulio Carotenuto (1,56%) sono già in bilico, relegati in fondo alla classifica. Una partenza in salita che, in un format dove la percezione del pubblico è cruciale, potrebbe tradursi presto in rischio di eliminazione.

Naturalmente, si tratta solo di rilevazioni iniziali: la convivenza forzata, le dinamiche interne e i giochi di alleanze potranno ribaltare le posizioni già dalle prossime settimane. I numeri fotografano comunque una tendenza che non va sottovalutata: la popolarità si costruisce passo dopo passo, e partire con un consenso limitato rende più arduo il percorso.

Quella del 2025 è la diciottesima edizione del reality, ormai un classico della televisione italiana. Accanto a Simona Ventura, padrona di casa, resta centrale la figura di Alfonso Signorini, che ha legato gran parte della sua carriera al mondo dei reality. La sua esperienza, prima come opinionista e poi come conduttore, conferisce al programma una continuità di stile, mentre la conduzione di Ventura promette un tono più dinamico e diretto.

In attesa della seconda puntata, gli appassionati si interrogano già su come evolveranno i rapporti tra i concorrenti e quali saranno le prime fratture. Una certezza, almeno per il momento, c’è: Anita Mazzotta è la favorita del pubblico, e il suo percorso sarà osservato con particolare attenzione.

L’avventura del Grande Fratello è appena iniziata, ma la prima classifica lascia intendere che il cammino nella Casa sarà, ancora una volta, fatto di sorprese, alleanze e inevitabili eliminazioni. Chi riuscirà a confermare il consenso e chi, invece, dovrà recuperare terreno, lo scopriremo presto.