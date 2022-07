Frasi divertenti matrimonio per striscioni originali e ironici

Fonte: iStock Photos

Protagonisti di tanti matrimoni, gli striscioni sono una sorpresa gradita per gli sposi. A realizzarli sono spesso gli amici della sposa o dello sposo che decidono di mostrare la creazione al momento del brindisi, durante il ricevimento oppure all’uscita dalla chiesa o dal Comune se le nozze sono civili.

Che frasi divertenti usare per gli striscioni di matrimonio? DiLei ha raccolto una serie di citazioni e di aforismi originali da usare per il giorno del “sì” da copiare oppure usare come ispirazione.

Rime per striscioni matrimonio: le più simpatiche e originali

Le rime per gli striscioni di matrimonio sono il modo perfetto per allentare la tensione in un giorno così bello, ma anche così solenne. Basterà leggere queste frasi per ridere insieme e per regalare un momento unico agli sposi, immortalato magari dalla macchina fotografica del fotografo.

Finché le rose avranno le spine, il vostro amore non avrà mai fine! Tanti auguri!

In questo giorno ricco di emozioni vi facciamo le nostre congratulazioni il vostro matrimonio è una grande festa che continui finché la gente è desta felicitazioni da tutti noi e che la gioia sia sempre con voi!

Auguri felicità e figli a volontà! Ma ora bisogna andare, dobbiamo anche mangiare!

Quando quel bouquet è stato afferrato hai capito che questo giorno sarebbe arrivato e oggi davanti a tutti hai detto “Sì lo voglio”, ma da domani sarà “Sì cara” dal tuo risveglio! Tanti Auguri per il vostro matrimonio!

La sposa oggi se la ride allegramente alla fine l’ha sposato finalmente. Lo sposo allegro non sa cosa l’aspetta da oggi sarà lui a tirar la carretta, spesa, bollette e panni da lavare, ma siam sicuri che nessuno vi potrà fermare e se avrete dei bambini dite pure addio ai riposini, ma poi alla sera nel vostro letto capirete che il vostro è un matrimonio perfetto!

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato e il fatidico “Sì” è stato pronunciato oggi siete sposi ormai è una realtà tanti auguri da tutti noi di eterna felicità!

Striscioni personalizzati matrimonio

Le rime non sono abbastanza? Si possono allora creare degli striscioni personalizzati per mandare un messaggio, il giorno del matrimonio, agli sposi. La frase cambia in base a chi la vuole dedicare agli innamorati.

Da parte dei testimoni di nozze:

Il matrimonio accenderà ancora di più il fuoco dei vostri cuori…quindi a partire da oggi comincerà ad essere un inferno! Ma nonostante tutto questo…auguri!

Per lo sposo dai suoi amici

A partire da oggi devi imparare a dire “certo cara”.

Dalla testimone della sposa

Sono felice che vi siate sposati. Almeno adesso non sono l’unica che ha fatto questo errore!

Da parte della mamma dello sposo

Figlio mio, meno male che qualcuno ti porta via. Pensavo che avrei dovuto cucinare per te per sempre.

Dagli amici single

Non perdere mai il sorriso, visto che hai già perso la libertà.

Da parte degli amici sposati

Ora fai parte di quella ristretta cerchia di uomini… che vive per far felice la propria moglie.

Da parte degli amici

C’è chi si sposa per dividere le spese, chi perché non ha altro rimedio, altri perché amano i loro suoceri. Voi di che gruppo siete?

Ci si sposa perché l’amore e la passione ci accecano. Tranquilli, poi ci pensa la convivenza a far tornare la vista.

Da parte del miglior amico/a dello sposo o della sposa

Io sono venuto perché mi hanno detto che la torta era dolce quanti gli sposi.

Tranquilli, il matrimonio è la cura alla felicità.

Auguri matrimonio spiritosi per un brindisi speciale

Gli amici degli sposi sono spesso incaricati di pronunciare il fatidico discorso del brindisi durante la cerimonia di nozze. C’è chi si lascia guidare dal cuore e chi ha bisogno di un piccolo aiuto, magari di una citazione o un aforisma sul matrimonio per iniziare il proprio discorso. Nel tempo comici, scrittori, poeti e intellettuali hanno detto la loro sulle nozze, lasciandoci un patrimonio straordinario da cui attingere.

Il matrimonio è come una trappola per topi; quelli che son dentro vorrebbero uscirne, e gli altri ci girano intorno per entrarvi. (Giovanni Verga)

Il matrimonio è il metodo più costoso per aver la biancheria lavata gratis. (Franklin P. Jones)

Il matrimonio è la causa principale del divorzio. (Jerry Lewis)

Si dovrebbe essere sempre innamorati. Ecco perché non bisognerebbe mai sposarsi. (Oscar Wilde)

Io non è che sono contrario al matrimonio però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. (Massimo Troisi)

Le donne piangono il giorno del matrimonio. Gli uomini dopo. (Boris Makaresko)

Il matrimonio semplifica la vita, ma complica le giornate. (Edmond Rostand)

Niente assomiglia tanto all’inferno quanto un matrimonio felice. (Gabriel Garcia Marquez)

Soltanto la morte può sciogliere un vero matrimonio. Anzi non può scioglierlo nemmeno la morte. (Hugo Von Hofmannsthal)

I matrimoni riusciti si fondano più sulle bugie ben dette che sulle reciproche fedeltà. (Roberto Gervaso)

Il legame di ogni rapporto, sia nel matrimonio sia nell’amicizia, sta nella conversazione. (Oscar Wilde)

Ogni buon matrimonio è territorio segreto, uno spazio necessariamente bianco sulla mappa della società. (Stephen King)

Frasi divertenti matrimonio per striscioni dedicati alla sposa

Le amiche della sposa, sia all’addio al nubilato che il giorno della cerimonia, hanno un ruolo molto importante. Toccherà a loro dare un pizzico di originalità alla festa, sorprendendo la protagonista con uno striscione personalizzato. Le frasi da cui prendere ispirazione sono tantissime e una più divertente dell’altra, per portare una ventata di allegria alle nozze.

Hai in mente un ultimo desiderio? Realizzalo altrimenti offri da bere a tutte le migliori compagne!

La parte migliore del matrimonio è quando sei ancora nubile!

Se pure Dio è single ci sarà una ragione. Ripensaci!

Non preoccuparti per la tua futura vita da sposata: gli anni più difficili sono solo i primi venti, poi ti abituerai.

Fidanzarsi è umano, sposarsi è diabolico…

Il matrimonio può esser visto come la Divina Commedia, ma al contrario: si passa inizialmente per il paradiso, si prosegue per il purgatorio, e infine l’inferno.

Sposarsi con un uomo è come acquistare qualcosa che hai per tanto tempo ammirato attraverso la vetrina di un negozio. Ne sei innamorato appena la porti a casa, ma quando ce l’hai te ne vuoi subito sbarazzare.

Ciascun racconto ha sempre sia una buona che una cattiva notizia. Se ti sposi, qual è la notizia buona?

Che tu fossi folle un po’ già si sapeva, però sino a questo livello…Sei realmente sicura di sposarti e lasciare le tue più care amiche sole? Sei ancora a tempo per ripensarci!

Sei una mia cara amica, ti starò vicino quando ti avvierai verso l’altare…pronta con delle comode scarpe per la fuga.

Il matrimonio è una guerra in cui dovrai dormire con il nemico. Sei sicura di voler ripensarci?

Il matrimonio è stupendo. È bellissimo trovare una persona unica che ti darà fastidio per il resto della vita.

Ricordati che perdere un marito è dura…Caso mai, prova nei posti più affollati.

Anche gli autori, i poeti e gli scrittori del passato hanno ironizzato riguardo il matrimonio. Le loro frasi e gli aforismi si possono utilizzare come spunto per degli striscioni che strapperanno un sorriso alla sposa.

Bisognerebbe essere sempre innamorati. Per questo non si dovrebbe mai sposarsi. (Oscar Wilde)

Se avete paura della solitudine, non sposatevi. (Anton Cechov)

Non è che sono contrario alla scelta di sposarsi; però mi sembra che l’uomo e la donna siano gli individui meno adatti a sposarsi. (Massimo Troisi)

La bigamia è avere un marito di troppo, la monogamia anche! (Erica Jong)

Non sappiamo cosa fanno uomini e donne in paradiso. Sappiamo soltanto che non si sposano. (Jonathan Swift)

Come definiscono gli uomini una relazione 50-50? Le mogli cucinano, i mariti mangiano; le donne puliscono, i maschi sporcano; le femmine stirano, gli uomini stropicciano. (Susan Savannah)

Il matrimonio facilita vita, ma rende più difficili le giornate. (Edmond Rostand)

Nella vita coniugale l’essenziale è la pazienza. Non l’amore: la pazienza. (A. Cechov)

Quello che conta nel matrimonio è litigare in armonia (Anita Ekberg)

Se invece la sposa è molto romantica si potrebbero usare le strofe dei suoi cantanti preferiti e di canzoni che hanno segnato l’esistenza di ognuno di noi, parlando d’amore.

Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te… (La cura di Franco Battiato)

Vorrei essere il vestito che porterai il rossetto che userai vorrei sognarti come non ti ho sognato mai ti incontro per strada e divento triste perché poi penso che te ne andrai.

(Tu non mi basti mai di Lucio Dalla)

(Tu non mi basti mai di Lucio Dalla) Mi hai lasciato senza parole come una primavera e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. E l’attimo in cui il sole diventa dorato e il cuore si fa leggero come l’aria prima che il tempo ci porti via da qui. (Ti vorrei sollevare di Elisa)

E il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. (Sempre e per sempre di Francesco De Gregori)

Vorrei rinascere per te e ricominciare insieme come se non sentissi più dolore ma tu hai tessuto sogni di cristallo troppo coraggiosi e fragili per morire adesso solo per un rimpianto. (Una Poesia Anche per Te di Elisa)

Forse qualcuno non ha mai avuto bisogno di niente e nemmeno di molto… io non capisco cos’è… ho bisogno di te. (Ho bisogno di te di Vasco Rossi)

Frasi divertenti matrimonio per striscione dedicato allo sposo

Gli striscioni dedicati allo sposo in occasione del matrimonio sono di solito i più goliardici. A crearli sono gli amici di sempre che, dopo l’addio al celibato, si divertiranno a mettere in difficoltà e a burlarsi del loro amico pronto alle nozze. Le frasi originali e simpatiche dedicate allo sposo sono brevi, ma di grande effetto, da scrivere a lettere cubitali su uno striscione.

Quest’ultimo si potrà appendere fuori dalla chiesa (o dal Comune) per accoglierlo al suo arrivo, ma anche di fronte casa sua oppure direttamente alla location del ricevimento. Le frasi in questo caso sono ironiche e molto provocatorie, proprio nello stile degli amici dello sposo.

Gli scapoli conoscono le donne meglio degli uomini sposati. Se non fosse così, sarebbero sposati anche loro. (Henry Louis Mencken)

Uomini, quando sull’altare vi domanderanno: «Vuoi tu sposare…?» sappiate che sarà l’ultima volta che qualcuno chiederà il vostro parere. (Anonimo)

Il fatto che per sposarsi necessitino dei testimoni, è la prova che stai commettendo un reato!

Il fatto che per sposarsi necessitino dei testimoni, è la prova che stai commettendo un reato! Non è che sono contrario al matrimonio; però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. (Massimo Troisi)

Ti facciamo tantissimi auguri per la tua coraggiosa decisione di metterti le manette molto presto!

Ci lasci, ma sappi che: quando litigherete, quando lei uscirà con le sue amiche, quando andrà a zumba, quando non vorrà cucinare per te, quando ti sentirai solo. Noi ci saremo.

Non sappiamo cosa fanno uomini e donne in paradiso. Sappiamo soltanto che non si sposano. (Jonathan Swift)

Celibe. Sentila bene questa parola. Nel corso degli anni potrebbe capitarti di chiederti perché avrai mai rinunciato ad esserlo.

Tra un po’ dovrai salire sull’altare. Basta un tuo cenno, e ti facciamo subito un biglietto per il Brasile: non ti troverà nessuno!

Ehi! Ma sei sicuro di quello che stai facendo? Ricorda che il matrimonio è il primo passo verso il divorzio!

Il matrimonio è quell’istituzione che permette a due persone di affrontare insieme difficoltà che non avrebbero mai avuto se non si fossero sposate.

Non pensare che il matrimonio sia tutto abitudine e routine; non pensare che il matrimonio sia solo bollette da pagare e giri all’ikea il sabato pomeriggio; non pensare che il matrimonio sia la tomba dell’amore; non pensare che… ecco, non pensarci che è meglio!

Il matrimonio è un’esagerazione, come uno che ha fame e si compra un ristorante!

Frasi divertenti matrimonio dopo convivenza

A volte il matrimonio arriva dopo una convivenza, vissuta da vicino anche dalle amiche e gli amici della coppia. Per questo potrebbe essere un’idea vincente scrivere sullo striscione una frase che parli proprio del passaggio dalla convivenza al matrimonio e del futuro che attenderà i due sposi.