Sondaggi Grande Fratello del 17 novembre, chi rischia l’eliminazione definitiva

IPA Simona Ventura

Lunedì 17 novembre 2025 il Grande Fratello 2025 torna su Canale5 con la nona puntata, un appuntamento che segna l’ingresso nella fase più delicata della stagione condotta da Simona Ventura. Con tredici concorrenti ancora in gara e la finale ormai vicina (dovrebbe essere appena prima di Natale), ogni televoto diventa un possibile punto di svolta in un’edizione caratterizzata da tensioni crescenti e dinamiche che faticano a trovare un equilibrio stabile. Dopo l’uscita di Giulio, Bena, Matteo e Francesco Rana, il pubblico è ora chiamato a salvare uno dei cinque nuovi nominati rispondendo alla domanda decisiva: “Chi vuoi salvare?”.

Eliminato Grande Fratello 2025, cosa dicono i sondaggi del 17 novembre: chi rischia di più

Il gruppo dei concorrenti finiti al televoto è composto da personalità molto diverse, accomunate però da una settimana intensa. Rasha Younes, ancora una volta, appare in posizione privilegiata. La sua compostezza, unita a quel legame mai pienamente confessato con Omer, continua a catturare l’attenzione del pubblico, che nei sondaggi più recenti le attribuisce un solido 30,02% delle preferenze: un margine che la colloca, senza troppi dubbi, al sicuro dall’eliminazione.

Situazione più sfumata per Giulia Soponariu, che arriva al televoto dopo giorni difficili segnati da svenimenti e momenti di forte stanchezza. La giovane concorrente si aggira intorno al 20,09%, un numero che denota un sostegno importante ma non travolgente. Il grande interrogativo è capire se il pubblico sceglierà di premiarne il suo lato più fragile o se preferirà rispettare la sua stessa incertezza nel proseguire il percorso.

Appena più indietro si posiziona Domenico D’Alterio, che con il suo 19,62% paga probabilmente gli strascichi della rottura con Valentina e le tensioni generate dalla sua vicinanza a Benedetta. Le sue reazioni impulsive e l’instabilità emotiva dell’ultima settimana hanno attirato molte attenzioni, non sempre positive, rendendo la sua permanenza meno scontata del previsto.

Molto più complicato appare invece il quadro per Francesca Carrara e Simone De Bianchi. La coppia madre-figlio, spesso al centro di scontri e contrasti, raccoglie un 15,60% che testimonia un sostegno non del tutto convinto. Le fratture interne alla Casa, soprattutto quelle che coinvolgono Francesca e metà del gruppo – con Rasha in prima linea – sembrano aver eroso parte della loro credibilità televisiva.

Ultima in classifica, con un 14,66%, troviamo Flaminia Romoli, una figura rimasta ai margini delle dinamiche principali e ancora poco esplorata dal pubblico. La sua discrezione, se da un lato la preserva da polemiche dirette, dall’altro la rende vulnerabile in un televoto che premia quasi sempre chi riesce a imporsi nel racconto settimanale.

Sondaggi del televoto, percentuali aggiornate del Grande Fratello

Il quadro complessivo delinea una sfida che, almeno nella parte alta, sembra già delineata: Rasha appare intoccabile, mentre Giulia e Domenico mantengono un margine sufficiente per evitare il peggio. È nella parte bassa che si concentra la vera contesa, con Francesca e Simone tallonati da Flaminia in una lotta che potrebbe decidersi sul filo dei voti nelle ultime ore.

E in un’edizione che molti giudicano meno esplosiva rispetto alle precedenti, questa eliminazione potrebbe rappresentare un momento chiave non solo per il destino dei concorrenti coinvolti, ma anche per il futuro equilibrio della Casa guidata da Simona Ventura. Come sempre, l’ultima parola spetta al pubblico, arbitro insindacabile di un gioco che anche quest’anno continua a sorprendere.

