Frasi invito matrimonio, per rendere questo giorno davvero speciale

Fonte: iStock

Sposarsi è un traguardo importante, se si decide di convolare a nozze è perché c’è un amore profondo che lega due persone. È un modo per celebrarlo insieme alle persone più care e le frasi per l’invito di matrimonio devono essere all’altezza di un momento così speciale.

Che sia in chiesa, in Comune, sulla spiaggia od ovunque si desideri, i protagonisti indiscussi di questo giorno sono gli sposi. Senza però gli invitati non è la stessa cosa. Ecco allora che renderli partecipi di questo lieto evento è il primo passo per fare in modo che tutto vada come si desidera. Questo indipendentemente dal numero di persone che si decide di invitare.

Ecco allora che DiLei ha deciso di raccogliere le citazioni e gli aforismi migliori, in maniera tale da aiutare due persone che si amano a trovare la giusta ispirazione per comunicare la propria decisione: dirsi sì per tutta la vita.

Frasi d’amore per partecipazioni di matrimonio

Le frasi per l’invito al matrimonio, è scontato dirlo, ma devono seguire una regola fondamentale: trasmettere tutto l’amore che unisce le due persone che hanno deciso di sposarsi e di condividere questo giorno con coloro che fanno parte della loro vita:

L’amore non ha bisogno di essere capito, ma solo dimostrato (Paulo Coelho).

Credo che siamo entrambi dentro un altro essere che abbiamo creato, e che si chiama noi (Clint Eastwood).

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi (Il piccolo principe).

Omnia vincit Amor: et nos cedamus Amori – L’amore vince tutto: e noi cediamo all’amore (Publio Virgilio Marone).

Che l’amore sia tutto, è tutto ciò che sappiamo sull’amore (Emily Dickinson)

Se la vostra strada è l’amore, la meta non ha importanza; il cammino che seguirete sarà fatto d’amore” (Leo Buscaglia).

La misura dell’amore è amare senza misura (Sant’Agostino).

Il matrimonio è un anello d’oro in una catena che inizia in uno sguardo e finisce nell’eternità (Khalil Gibran).

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte…quel posto è tra le tue braccia (Alda Merini).

Se indosso questo anello a che cosa dico di si? All’idea che se decidi di spiccare il volo io ti insegnerò a volare.

a che cosa dico di si? il volo io ti insegnerò a volare. Perché sei un essere speciale ed io avró cura di te (Franco Battiato).

Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s’era mai saputo. Lei conobbe lui e se stessa, perché pure essendosi saputa sempre, mai s’era potuta riconoscere così (Italo Calvino).

Ti amo non per chi sei ma per chi sono io quando sono con te (Gabriel Garcia Marquez).

Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è l’amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe son vampe di fuoco, una fiamma del Signore! (Cantico dei Cantici).

Si sopravvive a tutto per innamorarsi (Lucio Battisti).

Non esiste l’amore a puntate, l’amore a porzioni. L’amore è totale e quando si ama, si ama fino all’estremo (Papa Francesco).

Voglio fare con te ciò che la primavera fa con i ciliegi (Pablo Neruda).

Nulla è impossibile per chi crede, nulla è difficile per chi ama (San Bernardo di Chiaravalle).

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, e rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età; quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare (Alda Merini).

Lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze perché la vera bellezza si trova nel cuore (La Bella e la Bestia).

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo (Pablo Neruda).

Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore (Madre Teresa di Calcutta).

Quando l’amore vi chiama seguitelo (Kahlil Gibran).

Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro (Papa Wojtyila).

Non so bene dove vada la mia strada, ma cammino meglio se la mia mano stringe la tua (Alfred De Musset).

L’amore è sempre paziente e gentile, non è mai geloso. L’amore non è mai presuntuoso o pieno di sé, non è mai scortese o egoista, non si offende e non porta rancore (Lettera di San Paolo ai Corinzi).

Alcune strade portano più a un destino che ad una destinazione (Jules Verne).

Apro gli occhi e sei davvero tu anche se non nevica se non siamo in America o dentro al finale di un film. Io e te…sotto un faro spento sei con me (Lucio Dalla).

Alla fine le anime gemelle si incontrano poiché hanno lo stesso nascondiglio (Robert Brault).

Frasi per invito di matrimonio divertenti

Nonostante sia un giorno importante, perché non scegliere delle frasi per l’invito al matrimonio che siano umoristiche. A tal proposito ecco delle frasi divertenti sul matrimonio: il modo migliore di prendersi sul serio è con il sorriso e, se questo viene condiviso anche da amici e parenti, non si può desiderare di meglio:

Volete sapere l’ultima novità? Ci sposiamo il…

Il matrimonio è una alleanza tra due persone, una delle quali non si ricorda mai i compleanni e l’altra non dimentica tutto questo! (Ogden Nash).

Verrete al nostro matrimonio? Avete due opzioni: ‘sì’ e ‘sì sì’.

Il segreto per un matrimonio felice rimane un segreto.

Sposarsi è come mettere la mano in un sacco pieno di serpenti, nella speranza di tirar fuori un’anguilla (Leonardo da Vinci).

L’amore consiste nell’essere cretini insieme (Paul Valéry).

Fate l’amore, non fate la guerra. Anzi, fate tutti e due: sposatevi (Marco Bernardini).

Noi ci sposiamo, ti va di venire? Ti aspettiamo a [data] alle [orario] Non siamo sicuri di essere puntuali, ma a te converrà esserlo, capito?

L’amore è cieco, ma il matrimonio ripristina la vista (Samuel Lichtenberg).

Begli sposi, bella musica, buon cibo e soprattutto buon vino. Venite anche voi?

La base logica del matrimonio è il malinteso reciproco (Oscar Wilde).

Una giornata di puro amore, d’allegria e di divertimento. Location da sogno e festeggiamenti per il matrimonio… li pagherete voi, però!

Un matrimonio è sempre fatto da due persone che sono preparate a giurare che solo l’altro è quello che russa (Terry Pratchett).

Sai cosa farai il [data] ? Te lo diciamo noi: verrai al nostro matrimonio! Non mancare!

Quando sei stufo di te stesso, sposati e stufati di qualcun altro (Arthur Bloch).

Vogliamo dirvi che siete stati estratti a sorte per prendere parte al nostro matrimonio. Che fortuna!

Il matrimonio è un’alleanza stipulata tra un uomo che non può dormire con la finestra chiusa, ed una donna che non può dormire con la finestra aperta (George Bernard Shaw).

Abbiamo deciso: è ora di sposarci! Volete sapere dove?

Tutti gli uomini in fondo amano il matrimonio, solo quelli già sposati ne parlano male (Nagib Mahfuz).

Ci sposiamo, venite anche voi? Prometto di amarlo anche durante la Champions League!

Se Laura fosse stata la moglie di Petrarca, pensate che lui le avrebbe dedicato sonetti tutta la vita? (George Byron).

Al nostro matrimonio, abbiamo pensato di invitare solo persone ricche… La nostra lista nozze è stata già inviata ai sceicchi arabi! Voi, per caso, avete discendenze dirette con alcuni di loro?

Il matrimonio ci insegna molte cose. Soprattutto che potevamo farne a meno (Roberto Gervaso).

Vi comunichiamo che, in un eccesso di prodezza e in un momento di lucida follia, abbiamo deciso di sposarci! L’incredibile evento avrá luogo il [data] alle [ore] La “lunghissima” cerimonia e il “pachidermico” pranzo si svolgeranno presso [luogo]. Aiutateci a contarvi!

Il marito che vuole un matrimonio felice deve imparare a tenere la bocca chiusa e il suo portafoglio aperto (Groucho Marx).

Volete sapere la novità? Ci sposiamo il… Dite la verità: non ci credete anche voi. Ma sì, ci sposiamo. E voi siete tra gli invitati della nostra follia.

Invito di matrimonio, testo informale

Il tono di voce che si sceglie per la propria partecipazione è del tutto personale. Sempre più spesso però si predilige un testo informale e non troppo serioso per le frasi da mettere nell’invito di matrimonio. Se questa è anche la tua intenzione ecco tutte le frasi d’amore ‘easy’ che possono fare al caso tuo. Leggere per credere:

Volete essere gli invitati del nostro matrimonio? Basta dire: “Sì, lo voglio”.

Mamma e papà si sposano! [Adatta per partecipazioni matrimonio e battesimo insieme, ma anche per chi ha un cane o un gatto].

A quanti matrimonio avete partecipato? Il nostro sarà il più esclusivo di sempre, quindi non potete proprio mancare!

Il nostro ‘sì’ in chiesa varrà di più se ci sarete anche voi. Ci teniamo!

Aiutateci a scappare, ve ne saremo per sempre grati! [Segue l’Iban].

Sarete anche voi i protagonisti del nostro matrimonio. Una favola a cui dovreste partecipare. Speriamo non ci sia la strega cattiva a mandare all’aria tutto quando il prete ci chiederà: “Se qualcuno non è d’accordo, parli ora o tacci per sempre”.

Stiamo per farlo davvero… ci sposiamo!

Siete invitati al nostro matrimonio… per il nostro divorzio, abbiamo pensato a qualcosa di più intimo!

Ci sposiamo!

Vogliamo dirvi che siete stati estratti a sorte per prendere parte al nostro matrimonio. Che fortuna!

Anche noi ci siamo cascati…

Dite la verità: non ci credete anche voi. Ma sì, ci sposiamo. E voi siete tra gli invitati della nostra follia.

Stiamo per farlo davvero… ci sposiamo!

Un matrimonio è per sempre… così come gli invitati! Questo significa che, qualora dovessimo divorziare e risposarci, siete automaticamente invitati. E con voi anche le buste dei soldi.

Al nostro matrimonio, abbiamo pensato di invitare solo persone ricche… La nostra lista nozze è stata già inviata ai sceicchi arabi! Voi, per caso, avete discendenze dirette con alcuni di loro?

Frasi per invito di matrimonio civile

Se si è credenti non c’è luogo migliore della chiesa per sposarsi, se però questo legame con Dio non c’è o non si sente in maniera così forte, il modo migliore per rispettare un culto è quello di non sceglierlo per pura e mera moda. La funzione civile può essere altrettanto emozionante e, soprattutto, autentica. Le frasi per l’invito del matrimonio non perdono importanza, anzi: devono essere curate come per qualsiasi altro tipo di funzione. Perché a contare davvero è l’amore vero che lega due persone che hanno deciso di dirsi di sì per tutta la vita: