Aforismi e frasi sull’essere donna, perfette per ogni occasione

Le donne hanno caratteri diversi, sono madri o figlie, single o fidanzate, viaggiatrici o casalinghe, ma sono accomunate dalla loro femminilità. Capaci di saper gestire più cose insieme, di saper tenere le redini della famiglia, senza tralasciare gli impegni lavorativi, sono spesso definite multitasking. Per anni la società le ha relegate a un ruolo secondario rispetto all’uomo e tuttora, in molti ambiti, una donna deve dimostrare dieci volte di più quanto vale rispetto a un collega. Questo ha sviluppato in tutte, a prescindere dalle proprie singole particolarità caratteriali, tenacia, problem solving e determinazione. Se vuoi dedicare qualche parola efficace a una persona speciale, con DiLei, trovi una selezione di frasi sull’importanza di essere donna, con gli aforismi e le citazioni più belle da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi sull’essere donna

Una donna affronta più fasi nel corso della vita che definiranno la persona che diventerà. Che sia più timida o estroversa, la sua sensibilità la porta a empatizzare con le persone e a essere più comprensiva verso gli altri. Dall’eleganza, alla gentilezza fino alla forza d’animo, le qualità femminili sono elogiate dalla cultura e dall’arte. Come dice il proverbio: “dove mancano le donne, piange il povero”, ragazze e signore sono elementi portanti della famiglia e della società. Di seguito gli aforismi e le citazioni sull’essere donna che definiscono meglio l’essenza delle persone di sesso femminile.

Quando in una donna l’erotico e il tenero si mescolano, danno origine a un legame potente, quasi una fissazione. (Anaïs Nin)

Gli uomini guardano le donne per vederle; le donne guardano gli uomini per essere viste. (Mabel Normand)

È necessario che una donna lasci un segno di sé, della propria anima, ad un uomo perché, a fare l’amore siamo brave tutte! (Alda Merini)

Per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto “G” è nelle loro orecchie. Chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. (Isabel Allende)

Una donna ha bisogno di un uomo tanto quanto un pesce ha bisogno di una bicicletta. (Gloria Steinem)

Essendo le donne naturalmente più portate al sacrificio, la non violenza le si addice.(Gandhi)

Non appena si concede alla donna l’uguaglianza con l’uomo, questa si dimostra superiore a lui. (Margareth Thatcher)

Chiudete l’uscio davanti allo spirito di una donna e questo prenderà il volo fuori dalla finestra. (Oscar Wilde)

Non c’è che un amore nella vita di un uomo. La donna può amare più volte, quanto a lei; ma essa non ha che un amore da dare, ed è il primo. (Alphonse Karr)

Non si è ancor mai vista donna bella e stupida. (Oscar Wilde)

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. (Brigham Young)

Ci sono certi sguardi di donna che l’uomo amante non scambierebbe con l’intero possesso del corpo di lei. Chi non ha veduto accendersi in un occhio limpido il fulgore della prima tenerezza, non sa la più alta delle felicità umane… (Gabriele D’Annunzio)

Frasi sull’essere una donna di carattere

Nel corso della storia ci sono tantissime donne che hanno lasciato un segno grazie alla loro forza di carattere. Da Giovanna D’Arco, intraprendente e battagliera ragazza che prende le vesti di cavaliere per seguire la sua “missione divina”, alle partigiane della Resistenza fino alle scrittrici femministe come Virginia Woolf e Simone de Beauvoir, gli esempi di personalità femminili determinate e volitive sono numerosi, così come le frasi con aforismi e citazioni sull’essere una donna di carattere.

La donna è come una bustina di tè, non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell’acqua bollente. (Eleanor Roosvelt)

Le donne mi hanno sempre sorpresa: sono forti, hanno ancora la speranza nel cuore e nell’avvenire. (Monica Vitti)

Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. (Maya Angelou)

Io stessa non sono mai stata in grado di scoprire cosa è esattamente il femminismo; so solo che la gente mi chiama femminista ogni volta che esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino. (Rebecca West)

La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne solo adorate. (Oscar Wilde)

Quando le donne non sono innamorate, in loro scorre tutto il sangue freddo di un anziano avvocato. (Honore’ de Balzac)

Non si nasce donne: si diventa. (Simone de Beauvoir)

Io, con un profondo istinto, scelgo un uomo che costringa la mia forza, che pretenda molto da me, che non dubiti del mio coraggio o della mia durezza, che non mi ritenga ingenua o innocente, che ha il coraggio di trattarmi come una donna. (Anaïs Nin)

Soprattutto, sii l’eroina della tua vita, non la vittima. (Nora Ephron)

Come donna non appartengo a nessuna nazione. Come donna non voglio nessuna nazione. Come donna, la mia nazione è il mondo intero. (Virginia Woolf)

Frasi sulle donne intelligenti

Marie Curie e Rita Levi Montalcini sono solo due esempi di donne che, con la loro intelligenza, hanno cambiato il mondo e lasciato alla scienza un enorme contributo. Hanno sfidato le convenzioni e portato avanti le proprie ricerche e i propri ideali raggiungendo traguardi che nessun individuo aveva ancora mai ottenuto. L’intelligenza femminile è acuta e brillante, al pari di quella degli uomini, e sono molte le citazioni e gli aforismi dedicati a esaltare le donne intelligenti.

La differenza tra uomo e donna è epigenetica, ambientale. Il capitale cerebrale è lo stesso: in un caso è stato storicamente represso, nell’altro incoraggiato. Così pure tra popoli. È sempre un dato culturale. (Rita Levi Montalcini)

Una donna intelligente ha milioni di nemici: tutti gli uomini stupidi. (Marie Von Ebner Eschenbach)

Ricordo una designer che disse che le donne intelligenti non indossavano i suoi vestiti. Ovviamente andò in bancarotta. (Karl Lagerfeld)

Se le donne sono frivole è perché sono intelligenti a oltranza. (Alda Merini)

Nulla è tanto necessario a un giovane quanto la compagnia delle donne intelligenti. (Lev Tolstoj)

Da una donna stupida puoi ottenere quello che vuoi, da una donna intelligente solo quello che meriti. (Julia Roberts)

Una ragazza saggia conosce i suoi limiti, ma una intelligente sa che non ne ha. (Marilyn Monroe)

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza. (Rita Levi Montalcini)

Una donna usa la sua intelligenza per trovare le ragioni che supportano le sue intuizioni. (Gilbert Keith Chesterton)

L’intuizione di una donna è molto più vicina alla verità della certezza di un uomo. (Rudyard Kipling)

Ho alzato la voce, non in modo da poter urlare, ma in modo da poter far sentire quelli senza voce… Non possiamo avere successo quando metà di noi rimane indietro. 8Malala Yousafzai)

Frasi sulle donne semplici e preziose

La semplicità e genuinità di una donna è un altro degli elementi che contribuiscono al suo fascino. Senza dover ricorrere a troppi trucchi, la femminilità passa anche dalla naturalezza con la quale si parla, ci si muove, si guardano le cose e ci si mostra per quello che si è veramente. Di seguito, alcune frasi da cui prendere ispirazione sulle donne semplici e preziose.