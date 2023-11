Fonte: iStock Frasi per guardare la vita con leggerezza

L’ironia consiste nell’affermare il contrario di ciò che si pensa, accentuando i lati più comici dell’oggetto della battuta, allo scopo di generare una risata. Implica una critica ma senza disprezzo e può essere rivolta a se stessi, per sottolineare una propria caratteristica, o verso qualsiasi altro tema per evidenziarne l’incongruità. Ci sono tre tipi d’ironia: interpersonale o sociale, si tratta contemporaneamente di un tema, di una struttura discorsiva e di una figura retorica e si ironizza su qualcosa o su qualcuno nel momento in cui se ne parla; psicologica, che implica un tipo di indagine sul comportamento umano e si occupa della mente umana; filosofica, che è spesso “auto-ironia” perché il soggetto ironizzante è anche direttamente l’oggetto dell’ironia che fa. In generale, comunque, l’ironia consiste nell’esprimere le proprie idee senza censure o tabù e in maniera ilare. L’ironia è uno degli elementi cardine della comicità e in particolare della satira. Una persona ironica si presuppone abbia creatività e sia positiva riuscendo a ribaltare uno stato d’animo avverso o ridimensionando le difficoltà. L’ironia alleggerisce, ha un effetto benefico, rilassante ma stimola anche pensieri nuovi facendo riflettere sul tema della battuta. A differenza del sarcasmo, non è offensiva ma solo volta a esprimere un giudizio, alle volte un disappunto, su una questione in modo benevolo. Molti usano toni ironici per vincere la propria timidezza, per far sorridere e per risultare simpatici. Essere ironici è quella dote infatti che mette di buonumore gli altri e fa apparire più intelligenti e svegli. Se si è alla ricerca di espressioni che spingano a guardare il mondo con più leggerezza e strappino una risata al proprio interlocutore, con DiLei trovate una selezione di frasi e aforismi sull’ironia.

Frasi e aforismi sull’ironia

Saper ridere delle cose che non vanno bene, degli ostacoli o dei limiti che una situazione può comportare è un gesto d’intelligenza e di libertà che permette di mantenere uno sguardo positivo sul mondo. Qualche frase e aforisma sull’ironia.

L’ironia è un atto di amore e di libertà; è un aiuto a riconoscere i nostri limiti. (Claudio Magris)

L’ironia è facile, la fede difficile, e nessuno si fa beffe di te se ironizzi, tutti sono pronti a schernirti se reciti un atto di fede. (Oriana Fallaci)

L’ironia è importante. Non è, come sostiene qualcuno, una forma di disimpegno. È invece un modo per rispondere all’imperfezione del mondo. È sorriderne, mentre si cerca di cambiarlo. (Federico Fellini)

Ironia è quello stato d’animo che sovrasta a tutto e che si solleva infinitamente su tutto ciò che è limitato: perfino sulla propria arte, virtù o genialità. (Karl Wilhelm Friedrich Schlegel)

L’obiezione, la deviazione, l’allegra sfiducia, il desiderio di ironia sono segni di salute: tutto ciò che è assoluto rientra nella patologia. (Friedrich Nietzsche)

L’ironia e l’intelligenza sono sorelle di sangue. (Jean Paul)

La filosofia è la vera patria dell’ironia, che potrebbe venir definita bellezza logica…è la più libera di tutte le licenze perché attraverso essa ci mettiamo al di sopra di noi medesimi; e nello stesso tempo la più legittima…l’ironia è la chiara coscienza dell’agilità eterna, del caos infinitamente pieno. (Karl Wilhelm Friedrich Schlegel)

Il senso dell’ironia è una grande garanzia di libertà. (Maurice Barrès)

Una donna spiritosa è un tesoro. Una bellezza spiritosa è un potere. (George Meredith)

Per tornare alla mia giovinezza farei qualsiasi cosa al mondo, tranne fare attività fisica, alzarmi presto, o essere rispettabile. (Oscar Wilde)

Basta una giornata storta per trasformare il migliore degli uomini in un folle. (Joker)

Sapevo che sarebbe stata una giornata stupida. capitano a tutti, di quando in quando. (Raymond Chandler)

Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera. (Charles M. Schulz)

Quelle giornate tutte buco, e la ciambella nemmeno l’hai vista. (Fabrizio Caramagna)

Nella vita ho collezionato tante giornate storte che quando me ne capita una dritta m’insospettisco! (Davide Capelli)

Ci sono giornate così brutte che solo un ulteriore peggioramento, solo la discesa in una vera e propria orgia di bruttezza può redimerle. (Jonathan Franzen)

L’ironia è il veicolo che usi per trasportare carichi emotivi troppo pesanti. (Fabio Volo)

Aveva questo modo di proteggere i suoi sentimenti sotto strati di cinismo e ironia: a volte ci riusciva così bene da farli languire nell’ombra finché erano perduti. (Andrea De Carlo)

Frasi sull’ironia pungente

Senza diventare sarcasmo, una battuta può però essere pungente, ovvero andare a toccare dei tabù, stupire o essere particolarmente cinica. Per esempio può parlare della morte o dell’irreparabilità di una condizione. Alcune citazioni e frasi sull’ironia pungente.

L’ironia è il pudore dell’umanità. (Jules Renard)

Ci sono momenti in cui tutto va bene: non ti spaventare, non dura (Jules Renard)

L’ottimista proclama che viviamo nel migliore dei mondi possibili; e il pessimista teme che possa essere vero (James Branch Cabell)

L’uomo passa la prima metà della sua vita a rovinarsi la salute e la seconda metà alla ricerca di guarire (Leonardo Da Vinci)

La maggior parte della gente non vive, tira a campare; e alla fine, neppure muore – crepa (Giovanni Soriano)

I princìpi sono la cosa più nobile nella vita. Bisogna tenerli tanto in alto che, all’occorrenza, vi si possa passare sotto (Michael Horlacher)

Virtù si chiama la somma di quelle cose che per pigrizia, vigliaccheria o stupidità non abbiamo fatte (Henry Miller)

Cielo azzurro. Rondini. Fiori che sbocciano… se penso che un giorno non vedrò più tutto questo, la vita mi sembra più sopportabile. (Romano Bertola)

Non posso farti fesso perché già lo sei. (Totò)

Ci sono cose peggiori della morte. Hai mai passato una serata con un assicuratore? (Woody Allen)

Goditi la vita. C’è un sacco di tempo per essere morto. (Hans Christian Andersen)

La vita è così amara, il vino è così dolce; perché dunque non bere. (Umberto Saba)

Conosco un uomo che ha smesso di fumare, di bere, di fare sesso e di mangiare pesante. È rimasto in salute fino a che non si è suicidato (Johnny Carson)

Frasi sull’ironia della vita

La nostra esistenza è la cosa più importante per un essere umano e riguarda tutto ciò che ci piace o che non ci piace. È un percorso con un inizio e soprattutto una fine che si vorrebbe sempre posticipare. Un po’ di aforismi e citazioni sull’ironia della vita.

Senza ironia, il mondo sarebbe come una foresta senza uccelli. (Anatole France)

Dalla mia più tenera età, una freccia di dolore si è piantata nel mio cuore. Finché vi resta – sono ironico – se la si strappa, muoio. (Sören Kierkegaard)

Se decidi di smettere di bere, fumare e fare l’amore, non è che vivi più a lungo: la vita ti sembra più lunga. (Clement Freud)

La vita è come un rotolo di carta igienica. Speri che sia lunga e godibile, ma finisce sempre nel momento sbagliato (Rudyh)

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw)

Sperare significa aver delle idee sbagliate sulla vita. (Gottfried Benn)

Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare. (Walter Bagehot)

Non prendere la vita troppo sul serio. Non ne uscirai vivo. (Elbert Hubbard)

La nostra vita è una corsa a ostacoli e il traguardo è la tomba. (Anacleto Verrecchia)

Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio. (Charles M. Schulz)

La vita è una cosa troppo importante per poterne parlare seriamente. (Oscar Wilde)

Tutti vogliono vivere in cima alla montagna, ma tutto il divertimento e la crescita succedono mentre la si sta scalando (Andy Rooney)

Frasi sull’ironia su se stessi

Il miglior modo per strappare una risata è saper scherzare sui propri difetti, sulle insicurezze e debolezze o anche sulle nostre stranezze. La chiave per essere più leggeri e lasciar scivolare le avversità è proprio nel riuscire a fare battute sui tratti del nostro carattere. Una serie di frasi e citazioni sull’ironia su se stessi.

L’umanità si prende troppo sul serio. È il peccato originale del mondo. Se l’uomo delle caverne avesse saputo ridere, la Storia avrebbe seguito un altro corso. (Oscar Wilde)

L’ironia è una dichiarazione di dignità. È l’affermazione della superiorità dell’essere umano su quello che gli capita. (Romain Gary)

Quando una persona non sa più ridere di se stesso, è il momento per gli altri di ridere di lui. (Thomas Szasz)

Non aver mai paura di ridere di te stesso, dopo tutto, potresti perderti la barzelletta del secolo. (Dame Edna Everage)

La prova che nell’universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. (Bill Watterson)

L’esperienza insegna che gli uomini non hanno mai imparato nulla dall’esperienza. (George Bernard Shaw)

La mezza età è quando vai a letto la sera e speri di sentirti meglio al mattino. La vecchiaia è quando vai a letto la sera e speri di svegliarti la mattina. (Groucho Marx)

Non ho paura della morte. È solo che non vorrei essere lì quando questo succede. (Woody Allen)

Se potessi dare un calcio nel sedere alla persona responsabile della maggior parte dei tuoi problemi, non potresti poi sederti per un mese. (Theodore Roosevelt)

Stima te stesso. Gli unici che apprezzano uno zerbino sono quelli con le scarpe sporche. (Leo Buscaglia)

Il motivo per cui parlo a me stesso è perché sono l’unico di cui accetto le risposte. (George Carlin)

Sei sempre in compagnia di te stesso, quindi potresti anche goderti la compagnia. (Diane Von Furstenberg)

Le persone che pensano di sapere tutto sono un grande fastidio per quelli di noi che lo sanno. (Roger Staubach)

Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara. (Dalai Lama)

Per credere nel proprio cammino, un guerriero non ha bisogno di dimostrare che quello dell’altro è sbagliato. (Paulo Coelho)

Se finisci con una vita noiosa e miserabile perché hai ascoltato tua madre, tuo padre, il tuo insegnante, il tuo prete o un tizio in televisione che ti diceva come fare le cose… allora te lo meriti. (Frank Zappa)

Se trovi difficile ridere di te stesso, sarei felice di farlo per te. (Groucho Marx)

Frasi ironiche sull’amore

Il sentimento che unisce due persone provoca felicità ma anche dolore, consiste nel pensare non più solo a se stessi ma anche all’altro. Questo, alle volte, può portare a momenti di tensione o fastidio oppure generare situazioni buffe su cui fare qualche risata. Una serie di aforismi e frasi ironiche sull’amore.

La differenza tra l’amore e il sesso è che il sesso allevia al tensione e l’amore la causa. (Woody Allen)

Sposarsi è come mettere la mano in un sacco pieno di serpenti, nella speranza di tirar fuori un’anguilla. (Leonardo Da Vinci)

Se mai dovessi parlare di amore e di stelle… Uccidetemi. (Charles Bukowski)

Le storie d’amore sono come le nespole. Tolto il primo morso poi non fai altro che sputare noccioli. (Luciana Littizzetto)

Dietro ogni grande uomo c’è una donna che alza gli occhi al cielo. (Jim Carrey)

Pensavo di essere promiscuo, ma si è scoperto che ero solo meticoloso. (Russell Brand)

Amo essere sposato. È fantastico trovare una persona speciale che vuoi infastidire per il resto della tua vita. (Rita Rudner)

Un uomo innamorato è incompleto finché non si è sposato – dopo di che è finito. (Zsa Zsa Gabor)

Il matrimonio non ha garanzie. se è quello che stai cercando, vai a vivere con una batteria per auto. (Erma Bombeck)

Gli uomini sposano le donne con la speranza che non cambieranno mai. Le donne sposano gli uomini con la speranza che non cambino. Invariabilmente ne rimangono entrambi delusi. (Albert Einstein)

La cosa più importante in una relazione è che uno di loro sia bravo a prendere ordini. (Linda Festa)

L’amore è quello che succede ad un uomo e una donna che non si conoscono. (William Somerset Maugham)

Frasi divertenti e ironiche

Il miglior modo per vivere con leggerezza è ridere e far ridere. Saper fare battute, avere la risposta sempre pronta per poter strappare un sorriso al nostro interlocutore è una grandissima dote, apprezzata da chiunque. Alcune citazioni e aforismi divertenti e ironiche.