Dal telefono sotto le coperte alla cena troppo pesante, passando per luci forti e pensieri che non si fermano: spesso sono proprio le abitudini serali che rovinano il sonno e ti fanno svegliare già stanca

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123RF Donna che usa il cellulare prima di dormire rovinandosi il sonno

Ci sono sere in cui arrivi a letto distrutta, convinta di addormentarti subito, e invece succede il contrario: la mente continua a correre e tu ti rigiri fra le lenzuola, incapace di rilassarti. Spesso il problema si nasconde nelle abitudini serali che rovinano il sonno, piccoli gesti apparentemente innocui che ripeti ogni giorno senza pensarci e che finiscono per alterare il naturale equilibrio del corpo.

A volte queste routine sono ancora più sottili: ti fanno addormentare, ma rendono il riposo più leggero e frammentato. Il risultato è che al mattino ti svegli già stanca, senza capire il perché. Per fortuna basta poco per invertire la rotta.

Guardare il telefono fino all’ultimo minuto

È probabilmente l’abitudine più comune. Ti infili sotto le coperte e pensi: solo cinque minuti sui social e poi spengo tutto. Ma poi quei minuti diventano venti, trenta, a volte un’ora. E così il tuo cervello, invece di rilassarsi, viene sovraccaricato di stimoli e si attiva.

Il problema non è solo mentale, ma anche fisiologico: la luce blu di smartphone, tablet e tv rallenta la produzione di melatonina, l’ormone che segnala al corpo che è arrivato il momento di dormire. Di conseguenza, ti addormenti più tardi e il riposo diventa meno profondo.

Il trucco che può cambiare tutto? Lascia il telefono in un posto lontano dal letto. Prima di metterti a dormire, regalati un’ora digital free, lenta e naturale: un libro, una doccia calda, una crema sul viso, qualche pagina di journaling.

Fare sport intenso troppo tardi

Lo sport è un grande alleato del riposo perché regola i ritmi biologici e mitiga stress e preoccupazioni. Tuttavia, dipende dall’orario in cui lo pratichi. Se durante il giorno ci sono solo benefici, un workout intenso troppo a ridosso della notte è controproducente. Infatti, aumenta adrenalina, temperatura corporea, frequenza cardiaca e livelli di attivazione, rendendo più difficile l’addormentamento.

Se la sera è l’unico momento libero che hai a disposizione per allenarti, meglio puntare su attività dolci, come yoga, stretching, pilates, camminata leggera.

Tenere accese luci forti

Il corpo si prepara al sonno anche grazie alla luce. Una casa illuminata in modo intenso fino a tardi, soprattutto con luci fredde, invia al cervello un messaggio di piena attività. Attenzione anche ai rumori forti, che tengono in allerta i centri della veglia.

Dopo cena, preferisci luci soffuse e più calde. Cerca, poi di creare un ambiente silenzioso, meglio se fresco e ordinato. Sono piccoli dettagli, che però possono fare una grande differenza.

Fare una cena ricca

Quando la cena è abbondante o molto ricca di grassi, il corpo resta impegnato nella digestione proprio nel momento in cui dovrebbe rallentare. Questo può tradursi non solo in gonfiore e reflusso, ma anche in sonno agitato e micro-risvegli notturni.

Anche mangiare troppo tardi può interferire con il sonno, perché la temperatura corporea rimane più alta e rende più difficile il naturale processo di addormentamento.

L’ideale è scegliere una cena semplice ma appagante, a base di verdure, cereali leggeri, proteine facilmente digeribili. Ricordati anche di non esagerare con le porzioni e di cenare almeno due-tre d’ore prima di dormire.

Bere vino o alcol per rilassarsi

Molti pesano che un calice di vino o un drink serali aiutino a “staccare”. In realtà, l’effetto rilassante dura poco. L’alcol è un falso iptonico: può facilitare l’addormentamento, ma tende a frammentare il sonno nella seconda parte della notte, riducendo le fasi più profonde e rigeneranti. È per questo che, anche se ti addormenti subito, al mattino potresti sentirti stanca e poco lucida.

Se vuoi bere qualcosa per favorire il relax, molto meglio una tisana distensiva, per esempio a base di camomilla, melissa o tiglio.

Lavorare dal letto

Il letto dovrebbe essere un rifugio sicuro, il luogo in cui corpo e mente imparano a rallentare, non una scrivania improvvisata. Rispondere alle email, recuperare task arretrati o ripassare mentalmente la lista infinita delle cose da fare l’indomani mantiene il cervello in uno stato di allerta. Il sonno, invece, ha bisogno dell’esatto contrario: segnali chiari di calma, decelerazione e sicurezza.

Per questo è importante che la mente associ il letto solo al riposo e non all’attività. Cerca di usarlo soltanto per dormire.

Prima di andare a dormire, prova a scrivere su carta tutto ciò che ti preoccupa per il giorno dopo: mettere i pensieri nero su bianco aiuta la mente a lasciarli andare più facilmente.

Forzare il sonno

Andare a letto quando non sei davvero stanca raramente è una buona idea. Il rischio è quello di iniziare a fare proprio le cose che sarebbe meglio evitare: controllare i social, mandare un’ultima email o lasciare spazio ai pensieri sulle incombenze del giorno dopo.

Meglio infilarsi sotto le coperte solo quando senti arrivare il sonno, possibilmente sempre alla stessa ora ogni sera. In questo modo aiuti il corpo a costruire un ritmo sonno-veglia più regolare, rendendo l’addormentamento sempre più naturale.

E se una sera il sonno non arriva, evita di restare a rigirarti nel letto. Alzati, dedica qualche minuto a una delle attività che aiutano a prendere sonno, come una lettura rilassante, e torna a coricarti solo quando senti la sensazione di stanchezza.

Non avere una temperatura adeguata

Per dormire bene, anche l’ambiente conta moltissimo. In camera da letto dovrebbero esserci le condizioni ideali per favorire il riposo: in genere la temperatura più indicata si aggira tra i 18 e i 20 gradi, mentre il livello di umidità dovrebbe restare intorno al 45%.

Se possibile, scegli una stanza tranquilla e ben isolata dai rumori della casa e della strada. Anche piccoli accorgimenti, come i tappi per le orecchie, possono aiutare ad attutire i suoni e rendere il sonno più profondo e continuo.

La routine serale che aiuta a dormire meglio

Modificare le abitudini serali che rovinano il sonno è già un passo prezioso. Ma è importante anche costruire una routine capace di accompagnare corpo e mente verso il riposo.

Il cervello ama la prevedibilità: quando riconosce sempre gli stessi segnali entra più facilmente in modalità sonno, perché si sente al sicuro e comprende che è arrivato il momento di rallentare.

Per questo può essere utile creare un piccolo rituale tutto tuo. Prova, per esempio, a dedicarti alla skincare, a bere una tisana rilassante calda, a leggere qualche pagina di un libro oppure a concederti una doccia tiepida che sciolga le tensioni accumulate durante la giornata.

Può aiutare anche ascoltare musica soft o un podcast rilassante, fare qualche minuto di stretching leggero, spruzzare sul cuscino una fragranza delicata alla lavanda. Non servono grandi cambiamenti. Sono proprio i gesti più semplici, se ripetuti con costanza, a fare la differenza.

Fonti