Grande Fratello, le pagelle della semifinale: sfilza di eliminati (7), Ventura impaziente (6)

Lunedì 8 dicembre è andata in onda la semifinale del Grande Fratello: l’edizione Nip, condotta da Simona Ventura, sta per volgere al termine. Sono stati eliminati ben cinque concorrenti, ed è stato un susseguirsi di colpi di scena e di momenti di tensione. Tra i temi su cui è stata incentrata la puntata anche il confronto “finale” tra Omer Elomari e Rasha Younes: una frattura insanabile, giudicata però come “strategia”. Ecco le nostre pagelle.

Sfilza di eliminati. Voto: 7

Ormai il gioco è fatto, i dadi sono tratti, l’inchiostro asciutto: la semifinale del Grande Fratello ci porta dritti al termine di un’edizione che avrebbe dovuto (e potuto) dare di più. Così, dopo quattro ore di diretta, alla fine abbiamo assistito a ben cinque eliminazioni. Il percorso al GF si è concluso con la puntata dell’8 dicembre per Simone De Bianchi, Francesca Carrara, Benedetta Stocchi, Donatella Mercoledisanto e Rasha Younes. A concorrere per la vittoria, con la finale prevista per lunedì 15 dicembre, sono Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Grazia Kendi. In nomination si trovano Domenico D’Alterio e Omer Elomari: sono loro infatti a contendersi l’ultimo posto per la finale.

Lo scontro tra Omer e Rasha. Voto: 5

Non sono mancati, come anticipato, dei momenti di tensione durante la semifinale del GF, come quello tra Omer Elomari e Rasha Younes. C’è stato un “chiarimento” in merito alla natura del loro rapporto: amore, interesse o semplice gioco di strategia? A parlare è stata Rasha: “Questa storia è una conoscenza, io non ho mai parlato d’amore, come lui non ha mai parlato d’amore. Abbiamo discusso per una cavolata. Non tollero la sua durezza, il suo non ammorbidirsi. Parla di gioco. Secondo lui, che gioco è staccarsi da lui a una settimana dalla finale”. Il legame sembra quindi essersi spezzato definitivamente, senza via di ritorno.

La frattura profonda, però, ha dato adito a un acceso confronto con le opinioniste: Cristina Plevani ha reputato Rasha una “giocatrice e anche un po’ egoista”. Più dura Sonia Bruganelli, che ha parlato apertamente di una presa in giro. Insomma, ci hanno forse marciato un po’ sopra: una strategia che però è stata smascherata del tutto.

L’impazienza di Simona Ventura. Voto: 6

La puntata si è aperta con un momento dedicato a coloro che si trovano già in finale: Jonas Pepe e Giulia Soponariu. Vista la sfilza di nomination, eliminati, addii e saluti, è stato concesso uno spazio a coloro che sono già i grandi protagonisti della finale: abbiamo visto Giulia visibilmente emozionata, Jonas Pepe con il “baffo combattivo”. Proprio quest’ultimo ha poi espresso preoccupazione nei confronti di Anita Mazzotta, la sua fidanzata (che è andata successivamente in finale). “Più che altro mi sto chiedendo dove sia, ho paura di non salutarla. Comunque mi sento bene, sono contento”. Simona Ventura, però, ha avuto un moto di impazienza, non comprendendo le sue preoccupazioni. “Ma in che senso hai paura di non salutarla? Lei si gioca la finale come tutti gli altri. Jonas, la puntata è molto lunga, io potrei perdere la pazienza. Quindi andiamo avanti”. Chiusura da maestra, senza ammettere repliche.

