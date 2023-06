Frasi per l’anniversario di matrimonio da dedicare alla dolce metà

Fonte: 123RF Frasi sull’anniversario di matrimonio. Le migliori citazioni e gli aforismi

L’anniversario di matrimonio è la ricorrenza in cui una coppia ricorda il giorno più bello: quello delle nozze. Che ci si sia sposati in chiesa, in comune o su una spiaggia, che si abbia festeggiato con una grande festa piena di amici o in versione ridotta solo con le persone più strette, quello è il giorno in cui si ufficializza l’unione tra due innamorati e si dichiara di restare l’uno accanto all’altro “in salute e in malattia, in ricchezza e povertà, finché morte non ci separi”. L’anniversario solitamente viene celebrato ogni anno in privato dai coniugi ed è l’occasione per rinnovare al proprio compagno o alla propria compagna tutto l’amore che si prova per lui/lei. Si possono ricordare i momenti più belli trascorsi insieme, le avventure, le difficoltà e anche gli attimi più buffi. Alcune coppie escono per una cena romantica, altre si concedono una vacanza oppure si scambiano dei regali. L’usanza di festeggiare gli anniversari di matrimonio risale al Medioevo, periodo nel quale si iniziò a celebrare solo il 25° ed il 50° anno di nozze, quelli che oggi vengono definiti “nozze d’argento” e nozze d’oro”. Nel 1922 la scrittrice Emily Post, maestra del galateo, nel suo libro “Etiquette in Society, in Business, in Politics and at Home”, ha elencato una serie di consigli per festeggiare gli anniversari di matrimonio. Per chi vuole trovare qualche frase da dedicare alla propria dolce metà, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sull’anniversario di matrimonio, ideali per accompagnare un regalo e per ricordare il giorno in cui si è pronunciato il fatidico “sì”.

Frasi e aforismi sull’anniversario di matrimonio

Il matrimonio è il coronamento dell’amore tra due persone che si promettono di restare insieme e unite per tutta la vita. Alcune frasi e aforismi sull’anniversario di matrimonio.

Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. La rotta migliore? La via giusta. La sensazione più piacevole? La pace interiore. L’accoglienza migliore? Il sorriso. La miglior medicina? L’ottimismo. La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto. La forza più grande? La fede. La cosa più bella del mondo? L’amore. (Madre Teresa di Calcutta)

Se Dio non si trova nelle nostre storie d’amore, allora le nostre storie sbiadiscono, si sgretolano e crollano. Non è essenziale che Dio venga nominato. Come non è indispensabile che il suo nome sia conosciuto a coloro che si amano: basta che queste persone si siano incontrate in cielo, su questa terra. Se non respiriamo più in cielo, soffochiamo nel nulla. (Christian Bobin)

Le catene non tengono insieme un matrimonio. Sono i fili, centinaia di fili minuscoli, che cuciono insieme le persone nel corso degli anni. È questo che fa durare un matrimonio. (Simon Signoret)

C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. (George Sand)

L’amore è la chiave che apre i cancelli della felicità. (Oliver Wendell Holmes)

Il vero amore è come i fantasmi: tutti ne parlano, ma ben pochi li hanno visti. (François de La Rochefoucauld)

Quando l’amore vi chiama seguitelo, e quando le sue ali vi avvolgono affidatevi a lui, e quando vi parla abbiate fede in lui. (Khalil Gibran)

La cosa più seria che possiamo fare su questa terra è amare, il resto non conta. (Julien Green)

Le vere storie d’amore non hanno mai una conclusione. (Richard Bach)

Amatevi e sarete felici. Non c’è nulla di più semplice e di più difficile. (Michael Leunig)

Il matrimonio è il più gran lusso che un uomo possa permettersi. (Alphonse Karr)

Quando l’amore non è follia, non è amore. (Pedro Calderon De La Barca)

L’amore è un gioco a cui due possono giocare ed entrambi possono vincere. (Eva Gabor)

Beati tre volte e più coloro che sono stretti da un legame inalterabile e che l’amore, scevro di irosi contrasti, unirà fino all’ultimo giorno della vita. (Orazio)

Il matrimonio è la decisione fondamentale che un essere umano prende durante la sua vita. Non si tratta di fare la migliore scelta possibile, questo non avrebbe senso, ma di dare la propria parola a qualcuno che, come noi, si impegna tutto. (Jacques Chardonne)

Frasi sull’anniversario di matrimonio per il marito

Il marito è un punto di riferimento per la coppia e l’altra metà della propria mela ed è la persona alla quale, se c’è complicità, si racconta tutto e che sostiene nei momenti di difficoltà. Per un compagno speciale, alcune citazioni e gli aforismi per l’anniversario di matrimonio da dedicare al marito.

L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per sé stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente.” (Papa Giovanni Paolo II)

Amore è soltanto una parola, fino al momento in cui arriva qualcuno a darle un senso. (Paolo Coelho)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato e tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway)

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto. (Nazim Hikmet)

Amore mio ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. (Alda Merini)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Io ti amo, tu mi ami, questo è ciò che vuole il mio cuore; tu mi ami, io ti amo, questa è la vera felicità. (Marie-Jeanne Roland de la Platière)

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. (Elizabeth Barrett Browning)

Se due mai furono uno, noi sì. Se uomo amato da donna, tu; se moglie felice in marito, io. Potete fare paragoni, donne! Stimo il tuo amore più che miniere o ricchezze che l’Oriente detiene. Il mio amore i fiumi non spengono e solo il tuo amore lo compensa.Tale è il tuo amore che non ripago. Prego il cielo te ne compensi. Vivendo, perseveriamo in amore, sì che da morti si viva in eterno. (Anne Bradstreet)

L’amore è quella cosa che consente a una donna di cantare mentre asciuga il pavimento dopo che il marito lo ha attraversato con le scarpe piene di fango. (Hoosier Farmer)

Frasi sull’anniversario di matrimonio per la moglie

Come il marito è un punto di riferimento per la moglie, lo stesso vale anche al contrario. In una coppia l’uno supporta e incoraggia l’altro e insieme si condivide ogni momento, dal più semplice e quotidiano agli avvenimenti più belli fino a quelli più difficili. Chi vuole trovare una dedica speciale per la propria compagna, di seguito trova una serie di frasi e citazioni per l’anniversario di matrimonio da regalare alla propria moglie.

Come l’amore cresce dentro di te, così cresce la bellezza. Perché l’amore è la bellezza dell’anima. (Sant’Agostino)

Il nostro matrimonio è stato molti anni fa. La sua celebrazione continua ancora oggi. (Gene Perret)

Ti amo è sinonimo di “è bello che tu esista come sei e se non esistessi io ti ricreerei esattamente come sei. Difetti compresi. (Alessandro d’Avenia)

Il mio più grande successo è stato convincere te a sposarmi. (Winston Churchill)

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. (Pablo Neruda)

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato. (Walt Whitman)

Amami, perché, senza di te, niente posso, niente sono. (Paul Verlaine)

Quando mi hai dato l’amore ho scoperto la vita, quando ti ho dato me stesso ho scoperto la felicità. (Fran Tarel)

Essere tuo marito è stato tutto ciò che ho sempre desiderato; essere tuo per sempre è stato tutto ciò che ho sempre sognato. (Valerie Lombardo)

Buon compleanno principessa, andiamo incontro alla vecchiaia e lo facciamo insieme. Noi pensiamo allo stesso modo. Leggiamo le nostre menti. Sappiamo ciò che l’altro vuole senza chiedere. A volte ci irritiamo un po’ l’un l’altro. Altre volte, forse, ci diamo per scontati. Ma di tanto in tanto, come oggi, penso a tutto questo e mi rendo conto di quanto sono fortunato a condividere la mia vita con la più grande donna che abbia mai incontrato. Sei ancora affascinare e mi ispiri. Mi incoraggi al meglio. Sei l’oggetto dei miei desideri, la prima ragione della mia esistenza sulla Terra. Ti amo molto. (Johnny Cash)

Ciò che conta nella vita sono le ore in cui amiamo. (Wilhelm Busch)

Frasi sull’anniversario di matrimonio da dedicare ai propri genitori

Il primo esempio di unione tra due persone viene dalla propria famiglia d’origine. Per i figli, il legame che unisce il padre e la madre diventa un modello per le relazioni future. Se si cercano frasi per accompagnare un regalo o semplicemente si vuole rivolgere qualche parola d’auguri e di stima nei confronti dei propri genitori, qui una selezione di frasi e aforismi per l’anniversario di matrimonio della propria madre e del padre.

Nel matrimonio, guai a perdere ogni freschezza, cadendo nel grigiore assoluto e scontato. Con pazienza e amore bisogna sempre introdurre un filo di novità, tenerezza, sorpresa. (Cardinale Gianfranco Ravasi)

L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, ma nel guardare insieme nella stessa direzione.(Antoine de Saint Exupéry)

Perché se incontrarsi è una magia, è non perdersi la vera favola. (Massimo Gramellini)

Il cuore di un matrimonio sono i ricordi e se due persone hanno gli stessi ricordi e possono assaporarne la dolcezza, allora il matrimonio diventa un dono divino. (Bill Cosby)

Se due persone stanno spalla a spalla rispetto agli dei, felici di stare insieme, gli stessi dei sono impotenti contro di loro quando stanno così. (Maxwell Anderson)

I legami più profondi non sono fatti né di corde, né di nodi, eppure nessuno li scioglie. (Lao Tzu)

Siete come due volumi dello stesso libro. (Marceline Desbordes-Valmore)

Possa la strada venirvi incontro e il vento sospingervi dolcemente. Possa il mare lambire la vostra terra e il cielo coprirvi di benedizioni, il sole illuminare il vostro volto e la pioggia scendere lieve sul vostro campo. Possa Dio tenervi sul palmo della Sua mano, fino al vostro prossimo incontro. Possa la sua leggerezza largamente benedirvi. (Antica benedizione celtica)

Il matrimonio è, e resterà sempre, il viaggio di scoperta più importante che l’uomo possa compiere. (Søren Kierkegaard)

Il matrimonio è un anello d’oro in una catena che inizia in uno sguardo e finisce nell’eternità. (Khalil Gibran)

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi. (Aristotele)

Frasi sull’anniversario di matrimonio per i 50 anni

Arrivare a 50 anni di nozze è un traguardo che va festeggiato come se si tornasse indietro a quel fatidico “sì”. È il coronamento di un legame forte e che ha resistito alle montagne russe di un’intera vita insieme. Di seguito, un po’ di aforismi e citazioni sull’anniversario di matrimonio per i 50 anni.

Il matrimonio è come una pianta, va curato, e non è come un armadio che deve restare lì a prendere polvere. (Papa Francesco)

L’amore coniugale, che persiste attraverso mille vicissitudini, mi sembra il più bello dei miracoli, benché sia anche il più comune. (François Mauriac)

Il gesto più bello nella vita di due persone è sapersi ancora tenere per mano dopo tanti anni e saper sorridere insieme. (Patrizia Luzi)

Un matrimonio di successo richiede l’innamorarsi molte volte, sempre con la stessa persona. (Mignon McLaughlin)

Avevano appena festeggiato le nozze d’oro e non sapevano passare neppure un istante l’una senza l’altro. (Gabriel García Márquez)

Nella vita coniugale, l’essenziale, è la pazienza. Non l’amore: la pazienza! (Anton Cechov)

L’amore non si limita a sedersi lì, come una pietra, deve essere fatto, come il pane; rifatto tutto il tempo, reso nuovo. (Ursula K. Le Guin)

Innamorarsi è raro, ma non difficile. La vera impresa è conservare quel sogno d’amore, anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perché se incontrarsi resta una magia, non perdersi è la vera favola. (Massimo Gramellini)

Con il tempo, però, ho capito che l’amore non è qualche parolina mormorata a fior di labbra prima di addormentarsi. L’amore si nutre con gesti concreti, di dimostrazioni, di devozione nelle cose che facciamo giorno per giorno. (Nicholas Sparks)

Il vero amore è camminare, mano nella mano, nella quotidianità di questo mondo. (James Russell Lowell)

Una parola ci libera di tutto il peso e il dolore della vita: quella parola è amore. (Sofocle)

L’amore è quella condizione in cui la felicità di un’altra persona è essenziale alla tua. (Robert A. Heinlein)

Frasi sull’anniversario di matrimonio spiritose

Due persone innamorate sanno anche ridere insieme e prendersi in giro. Alla base di una relazione c’è infatti il benessere che si prova nello stare l’uno con l’altro e nel sapersi divertire. Per conquistare un uomo o una donna si dice che “bisogna farlo/a ridere”. Ecco alcune citazioni e frasi spiritose per l’anniversario di matrimonio.