Un video della nuova edizione del GF sta già diventando virale: battaglia di cuscini a notte fonda e prima polemica in Casa

Per alcuni il Grande Fratello è una chance di far carriera. Questo atteggiamento ha però allontanato il pubblico, restio a guardare uno show colmo di finti sconosciuti, attenti alla propria carriera da content creator o influencer.

I Nip dell’edizione di Simona Ventura sono invece più autentici. Lo dimostra il fatto d’aver avuto un approccio molto giocoso a quest’esperienza. Nel cuore della notte, non a caso, ha avuto inizio una battagli di cuscini. Qualcosa che però non ha fatto piacere a tutti gli inquilini.

Battaglia dei cuscini

Un giorno pieno di emozioni, il primo nella casa del Grande Fratello. Tanta energia doveva essere incanalata in qualche modo ed ecco che di notte c’è chi ha ben pensato di dare inizio a una lotta con i cuscini.

Il gruppo è ancora composto da perfetti sconosciuti. Al netto di qualche micro gruppo creatosi sulla base di sensazioni iniziali, c’è tanto lavoro che attende gli inquilini. Dovranno aprirsi, farsi conoscere e collaborare.

Il primo passo di alcuni, però, è stato di certo più caotico di altri. Dopo la prima spesa, prima cena e prime conoscenze, alcuni non desideravano altro che un letto comodo. Altri invece si sono ritrovati sul letto di Anita per le ultime chiacchiere, qualche risata rumorosa e, perché no, dei salti sul materasso come i bambini. Sguardo rivolto a Francesco in questo caso.

Non è stato però lui a infastidire principalmente Matteo e Grazia, che desideravano dormire. Domenico e Giulia hanno infatti dato inizio a una battaglia di cuscini. Schiamazzi fino a tarda notte per festeggiare l’ingresso, anche a patto di rovinare qualche rapporto fin da subito.

La polemica

Non solo Domenico e Giulia al centro del “caso” della prima notte del GF. I due hanno infatti spinto anche Simone, Benedetta, Domenico e Giulio a scatenarsi. Tutti hanno iniziato a inseguirsi e colpirsi, giocosamente. Ben presto ecco arrivare anche Omer, come mostrano i video.

Tanta ilarità e il metodo perfetto per accelerare la conoscenza. Il gioco aiuta sempre ma forse non a tarda notte. Grazia e Matteo non sembrano aver apprezzato il tutto. Anche Francesco, a dire il vero, si è lamentato del caos generato.

Omer ha provato a smorzare i toni, così come Simone e Domenico, ma ecco risuonare la voce di “mamma Grazia”, che sembra dare ordini ai propri figli: “Se non mi fate dormire, divento una pazza. Ora basta. Ora, dormite!”.

Matteo è invece risultato ben più infastidito, al punto da promettere di riprendere il discorso il giorno dopo: “Questa cosa la chiarirò domani”. Che dire, i primi fuochi sono stati accesi e gli inevitabili scontri caratteriali stanno generando scintille. La ramanzina di Grazia ha però avuto effetto, questo è certo, e in breve tutti gli inquilini stavano dormendo.