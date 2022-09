Frasi sul vino: simpatiche e tratte da canzoni

Fonte: iStockPhotos

Amatissimo sin dall’antichità, il vino è da sempre una bevanda molto amata. Re della tavola e compagno di cene, consente di vivere ogni pasto con allegria e il giusto spirito.

Bere d’altronde è un vero e proprio piacere da concedersi in compagnia. Protagonista di brindisi e feste, il vino è il protagonista di numerose citazioni e aforismi pronunciate e scritte da poeti, scrittori, personaggi storici e filosofi. DiLei ha raccolto le migliori frasi sul vino da usare nelle occasioni importanti fra un bicchiere di buon bianco e uno di rosso.

Frasi famose sul vino bianco e rosso

Vino bianco o vino rosso? C’è chi adora il primo, fruttato e profumatissimo, e chi il secondo, deciso e sincero. In ogni caso in entrambe le versioni, sia bianco che rosso, il vino è un vero piacere da gustare da soli o con qualcuno. Lo svelano anche autori, scrittori, poeti e attori che negli anni hanno raccontato il piacere di versarsi un calice e brindare, dividendosi fra chi ama il rosso e chi il bianco.

Nei calici della mia meditazione bevo soltanto del vino biondo, lo bevo con gli occhi, chiudendoli, e la vita passa come una vela lontana. (F. Pessoa)

Vino rosso con il pesce. Dovevo capirlo da questo. (James Bond)

Il vino bianco va servito assiderato. (Totò)

Quei momenti da vino rosso, tempo che rallenta, parole improbabili, occhi tanti e poi ridere. (Fabrizio Caramagna)

Ed il vino fluisce rosso lungo mille generazioni come il fiume del tempo e nell’arduo cammino ci fa dono di musica, di fuoco e di leoni. (J. L. Borges)

O convitato della vita, è l’ora. Brillino rossi i calici di vino. (G. Pascoli, Myricae)

Frasi divertenti e simpatiche sul vino

Il vino mette allegria, fa venire voglia di trascorrere del tempo insieme, di brindare, ridere e divertirsi. Sono tantissime le frasi divertenti e simpatiche sul vino da utilizzare in occasioni importanti, da scrivere su un biglietto che accompagna una bottiglia in regalo o da pronunciare durante un brindisi in compagnia.

Due sono i liquidi più graditi al corpo umano: all’interno il vino, all’esterno l’olio. (Plinio il Vecchio)

In vino veritas. Nel vino c’è la verità. (Plinio il Vecchio)

L’uomo deve al vino il fatto di essere il solo animale a bere senza sete. (Plinio il Vecchio)

Il vino eleva l’anima e i pensieri, e le inquietudini si allontanano dal cuore dell’uomo.(Pindaro)

Nel vino voglio soffocare i dolori, al vino chiedo che faccia scendere negli occhi stanchi, consolatore, il sonno. (Albio Tibullo)

Che vita è quella di chi è privo di vino? (Ecclesiaste)

Il vino ha dunque una vita più lunga della nostra? Ma noi, fragili creature umane, ci vendicheremo ingoiandolo tutto. Nel vino è la vita. (Petronio Arbitro)

E dove non è vino non è amore; né alcun altro diletto hanno i mortali. (Euripide)

Il vino mi spinge, il vino folle, che fa cantare anche l’uomo più saggio e lo fa ridere mollemente e lo costringe a danzare, e tira fuori parola, che sta meglio non detta. (Omero)

La forza sconvolgente del vino penetra l’uomo e nelle vene sparge e distribuisce l’ardore. (Tito Lucrezio Caro)

Se beviamo con temperanza e in piccoli sorsi il vino stilla nei nostri polmoni come la più dolce rugiada del mattino. (Socrate)

E voi dove vi piace andate, acque turbamento del vino, andate pure dagli astemi: qui c’è il fuoco di Bacco. (Gaio Valerio Catullo)

Nessuna poesia scritta da bevitori d’acqua può piacere o vivere a lungo. Da quando Bacco ha arruolato poeti tra i suoi Satiri e Fauni, le dolci Muse san sempre di vino al mattino. (Quinto Orazio Flacco)

Il lavoro rende i giorni prosperi, il vino le domeniche felici. (Baudelaire)

Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. (Baudelaire)

Bere del vino è bere del genio. (Baudelaire)

Dio preso dai rimorsi aveva fatto il sonno; l’uomo aggiunse il vino, sacro figlio del Sole. (Baudelaire)

Gesù trasformava l’acqua in vino. Non mi stupisce che dodici discepoli lo seguissero dappertutto. (Coluche)

Da noi, gli homini dovrebbero nascere più felici e gioiosi che altrove, et però credo che molta felicità sia agli homini che nascono dove si trovano i vini buoni. (Leonardo de Vinci)

L’acqua divide gli uomini; il vino li unisce. (Libero Bovio)

Vino e musica furono sempre per me i migliori cavatappi. (Anton Cechov)

Il vino è bono, ma l’acqua avanza. In tavola. (Leonardo da Vinci)

Ho goduto di grande salute fino alla tarda età, perché tutti i giorni da quando mi ricordo ho consumato una bottiglia di vino, tranne quando non mi sono sentito bene. Allora ho consumato due bottiglie. (Vescovo di Siviglia)

Si è sapienti quando si beve bene: chi non sa bere, non sa nulla. (Nicolas Boileau)

Il vino è per l’anima ciò che l’acqua è per il corpo. (Mario Soldati)

Il buon vino è ogni volta una sinfonia di quattro movimenti, eseguita al ritmo delle stagioni. Il sole, il terreno, il clima e i vitigni modulano l’opera, mentre il vignaiolo, come solista, imprime la sua cadenza. (Philippe Margot)

Il vino, specialmente in Italia, è la poesia della terra. (Mario Soldati)

La passione per il vino è complessa. Molti sintomi ne fanno parte. Il piacere di conoscerlo e condividerlo è uno. Senza dimenticare l’interesse a viaggiare per il vino, vale a dire scoprire le regioni viticole, per definizione le più belle, incontrare viticoltori, cuochi e altri amici del vino. (Philippe Margot)

Le sue labbra bevono acqua, ma il suo cuore beve il vino. (EE Cummings)

Una bottiglia di vino contiene più filosofia che tutti i libri del mondo. (Louis Pasteur)

Il vino è la più sana e la più igienica delle bevande. (Louis Pasteur)

Frasi su vino e amore (e amore per il vino!)

Da Charles Baudelaire a Bukowski sono tanti gli scrittori che hanno parlato dell’amore per il vino, raccontando il piacere di bere un bicchiere in compagnia della persona amata, fra seduzione e fascino.

Il vino è simile all’uomo: non si saprà mai fino a che punto lo si può stimare o disprezzare, amare e odiare, né di quante azioni sublimi o atti delittuosi è capace. (Baudelaire)

Il vino e l’uomo mi fanno pensare a due lottatori tra loro amici, che si combattono senza tregua e continuamente rifanno la pace. Il vinto abbraccia sempre il vincitore. (Baudelaire)

Beltà, il tuo sguardo, infernale e divino, versa, mischiandoli, beneficio e delitto: per questo ti si può paragonare al vino. (Baudelaire)

Il vino sa rivestire il più sordido tugurio d’un lusso miracoloso e innalza portici favolosi nell’oro del suo rosso vapore, come un tramonto in un cielo annuvolato. (Baudelaire)

Quando sei felice bevi per festeggiare. Quando sei triste bevi per dimenticare, quando non hai nulla per essere triste o essere felice, bevi per fare accadere qualcosa. (Bukowski)

Senza Cerere e Bacco, Venere è di ghiaccio. (Terenzio)

Alcuni non diventano mai folli. I loro vini devono essere proprio noiosi. (Bukowski)

Una donna e un bicchier di vino soddisfano ogni bisogno, chi non beve e non bacia è peggio che morto. (Johann Wolfgang von Goethe)

Vino e donne traviano anche i saggi. (Siracide, Antico Testamento)

Chi non ama le donne il vino e il canto, è solo un matto non un santo. (Arthur Schopenhauer)

Vicino all’urna del vino, la ragazza è come la neve. I suoi polsi bianchi come brina, come neve. (Wei Zhuang)

Ho dieci tatuaggi, credo. Il più famoso è quello che diceva “Winona forever” di quando ero fidanzato con Winona Ryder. L’ho fatto cambiare in “Wino forever” (ubriaco per sempre), che mi sembrava più adatto a me. (Johnny Deep)

Ricordiamoci che un mazzo di fiori è un regalo molto gradito, ma una bottiglia di vino non muore dopo 6/7 giorni. (Anonimo)

Chi non ama le donne il vino e il canto, è solo un matto non un santo. (Proverbio tedesco)

Cenai con un piccolo pezzo di focaccia, ma bevvi avidamente un’anfora di vino; ora l’amata cetra tocco con dolcezza e canto amore alla mia tenera fanciulla. (Anacreonte)

Siamo tutti mortali fino al primo bacio e al secondo bicchiere di vino. (Eduardo Hughes Galeano)

Le donne – scrittrici, poetesse e letterate – che hanno raccontato il loro amore per il vino sono numerose e hanno saputo dedicare al “nettare degli dei” tantissimi versi, citazioni, aforismi e frasi bellissime. Da Alda Merini sino a Virginia Woolf, scopriamo i versi più belli ed emozionanti.

Mi piace lo spirito del ritrovarsi, la convivialità senza fronzoli, la presenza dei fiocchi di neve, quella delle mura spesse, tenendo in mano un bicchiere di vino per un paio d’ore di assoluta serenità. (Virginia Woolf)

Il linguaggio è il vino sulle labbra. (Virginia Woolf)

Il mio spirito è avido soltanto di verdi campi, di sole, di vino; di starmene seduta a non far niente. (Virginia Woolf)

Il vino è un liquido vivente che non contiene conservanti. Il suo ciclo di vita comprende giovinezza, maturità, vecchiaia e morte. Se non trattata con ragionevole rispetto si ammala e muore. (Julia Child)

È sempre un buon momento per bere champagne. (Madame Bollinger)

L’età è solo un numero. È del tutto irrilevante a meno che, naturalmente, non vi capiti di essere una bottiglia di vino. (Joan Collins)

Artisti e poeti continuano a trovare il senso della vita in un bicchiere di vino. (Joy Sterling)

Quando il vino fatto nel suo castello è nel periodo d’oro dell’effervescenza, ogni bambino malato del villaggio, così come indicato dal medico, può essere portato ai torchi e immerso dentro. Se il medico lo etichetta come “molto malato”, viene immerso due volte. (Lillie de Hergermann-Lindencrone)

Vino, gagliardo come la dea ragione. (Alda Merini)

A me piacciono gli anfratti bui delle osterie dormienti, dove la gente culmina nell’eccesso del canto, a me piacciono le cose bestemmiate e leggere, e i calici di vino profondi, dove la mente esulta, livello di magico pensiero. (Alda Merini)

Dolci colline dal profilo inconfondibile, città d’arte in cui si respira la storia, borghi dove il tempo sembra essersi fermato: la Toscana è una terra che sin dall’antichità ha sedotto i visitatori e stregato i suoi stessi abitanti, tanto che sono molti gli artisti che ne hanno cantato le sue bellezze.

Frasi sul vino tratte da canzoni

Il vino fa…cantare! Le frasi sul vino tratte da canzoni sono tantissime, tratte dai brani più belli della musica italiana. Da Vinicio Capossela a Malika Ayane sino a Fabrizio Moro, i cantanti hanno cercato di raccontare la bellezza del vino in tantissimi modi diversi, emozionanti e particolari.

È eterno il sorriso ingenuo di un bambino

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino

È eterna la radice di un albero che ha visto la storia

(L’eternità – Fabrizio Moro)

Lacrime di cristallo l’hanno bagnata

lacrime e vino versate nel cammino

goccia su goccia, perdute nella pioggia

(Con una rosa – Vinicio Capossela)

Chi invecchiando è più acido

Chi come il vino migliora

(Senza fare sul serio – Malika Ayane)

e il rumore del mare

un bicchiere di vino insieme a tuo padre

aiutare qualcuno a sentirsi migliore

(E da qui – Nek)

All’alba poi facciam baratto

io porto vino ed insalata,

mi danno un po’ del loro pesce

(Breve sogno – Fabio Concato)

Con quel gusto un po’ amaro

Di un vino da rè

Un ricordo che sciolga

(Un amore grande – Loretta Goggi)

Ti spiacerebbe passarmi del sale? Sul primo canale c’è un gioco impossibile

Ti spiacerebbe passarmi del sale? Se porti giù il cane c’è il vino da prendere

Io sono un portatore sano di sicuro precariato

(Sicuro precariato – Samuele Bersani)

Fra i tuoi ricordi e i ricordi miei

Dai, passa il vino, amico mio

Che sto pensando ancora troppo a lei

(Weekend – Marco Ferradini)

Io ti ho dato tutto, tu mi hai dato un morso

Sapeva di vino

(Super Martina – Lorenzo Fragola)

Brucian le divise dentro il fuoco la sera

Brucia nella gola vino a sazietà

Musica di tamburelli fino all’aurora

(Samarcanda – Roberto Vecchioni)

E ancora adesso che gioco a carte

E bevo vino

Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino

(4/3/1943 – Lucio Dalla)

Ma per guardarla in faccia e farle assaporare

Un po’ di vino e un poco di mangiare

(Non è l’inferno – Emma Marrone)

Tanto portano solo problemi

Ma non posso fare a meno del vino

Non amando troppo gli schemi

(Il senso di ogni cosa – Fabrizio Moro)

Ci troveremo in internet alle finestre di un mondo che si sveglierà.

Ma il sole è lì sui vecchi stracci di un clochard che sogna già, chissà, un cielo, un mare, un po’ di vino buono.

La vita è un’altra e lui lo sa, intanto piove, si alza e si allontana.

(La vita è un’altra – Eduardo De Crescenzo)

Quanto è bella la campagna

E quanto è bello bere vino

Quante donne abbiam guardato

(Nonno Hollywood – Enrico Nigiotti)

Ingannai il dolore con del vino rosso

Buttando il cuore in qualunque posto

(Un tempo piccolo – Tiromancino)

e ad ogni domanda una nuova conferma

un identico ritmo di vino e risate

e poi l’emozione di quel primo bacio

(Le cose in comune – Daniele Silvestri)

si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà

tra un bicchier di vino ed un caffè

tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però.

(Quattro amici – Gino Paoli)