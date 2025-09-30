Grande Fratello, primo giorno nella Casa: la concorrente rapita e già un amore

I concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Simona Ventura non hanno perso tempo tra confidenze scomode e coccole sotto le coperte

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Il Grande Fratello è ufficialmente ripartito. E sotto la guida della spumeggiante Simona Ventura è già destinato a far chiacchierare per tutto l’autunno, complice un cast composto da personaggi sconosciuti al grande pubblico ma pronti a farsi spazio sul piccolo schermo. Tanto che a poche ore dalla prima puntata del reality show, alcuni concorrenti hanno già catturato l’attenzione dei telespettatori.

Grande Fratello, Giulia Soponariu è stata rapita

Dopo aver varcato la Porta Rossa del Grande Fratello con passo sicuro, Giulia Soponariu – la più piccola di questa edizione del programma – si è lasciata andare a confidenze e rivelazioni inedite. Nel cuore della notte ha lasciato senza parole i suoi nuovi coinquilini e anche il pubblico che stava seguendo la diretta.

“Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma viviamo in Italia da circa vent’anni. Sono stata anche rapita. Sì, da bambina. Non in Romania, ma qui in Italia”. Una dichiarazione che ha subito colpito gli altri gieffini, alcuni dei quali sono rimasti increduli.

Donatella Mercoledisanto, figlia di un pentito di mafia, ha esclamato: “Pure rapita questa? Ma non ti è mancato nulla e hai solo 19 anni!”. Mentre Simone De Bianchi ha cercato di smorzare i torni: “Non dire troppo adesso, tanto poi lo racconteranno nelle clip. C’è tempo per parlarne”.

Classe 2005, Giulia studia Economia e Statistica all’Università di Torino. Vive a Carignano, un piccolo centro in provincia di Torino, insieme alla sua numerosa famiglia. Giulia si è definita estroversa, autoironica e pronta a divertirsi dentro la Casa: “Sono cringe, è vero e lo ammetto. Mi piace scherzare, ballare e far ridere gli altri. Ne combino sempre di ogni”.

Oltre allo studio, da anni lavora come modella e ha anche avuto esperienze come attrice in Romania, senza tralasciare le passioni per il canto e il ballo.

Ma sogna di diventare conduttrice come Simona Ventura e la sua verve non è passata inosservata durante la prima puntata del GF. Ma la sua vita è fatta anche di tristi aneddoti che la diretta interessata sembra pronta a snocciolare col passare dei giorni nel bunker di Cinecittà.

Ufficio Stampa Endemol Shine Italy

Grande Fratello, c’è feeling tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi

Grande Fratello è da sempre sinonimo di amori a favor di telecamera. E quasi sicuramente anche quest’anno sarà così. Avvolti nella stessa coperta, Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto si sono scambiati sguardi complici e teneri abbracci. Lei è la prosciuttara di Nemi, lui l’odontoiatra di Torre Annunziata.

Stupiti da questa inaspettata vicinanza, gli altri inquilini non hanno di certo trattenuto i commenti. Giulio però ha provato subito a mettere mette le cose in chiaro: “Stiamo sfruttando il calore perché abbiamo freddo”, ha affermato provando ad evitare eventuali fraintendimenti.

Ma poco dopo i due si sono spostati in Zona Beauty. Giulio ha abbracciato Benedetta e l’ha invitata a ballare un tango, ma la ragazza ha provato a frenarlo: “A me stai tanto simpatico, sei tanto bello, però con calma”.

“Mi sei simpatica”, ha replicato l’odontoiatra, esternando la sua prima impressione sulla ragazza. Certo del fatto che la convivenza gli permetterà di scoprire qualcosa in più su di lei ha aggiunto: “C’è tempo”. Fino a che eliminazione non li separi, of course.

Ufficio Stampa Endemol Shine Italy

Grande Fratello, la prima lite per una cipolla

Il primo giorno al Grande Fratello 2025 è stato inoltre scandito dalla prima discussione. Al centro della discordia una cipolla. Grazia Kendi, che lavora da tempo in uno stabilimento balneare all’Argentario, ha ammesso di non gradirla nelle pietanze. In cucina Giulia e Donatella stavano cucinando e parlando di come i genitori della prima la usino invece ovunque: essendo rumeni, è alla base di tante ricette tradizionali della tradizione culinaria del loro Paese.

Giulia, lontana dalla cucina, ha sentito male lo scambio di opinioni delle sue coinquiline e ha pensato che stessero parlando male di lei. “Mettetela sta cipolla, tanto mangio lo stesso”, ha dichiarato infastidita. Quando Donatella e Giulia hanno provato a spiegare l’equivoco, lei ha continuato imperterrita: “Ok scusate. Fate le cose come le fate voi, io mi adatto”.

Ufficio Stampa Endemol Shine Italy

Fin dal suo ingresso Grazia si è fatta notare per il suo carattere peperino, pronta a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. E, siamo sicuri, continuerà su questa strada nel corso delle settimane.