Incidente al Grande Fratello, Benedetta spegne la sigaretta in un occhio a Giulio

Al Grande Fratello non sembra mai esserci limite al peggio. E dopo neppure una settimana dall’inizio della nuova edizione del reality show, i concorrenti si sono resi protagonisti di un gesto decisamente eclatante. Benedetta, la prosciuttara di Nemi, ha spento una sigaretta nell’occhio di Giulio, durante una chiacchierata tra i due in giardino. Proprio loro due, che hanno cominciato a flirtare e a scambiarsi coccole sotto le coperte a poche ore dall’inizio dell’avventura televisiva.

Al Grande Fratello Benedetta ha spento la sigaretta in un occhio a Giulio

La dinamica è al momento ancora poco chiara ma al quinto giorno di permanenza al Grande Fratello, è già avvenuto il primo incidente che sta facendo chiacchierare parecchio i social. Stando alle immagini che circolano in rete, pare che Benedetta Stocchi abbia alzato la mano con la sigaretta proprio mentre Giulio Carotenuto si stava abbassando ed è stato così colpito all’occhio.

“Ma sei scema?”, ha detto lui subito in agitazione e indubbiamente provato da quanto accaduto. “Ma non l’ho fatto apposta”, si è giustificata lei. Pochi secondi dopo Giulio è stato chiamato in Confessionale e visitato da un medico, anche se probabilmente è stata più la paura che l’effettiva scottatura.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali a riguardo. Difficile ipotizzare una squalifica per Benedetta, come immaginato da qualche appassionato del reality show.

Benedetta e Giulio più vicini che mai al Grande Fratello

Dunque, ancora una volta al Grande Fratello di Simona Ventura sono protagonisti Benedetta e Giulio. Fin dalla prima puntata – insieme anche a Giulia, rea di alcuni strafalcioni e sviste piuttosto discutibili – hanno attirato l’attenzione del pubblico con il loro feeling pressocché immediato.

Coccole sotto le coperte e sguardi complici, un flirt che gli altri inquilini del GF non hanno particolarmente apprezzato. Per molti si tratta dell’ennesima mossa furba per catturare consensi.

Giulio però ha provato subito a mettere mette le cose in chiaro: “Stiamo sfruttando il calore perché abbiamo freddo”, ha affermato provando ad evitare eventuali fraintendimenti. Ma tra i due ci sono stati continui abbracci e persino un tango.

“A me stai tanto simpatico, sei tanto bello, però con calma”, ha provato a frenare Benedetta. “Mi sei simpatica”, ha replicato l’odontoiatra, esternando la sua prima impressione sulla ragazza. Certo del fatto che la convivenza gli permetterà di scoprire qualcosa in più su di lei ha aggiunto: “C’è tempo”.

Chiacchierando poi con Grazia, Giulio ha ammesso: “Di Benedetta mi piace il fatto che ride sempre, diciamo che è l’unica cosa che mi ha colpito. Non so se io le interesso davvero o se è un estremizzazione data dal contesto. Io mi sono lasciato andare con lei perché sono in una fase nuova e ho notato con lei del feeling, probabilmente ho sbagliato. Ho fatto un passo che potevo evitare perché non so se mi può interessare lei”.

Benedetta, invece, ha confidato in Confessionale che c’è stato “un bacetto”, segno che quest’intesa con Giulio non è di certo solo platonica. Ma chissà se ora i due non siano costretti a dividersi per colpa di una sigaretta…