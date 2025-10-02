Dopo pochi giorni, il Grande Fratello regala già polemiche: una concorrente è nel mirino dei fan sui social e un altro è pronto a lasciare

Il Grande Fratello non delude e nel giro di pochissimi giorni ha già fornito un bel po’ di spunti. Non tutti però sono positivi, anzi. Se si parla di critiche mosse al programma, un nome spicca su tutti: Giulia Soponariu. Qualcuno online ha già avanzato richieste di squalifica. Ma cos’ha fatto la giovanissima concorrente?

Le pessime battute di Giulia Soponariu

Ha appena 19 anni Giulia Soponariu e per qualcuno ciò giustificherebbe in parte il suo comportamento. Andrebbe redarguita dalla produzione, tramite Simona Ventura, e perdonata. Per altri, invece, occorrerebbe squalificarla dal reality Mediaset.

La verità probabilmente sta nel mezzo. La squalifica potrebbe essere una punizione eccessiva ma, d’altra parte, è importante sottolineare la gravità delle sue parole. Scendiamo ora nel dettaglio della polemica montata in questi giorni.

Il primo giorno ha avuto modo di rivedere la foto utilizzata per le grafiche dalla produzione del reality. Neanche a dirlo, non ha minimamente apprezzato lo scatto. Ne ha subito parlato con alcuni coinquilini, pronunciando questa frase atroce: “Sembro una down”.

Parole che non possono essere minimizzate. È importante infatti che passi un messaggio chiaro, che lei, e chi come lei, si porti fuori dalla Casa di Cinecittà. Per il momento la produzione non ha preso una decisione ufficiale ma di certo durante la diretta se ne discuterà.

Parole discriminatorie

Dopo il primo episodio, Giulia ha deciso di ripetersi e conquistare la corona di insopportabile del Grande Fratello 2025. Ha infatti commentato in maniera assurda le parole di Giulio Carotenuto. Questi indossava degli occhiali da sole in casa e ha spiegato d’avere un certificato medico che lo autorizza a portarli anche negli spazi interni.

La risposta della giovane piemontese (trattandosi di una questione regionale, riteniamo importante sottolineare la provenienza, ndr) non si è fatta attendere: “Dai, non ti credo. Secondo me ti sei fatto fare un certificato falso. Tu sei capace di farlo. Tu sei napoletano”. Che dire, una persona che si muove tra stereotipi e offese.

Primo addio alla Casa

Restando in ambito polemiche, si sta parlando molto di Matteo Azzali. Il concorrente minaccia di lasciare la Casa del Grande Fratello: “Non sono qui per fare il pagliaccio”. Il pugile 47enne è entrato con un chiaro intento: raccontare il proprio percorso di rinascita dopo un grave incidente (che ha interrotto la sua carriera).

Parlando con Francesco Rana di primo mattino, si è lasciato andare a uno sfogo. Non ha apprezzato il clima scanzonato e festaiolo: “Se è così, io prendo e vado via. Sono venuto esclusivamente perché la mia storia possa essere da esempio, da ispirazione ai ragazzi. Non mi metto a fare cavolate e cori da stadio. Ho 50 anni e voi ne avete 20, ci sta. Non voglio criticare ma non fa per me”.

Qualcuno avrebbe dovuto fargli vedere qualche puntata del GF, prima di farlo partecipare alle selezioni. Del resto lo show non può vivere di soli confessionali.