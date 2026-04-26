Avevo problemi a dormire bene la notte, ma su Amazon ho trovato la soluzione: ben 10 gadget per favorire il sonno (davvero).

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I gadget migliori per favorire il sonno e dormire bene

Ammettiamolo: dormire la notte (bene) ormai è diventato un lusso. Fra luci artificiali, l’uso diffuso degli smartphone e la tendenza a mettersi sotto le lenzuola fin troppo tardi, spesso il riposo risulta frammentato e disturbato. Il risultato? La mattina ci svegliamo con l’impressione di non aver dormito affatto.

È successo a me, come sarà successo, sicuramente, a molti di voi. Ma c’è una buona notizia: esistono dei gadget per dormire bene la notte e che…funzionano! Non si tratta di soluzioni miracolose, ma di oggetti che possono trasformarsi in piccoli e grandi alleati per favorire la qualità dal sonno in modo concreto.

Mascherina in seta MyHalos

Dormire al buio completo è fra i metodi più semplici (e spesso sottovalutati) per migliorare la qualità del sonno. Pochi lo sanno, ma anche una piccola fonte di luce, come un lampione, uno schermo che resta acceso o una tapparella aperta, possono interferire sulla produzione della melatonina nel corpo.

Questa mascherina in seta garantisce oscurità totale. In seta di gelso, è particolarmente liscia, traspirante e delicatissima sulla pelle. Evita la formazione di segni sul viso e aiuta a mantenere la pelle del viso protetta per tutta la notte, trasformandosi anche in un trattamento beauty.

La struttura 3D, inoltre, è stata realizzata per non esercitare un pressione eccessiva sugli occhi. Questo significa che potrai muoverti durante il sonno liberamente, senza fastidi.

Tappi per orecchie Alpine SleepDeep Mini

Il rumore è fra i principali nemici del sonno, ancora di più se hai un riposo leggero. Come eliminare (o attenuare) i rumori? Per farlo bastano dei tappi per le orecchie. Quelli di Alpine sfruttano un materiale in gel morbido che si adatta perfettamente alla forma dell’orecchio, garantendo così comfort totale anche dopo diverse ore. Questi tappi per le orecchie non creano quella pressione fastidiosa tipica dei tappi tradizionali, dunque sono ottimi pure per chi dorme di lato. Agiscono utilizzando il principio del “silenzio selettivo”, ossia riducono i rumori disturbanti (come traffico, voci e russamento), ma senza isolarti totalmente dall’ambiente.

Tappi per le orecchie Alpine Tappi per le orecchie per favorire il sonno

Cuscino ergonomico HOMCA

Dormire con una postura sbagliata può influire moltissimo sulla qualità del sonno. Significa infatti sottoporre muscoli e articolazioni a tensioni continue che possono provocare dei micro-risvegli.

Questo cuscino ergonomico è stato progettato per sostenere correttamente il collo e per mantenere la colonna vertebrale allineata. Il memory foam si adatta alla perfezione alla forma della testa e del collo, distribuendo il peso in modo uniforme e riducendo al massimo i punti di pressione. Il risultato? Un sonno continuo e stabile, meno risvegli notturni e una sensazione di leggerezza al risveglio. Si tratta del cuscino ideale se soffri di cervicale, tensioni alle spalle oppure se cambi spesso posizione durante il sonno.

Offerta Cuscino ergonomico Homca Cuscino per favorire il sonno

Dreamegg macchina per rumore bianco

Il rumore bianco è uno dei metodi migliori per favorire il sonno. Funziona creando un sottofondo costante che consente di coprire i rumori improvvisi, rendendoli meno percepibili dal cervello e favorendo uno stato di relax.

Il dispositivo Dreamegg offre diverse opzioni sonore, dalla pioggia alle onde, sino al classico suono di una ventola, consentendo di trovare il suono preferito. Scegli ciò che desideri, poi attiva il dispositivo: con il tempo il cervello smetterà di reagire agli stimoli esterni, rilassandosi facilmente. Il dispositivo è compatto, portatile e ricaricabile, perfetto da portare anche in viaggio.

Offerta Macchina per rumore bianco Dreamegg Macchinario con rumore bianco per favorire il sonno

Dilatatore nasale WoodyKnows

La qualità del sonno è strettamente legata alla respirazione, ma spesso ignoriamo questo aspetto. Quando le vie nasali sono parzialmente ostruite infatti il corpo è costretto a lavorare di pià per respirare, provocando dei micro-risvegli e un sonno che risulta meno profondo. Questo dilatatore nasale agisce in modo semplice, ma efficace, mantenendo aperte le narici e migliorando il flusso d’aria. I benefici sono immediati: la respirazione è più fluida, hai meno russamento e una maggiore ossigenazione durante la notte.

Fascia anti russamento Fascia per favorire il sonno

Dispositivo intelligente anti-insonnia

Spesso i problemi legati al sonno non sono fisici, ma derivano dalla mente. Pensieri, preoccupazioni e overthinking: quando il cervello non riesce a “spegnersi” addormentarsi può trasformarsi in una vera e propria impresa. Questo dispositivo firmato Generic lavora su questo livello, utilizzando stimolazioni leggere o programmi guidati per aiutare il cervello a rallentare e uscire dal ciclo dei pensieri. Non richiede nessuno sforzo, ma basta utilizzarlo e lasciarsi guidare per raggiungere uno stato di rilassamento profondo. Una soluzione consigliata soprattutto nei periodi di stress.

Dispositivo anti insonnia Generic Gadget per migliorare la qualità del sonno

Fascia Bluetooth per dormire

Spesso il silenzio totale non è la soluzione giusta per favorire il sonno. Un sottofondo, che sia una musica, un podcast oppure una guida di meditazione, può aiutare a rilassarsi e ad addormentarsi velocemente. Questa fascia Bluetooth risolve uno dei problemi più comuni legati agli auricolari scomodi. Integra degli altoparlanti sottilissimi in un tessuto morbido, consentendo di ascoltare audio senza pressione sulle orecchie. È adatta per chi dorme sul fianco e si muove molto durante la notte.

Fascia Bluetoot per dormire Fascia per favorire il sonno

Dispositivo a luce rossa

La luce ha un impatto importante sul ritmo circadiano. La luce blu che viene emessa da tv, pc e smartphone, ad esempio, segnala al cervello che è giorno, stimolandolo, mentre la luce rossa ha un effetto opposto, contribuendo al rilassamento.

Il dispositivo a luce rossa sfrutta proprio questa caratteristica, creando un ambiente luminoso che favorisce la produzione di melatonina da parte dell’organismo. Usandolo nelle ore serali consente di preparare il corpo al sonno, rendendo più naturale e rapido l’addormentamento.

Offerta Dispositivo a luce rossa Dispositivo luminoso per favorire il sonno

Fascia anti-russamento

Il russamento è un altro fattore che influisce sulla qualità del sonno: interrompe la respirazione e riduce la profondità del riposo. La fascia anti-russamento mantiene la mandibola in una posizione corretta, favorendo il passaggio dell’aria e riducendo al meglio le vibrazioni che causano il russamento. In questo modo si raggiunge un sonno più continuo, caratterizzato da meno interruzioni e da una migliore ossigenazione.

Dilatatore nasale WoodyKnows Dispositivo per respirare meglio durante la notte

Federa in seta ipoallergenica

A volte sono i dettagli a fare la differenza fra un sonno disturbato e un sonno riposante. Una federa in seta dona benefici concreti sia per quanto riguarda il riposo che per la bellezza. Questo accessorio riduce l’attrito su pelle e capelli, mantenendo l’idratazione e migliorando il comfort generale. Inoltre è ipoallergenica ed è adatta anche a chi ha pelle sensibile.

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