Sondaggi Grande Fratello del 27 ottobre, il nome del nuovo eliminato

IPA Simona Ventura

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello in vista della diretta di stasera, lunedì 27 ottobre 2025. Dopo una settimana di confronti accesi, strategie e nuove dinamiche, il pubblico è chiamato a decidere chi tra i concorrenti in nomination dovrà abbandonare il gioco. I sondaggi stanno già delineando un possibile verdetto, con percentuali che sembrano lasciare poco spazio ai dubbi. Tra emozioni e colpi di scena, la puntata di stasera promette momenti decisivi per il futuro del reality.

Il programma si prepara inoltre a una nuova svolta. Per garantire ascolti stabili, Mediaset ha infatti decido di proporre il doppio appuntamento, com’era consuetudine un anno fa, provando ad andare in onda anche il giovedì. Un modo, probabilmente, per risollevare lo share che in queste prime settimane di messa in onda è stato tutt’altro che al di sopra delle aspettative. La Rete comunque ci sta provando e sta credendo molto nella nuova formula proposta da Simona Ventura, per la prima volta alla guida dello show di Canale5. Per abituare il pubblico, comunque, è necessario del tempo. Le edizioni Vip avevano infatti cambiato il punto di vista dei telespettatori, che si erano abituati a seguire personaggi noti.

I concorrenti in nomination

Questa settimana sono tre i concorrenti finiti al televoto eliminatorio. Matteo Azzali – criticato per il suo atteggiamento distaccato e poco coinvolto nelle dinamiche della Casa; Benedetta Stocchi – al centro di polemiche per il suo rapporto ambiguo con Domenico e le tensioni con Rasha; Rasha Younes – protagonista di un flirt con Omer e di un confronto acceso con Giulia Soponariu. Il pubblico è chiamato a votare chi salvare: il meno votato sarà eliminato durante la diretta.

Quella di Donatella, invece, è la terza uscita temporanea in pochi giorni, dopo quelle di Anita Mazzotta e Francesca Carrara. Alcuni fan hanno definito la Casa “un porto di mare”, proprio come accadeva negli anni passati. Contrariamente a quanto si era detto, per il momento niente ha ancora messo un punto sugli abbandoni preventivi, che sono già saliti a tre.

Il possibile eliminato di stasera

Secondo i sondaggi pubblicati da Reality House e altri portali specializzati, il concorrente più a rischio eliminazione è Matteo Azzali, fermo al 23% delle preferenze. In testa troviamo Rasha Younes, apprezzata dal pubblico con circa il 44% dei voti, seguita da Benedetta Stocchi con il 33%.

Matteo sembra pagare la sua scarsa esposizione e il basso coinvolgimento emotivo nel gioco, mentre Rasha e Benedetta, pur tra polemiche e tensioni, mantengono una base solida di sostenitori. Ma il Grande Fratello, si sa, è sempre ricco di sorprese. I numeri non son infatti che una proiezione di quello che potrebbe accadere in diretta questa sera.

Dove vedere la diretta in TV e streaming

La puntata del Grande Fratello va in onda stasera, lunedì 27 ottobre 2025, alle 21,30 su Canale5. È possibile seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, accessibile da smartphone, tablet, PC e smart TV. Per contenuti extra, clip e aggiornamenti in tempo reale, il sito ufficiale del GF e i canali social del programma offrono backstage, interviste e momenti inediti.