Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Giulia del Grande Fratello 2025

A pochi giorni dal primo malore, Giulia Soponariu è tornata a far preoccupare la Casa del Grande Fratello. Durante la prova settimanale, mentre posava insieme agli altri concorrenti, la 19enne — la più giovane di questa edizione — ha accusato un improvviso malessere e, per ragioni ancora da chiarire, ha perso conoscenza. Le telecamere hanno documentato l’attimo di smarrimento, prima di spostarsi altrove per permettere ai compagni di soccorrerla.

Non è un episodio isolato. Nel giro di pochi giorni, Giulia ha vissuto tre momenti di fragilità: prima un vero e proprio malore che aveva richiesto l’intervento del medico, poi un secondo episodio più lieve, fino a quest’ultimo svenimento.

Un susseguirsi di segnali che ha inevitabilmente acceso l’allarme tra gli spettatori, sempre più convinti che la tensione accumulata all’interno della Casa stia iniziando a pesare sull’inquilina.

Come sta Giulia Soponariu del Grande Fratello 2025

Visitata dai medici del Grande Fratello, Giulia Soponariu ha ricevuto il via libera per continuare la sua avventura, ma resta da capire se sarà lei stessa a scegliere di proseguire. Solo qualche giorno fa, dopo il primo malessere, aveva confidato ai suoi compagni di pensare seriamente a un ritiro.

Ora, con una nomination in corso, il pubblico potrebbe decidere di favorirne l’uscita per offrirle un sollievo da un’esperienza che sembra metterla alla prova più del dovuto.

Intanto dalla sua famiglia non arrivano segnali di allarme: chi gestisce i suoi profili social continua a chiedere sostegno per non interrompere la sua avventura televisiva, invitando i fan a non abbandonarla proprio adesso.

Saranno le prossime ore — e forse anche le emozioni della diretta — a decidere il destino di Giulia, sospesa tra il desiderio di restare e il bisogno di ascoltare ciò che il suo corpo, con delicatezza ma insistenza, sta cercando di dirle.

Chi è Giulia Soponariu del Grande Fratello 2025

Classe 2005, Giulia Soponariu studia Economia e Statistica all’Università di Torino. Vive a Carignano, un piccolo centro in provincia di Torino, insieme alla sua numerosa famiglia. Giulia si è definita nella clip di presentazione del GF estroversa, autoironica e pronta a divertirsi dentro la Casa: “Sono cringe, è vero e lo ammetto. Mi piace scherzare, ballare e far ridere gli altri. Ne combino sempre di ogni”.

Oltre allo studio, da anni lavora come modella e ha anche avuto esperienze come attrice in Romania, senza tralasciare le passioni per il canto e il ballo.

Tra le tante cose, sogna di diventare conduttrice come Simona Ventura e la sua verve non è passata inosservata in queste settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Ma la sua vita è fatta anche di tristi aneddoti.

Come quella volta che la Soponariu è stata rapita: “Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma viviamo in Italia da circa vent’anni. Sono stata anche rapita. Sì, da bambina. Non in Romania, ma qui in Italia”, ha raccontato emozionata Giulia agli altri coinquilini, tra cui Donatella Mercoledisanto, con la quale non sono poi mancati i battibecchi all’interno del reality show.

