Frasi matrimonio poeti: originali, di Coelho e Shakespeare

Fonte: iStock Photos

Le frasi matrimonio poeti raccontano un sentimento forte che unisce due persone e la scelta di trascorrere la vita insieme. Negli anni tantissimi intellettuali e pensatori hanno provato a descrivere le emozioni che si provano quando si ha la certezza di aver trovato la propria anima gemella e ad afferrare un sentimento così straordinario come l’amore.

Da Khalil Gibran a Pablo Neruda: i grandi poeti hanno scritto versi meravigliosi da utilizzare per dire ancora una volta “ti amo” alla propria metà oppure per augurare un matrimonio felice agli sposi. DiLei ha raccolto le frasi di matrimonio dei poeti più belle ed emozionanti, da scoprire insieme.

Frasi matrimonio poeti

Cos’è il matrimonio se non l’unione di due anime e una promessa di amore eterno? Ce lo spiegano i poeti con frasi e riflessioni speciali sul matrimonio che emozionano, fanno riflettere e arrivano dritte al cuore. Frasi sul matrimonio da appuntare, condividere e scoprire.

Che sia l’amore tutto ciò che esiste

È ciò che noi sappiamo dell’amore;

E può bastare che il suo peso sia

Uguale al solco che lascia nel cuore.

(Emily Dickinson)

È ciò che noi sappiamo dell’amore; E può bastare che il suo peso sia Uguale al solco che lascia nel cuore. (Emily Dickinson) Perché ti amo, di notte son venuto da te

così impetuoso e titubante

e tu non me potrai più dimenticare

l’anima tua son venuto a rubare.

Ora lei è mia – del tutto mi appartiene

nel male e nel bene,

dal mio impetuoso e ardito amare

nessun angelo ti potrà salvare.

(Hermann Hesse)

così impetuoso e titubante e tu non me potrai più dimenticare l’anima tua son venuto a rubare. Ora lei è mia – del tutto mi appartiene nel male e nel bene, dal mio impetuoso e ardito amare nessun angelo ti potrà salvare. (Hermann Hesse) Non t’amo come se fossi rosa di sale, topazio

o freccia di garofani che propagano il fuoco:

t’amo come si amano certe cose oscure,

segretamente, tra l’ombra e l’anima.

T’amo come la pianta che non fiorisce e reca

dentro di sé, nascosta, la luce di quei fiori;

grazie al tuo amore vive oscuro nel mio corpo

il concentrato aroma che ascese dalla terra.

T’amo senza sapere come, né quando, né da dove,

t’amo direttamente senza problemi né orgoglio:

così ti amo perché non so amare altrimenti

che così, in questo modo in cui non sono e non sei,

così vicino che la tua mano sul mio petto è mia,

così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno.

(Pablo Neruda)

o freccia di garofani che propagano il fuoco: t’amo come si amano certe cose oscure, segretamente, tra l’ombra e l’anima. T’amo come la pianta che non fiorisce e reca dentro di sé, nascosta, la luce di quei fiori; grazie al tuo amore vive oscuro nel mio corpo il concentrato aroma che ascese dalla terra. T’amo senza sapere come, né quando, né da dove, t’amo direttamente senza problemi né orgoglio: così ti amo perché non so amare altrimenti che così, in questo modo in cui non sono e non sei, così vicino che la tua mano sul mio petto è mia, così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno. (Pablo Neruda) L’amore non dà nulla fuorché sé stesso

e non coglie nulla se non da sé stesso.

L’amore non possiede,

né vorrebbe essere posseduto

poiché l’amore basta a all’amore.

(Khalil Gibran)

e non coglie nulla se non da sé stesso. L’amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto poiché l’amore basta a all’amore. (Khalil Gibran) Ormai sei mia. Riposa col tuo sonno nel mio sonno.

Amore, dolore, affanni, ora devono dormire.

Gira la notte sulle sue ruote invisibili

presso me sei pura come l’ambra addormentata.

Nessuna più, amore, dormirà con i miei sogni.

Andrai, andremo insieme per le acque del tempo.

Nessuna viaggerà per l’ombra con me,

solo tu, sempre viva, sempre sole, sempre luna.

Ormai le tue mani aprirono i pugni delicati

e lasciarono cadere dolci segni senza rotta,

i tuoi occhi si chiusero come due ali grige,

mentr’io seguo l’acqua che porti e che mi porta:

la notte, il mondo, il vento dipanano il loro destino,

e senza te ormai non sono che il tuo sogno solo.

(Pablo Neruda)

Amore, dolore, affanni, ora devono dormire. Gira la notte sulle sue ruote invisibili presso me sei pura come l’ambra addormentata. Nessuna più, amore, dormirà con i miei sogni. Andrai, andremo insieme per le acque del tempo. Nessuna viaggerà per l’ombra con me, solo tu, sempre viva, sempre sole, sempre luna. Ormai le tue mani aprirono i pugni delicati e lasciarono cadere dolci segni senza rotta, i tuoi occhi si chiusero come due ali grige, mentr’io seguo l’acqua che porti e che mi porta: la notte, il mondo, il vento dipanano il loro destino, e senza te ormai non sono che il tuo sogno solo. (Pablo Neruda) Saprai che non t’amo e che t’amo

perché la vita è in due maniere,

la parola è un’ala del silenzio,

il fuoco ha una metà di freddo.

Io t’amo per cominciare ad amarti,

per ricominciare l’infinito,

per non cessare d’amarti mai:

per questo non t’amo ancora.

T’amo e non t’amo come se avessi

nelle mie mani le chiavi della gioia

e un incerto destino sventurato.

Il mio amore ha due vite per amarti.

Per questo t’amo quando non t’amo

e per questo t’amo quando t’amo.

(Pablo Neruda)

perché la vita è in due maniere, la parola è un’ala del silenzio, il fuoco ha una metà di freddo. Io t’amo per cominciare ad amarti, per ricominciare l’infinito, per non cessare d’amarti mai: per questo non t’amo ancora. T’amo e non t’amo come se avessi nelle mie mani le chiavi della gioia e un incerto destino sventurato. Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo. (Pablo Neruda) Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

(Eugenio Montale)

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. (Eugenio Montale) Quando ti chiedi cos’è l’amore,

immagina due mani ardenti

che si incontrano,

due sguardi perduti l’uno nell’altro,

due cuori che tremano

di fronte all’immensità di un sentimento,

e poche parole

per rendere eterno un istante.

(Alan Douar)

immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l’uno nell’altro, due cuori che tremano di fronte all’immensità di un sentimento, e poche parole per rendere eterno un istante. (Alan Douar) Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d’amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Forse non essere è esser senza che tu sia,

senza che tu vada tagliando il mezzogiorno

come un fiore azzurro, senza che tu cammini

più tardi per la nebbia e i mattoni,

senza quella luce che tu rechi in mano

che forse altri non vedran dorata,

che forse nessuno seppe che cresceva

come l’origine rossa della rosa,della rosa,

senza che tu sia, infine, senza che venissi

brusca, eccitante, a conoscer la mia vita,

raffica di roseto, frumento del vento,

ed allora sono perché tu sei,

ed allora sei, sono e siamo,

e per amore sarò, sarai, saremo.

(Pablo Neruda)

Frasi matrimonio Coelho

Intenso, incredibilmente vero e romantico: Paulo Coelho è uno fra i poeti che è riuscito meglio a narrare l’amore in tutte le sue sfumature, descrivendolo come una forza impetuosa e inafferrabile. Impossibile non emozionarsi i fronte alle frasi di matrimonio di Coelho, perfette da leggere nel giorno più bello, da usare per fare gli auguri agli sposi, ma anche per celebrare un’unione che durerà per sempre.

Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose. (da L’Alchimista)

Non esiste niente oltre l’amore.

Esso continua a far girare il mondo .

E mantiene le stelle sospese in cielo.

(da Cronaca. Appunti negli aeroporti)

Esso continua a far girare il mondo . E mantiene le stelle sospese in cielo. (da Cronaca. Appunti negli aeroporti) Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l’impressione che tutto l’universo sia d’accordo. (da Undici minuti)

Amore è soltanto una parola, fino al momento in cui arriva qualcuno a darle un senso.

(da Il manoscritto ritrovato ad Accra)

(da Il manoscritto ritrovato ad Accra) Le dune si trasformano con il vento,

ma il deserto rimane sempre uguale.

Così sarà per il nostro amore.

(da L’Alchimista)

ma il deserto rimane sempre uguale. Così sarà per il nostro amore. (da L’Alchimista) Chi ama riesce a vincere il mondo, non ha paura di perdere nulla. Il vero amore è un atto di totale abbandono. (da Le Valchirie)

Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prim’ancora che i corpi si vedano. Generalmente, essi avvengono quando arriviamo a un limite, quando abbiamo bisogno di morire e rinascere emotivamente. Gli incontri ci aspettano, ma la maggior parte delle volte evitiamo che si verifichino. Se siamo disperati, invece, se non abbiamo più nulla da perdere oppure siamo entusiasti della vita, allora l’ignoto si manifesta e il nostro universo cambia rotta.

(da Undici minuti)

(da Undici minuti) Quando si ama, non si ha alcun bisogno di capire che cosa accade all’esterno, perché tutto comincia ad accadere dentro di noi. (da L’Alchimista)

L’amore più forte è quello capace di dimostrare la propria fragilità.

(da Undici minuti)

(da Undici minuti) Sarò in grado di amare al di sopra di ogni delusione. A dare anche quando sarò spogliato di tutto. Ad asciugare lacrime anche quando starò ancora piangendo. A credere anche quando sarò nel dubbio.

(da Aleph)

(da Aleph) Non so esattamente cosa spinga due persone a legarsi. Forse la sintonia, forse le risate, forse le parole. Probabilmente, l’incominciare a condividere qualcosa in più, a parlare un po’ di se, a scoprire pian piano quel che il cuore cela. Imparare a volersi bene, ad accettarsi per i difetti, i pregi, per le arrabbiature e le battute. O forse accade perché doveva accadere. Perché le anime son destinate a trovarsi, prima o poi.

(Paulo Coelho)

(Paulo Coelho) È facile capire come nel mondo esista sempre qualcuno che attende sempre qualcun altro, che ci si trovi in un deserto o in una grande città. E quando questi due esseri s’incontrano e i loro sguardi s’incrociano tutto il passato e tutto il futuro non hanno più alcuna importanza. Esistono solo quel momento e quella straordinaria certezza che tutte le cose, sotto il sole, sono state scritte dalla stessa mano, la mano che risveglia l’Amore e che ha creato un’anima gemella per chiunque lavori, si riposi e cerchi i proprio tesori sotto il sole, perché se tutto ciò non esistesse non avrebbero più alcun senso i sogni dell’umanità.

(da L’Alchimista)

(da L’Alchimista) Colui che è saggio, lo è soltanto perché ama. E colui che è sciocco, lo è solamente perché pensa di poter capire l’amore. (da Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto)

Le dune si trasformano con il vento,

ma il deserto rimane sempre uguale.

Così sarà per il nostro amore.

(da L’Alchimista)

Frasi matrimonio Shakespeare

William Shakespeare è una figura fondamentale nella letteratura romantica. Se della sua vita sappiamo molto poco, di certo ci ha lasciato un’eredità fatta di scritti straordinari, capaci di afferrare la forza e la potenza dell’amore a 360 gradi.

Non sia mai ch’io ponga impedimenti

all’unione di due anime fedeli; Amore non è amore

Se muta quando scopre un mutamento

O tende a svanire quando l’altro s’allontana.

Oh no! Amore è un faro sempre fisso

Che sovrasta la tempesta e non vacilla mai;

è la stella che guida di ogni barca,

il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza.

Amore non è soggetto al Tempo, pur se rosee labbra

e gote dovran cadere sotto la sua curva lama;

Amore non muta in poche ore o settimane,

ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio;

se questo è un errore e mi sarà provato,

io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato.

(da Sonetto 116)

all’unione di due anime fedeli; Amore non è amore Se muta quando scopre un mutamento O tende a svanire quando l’altro s’allontana. Oh no! Amore è un faro sempre fisso Che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; è la stella che guida di ogni barca, il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza. Amore non è soggetto al Tempo, pur se rosee labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama; Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio; se questo è un errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato. (da Sonetto 116) Parla piano, se parli d’amore.

(da Molto rumore per nulla)

(da Molto rumore per nulla) Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

(da Come vi piace)

(da Come vi piace) Con le ali dell’amore ho volato oltre le mura, perché non si possono mettere limiti all’amore e ciò che amor vuole amore osa. (da Romeo e Giulietta)

Sei tu la parte migliore di me stesso, il limpido specchio dei miei occhi, il profondo del cuore, il nutrimento, la fortuna, l’oggetto di ogni mia speranza, il solo cielo della mia terra, il paradiso cui aspiro. (da Sonetto 39)

L’amore è la più saggia delle follie, un’amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire. (da Sogno di una notte di mezza estate)

Il corso di un vero amore non è mai andato liscio. (da Sogno di una notte di mezza estate)

Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore… se mi odi, sarò sempre nella tua mente. (da Sogno di una notte di mezza estate)

Frasi matrimonio originali

Trovare frasi di matrimonio originali non è sempre semplice, ma un aiuto ci arriva da aforismi e citazioni famose di intellettuali, pensatori e personaggi famosi che, con ironia e intelligenza, hanno parlato delle nozze e della scelta di due persone di stare insieme per sempre.

Nella vita coniugale, l’essenziale, è la pazienza. Non l’amore: la pazienza! (Anton Cechov)

Spòsati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo. (Socrate)

L’amore è fisica, il matrimonio è chimica. (Alexandre Dumas Figlio)

L’amore è un malinteso tra due pazzi. (Oscar Wilde)

Dopo tutti questi anni, ho capito che mi sbagliavo su Eva: è meglio vivere fuori dall’Eden con lei, che al suo interno senza di lei. (Mark Twain)

Ciò che conta in un matrimonio felice non è quanto si sia compatibili, ma quanto si sia capaci di gestire le incompatibilità. (Lev Tolstoj)

Il matrimonio è un pranzo interminabile con il dolce servito per primo. (Julian Barnes)

Due pezzi di puzzle. Fatti l’uno per l’altro. Da qualche parte del cielo un vecchio Signore, in quell’istante, li aveva finalmente ritrovati. “Diavolo! Lo dicevo Io che non potevano essere scomparsi. (Alessandro Baricco)

Frasi sul matrimonio felice

Nel giorno più bello quello che si augura gli sposi è senza dubbio un matrimonio felice e duraturo. Le frasi sulle nozze sono ricche di speranze e di emozioni forti da condividere, da scrivere su un biglietto, da appuntare su un’agenda o da pronunciare durante il fatidico momento dei discorsi al banchetto nuziale.