Frasi auguri di matrimonio: le più belle per quest’occasione speciale

Fonte: 123RF Tutte le più belle frasi di auguri per il matrimonio

Arriva il giorno delle nozze, o dell’anniversario, e vuoi scrivere un bel biglietto di auguri – augurando il meglio alla coppia che festeggia un traguardo importante come questo? Lascia parlare il tuo cuore, ascoltalo, e scrivi le migliori parole alle due persone a cui vuoi tanto bene e che si amano.

Non hai abbastanza fantasia? Ci sono tante poesie, citazioni, aforismi, canzoni e opere che parlano del magnifico sentimento dell’amore e del matrimonio: le puoi usare per augurare il meglio a una coppia che si sposa o che arriva alle Nozze d’Argento o d’Oro. C’è chi preferisce gli auguri più classici e religiosi, contenenti anche dei passi della Bibbia, e chi invece ama pensieri più simpatici e ironici, che fanno sorridere. In questo articolo abbiamo raccolto le citazioni e le opere più belle che parlano d’amore, di unione, di matrimonio, di fede e di famiglia. Puoi usarli per fare i tuoi migliori auguri di matrimonio a chi ami.

Le frasi più classiche per fare i migliori auguri di matrimonio

Per i tuoi più classici auguri di matrimonio, puoi scegliere una romantica poesia tra le più note, che parla d’amore. Ascolta il tuo cuore e lasciati cullare dalle parole di un poema profondo e commovente per fare i tuoi migliori auguri a una coppia che si sposa. E per un anniversario di nozze? Puoi optare per una bella canzone, sono tanti i cantautori italiani che negli anni hanno raccontato l’amore con pura poesia, musicata in canzoni eterne, che conosciamo tutti e che possono diventare una dedica speciale. E infine, c’è chi apprezza anche i pensieri religiosi, le frasi dei Santi noti come Padre Pio e San Francesco, e i testi sacri. Leggi di seguito le più belle e classiche frasi di auguri di matrimonio che DiLei ha raccolto per te:

Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere. (Padre Pio)

È nel dare che riceviamo. (San Francesco)

Come l’amore cresce dentro di te, così cresce la bellezza. Perché l’amore è la bellezza dell’anima. (Sant’Agostino)

La misura dell’amore è amare senza misura. (Sant’Agostino)

L’amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare. (Papa Giovanni Paolo II)

Amare non è soltanto un sentimento; è un atto di volontà che consiste nel preferire in maniera costante, al proprio, il bene altrui. (Papa Giovanni Paolo II)

Lasciate che Cristo dimori nel vostro cuore! Affidategli la vostra prova! Vi aiuterà a sostenerla. (Papa Giovanni Paolo II)

In un buon matrimonio ciascuno dei due nomina l’altro custode della sua solitudine. (Rainer Maria Rilke)

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi. (Aristotele)

Amore: Una pazzia temporanea curabile con il matrimonio. (Ambrose Bierce)

Toglimi il pane, se vuoi,

toglimi l’aria, ma

non togliermi il tuo sorriso.

Vicino al mare, d’autunno,

il tuo riso deve innalzare

la sua cascata di spuma,

e in primavera, amore,

voglio il tuo riso come

il fiore che attendevo,

il fiore azzurro, la rosa

della mia patria sonora.

Riditela della notte,

del giorno, delle strade

contorte dell’isola,

riditela di questo rozzo

ragazzo che ti ama,

ma quando apro gli occhi

e quando li richiudo,

quando i miei passi vanno,

quando tornano i miei passi,

negami il pane, l’aria,

la luce, la primavera,

ma il tuo sorriso mai,

perché io ne morrei.

(Neruda – Il tuo sorriso)

toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso. Vicino al mare, d’autunno, il tuo riso deve innalzare la sua cascata di spuma, e in primavera, amore, voglio il tuo riso come il fiore che attendevo, il fiore azzurro, la rosa della mia patria sonora. Riditela della notte, del giorno, delle strade contorte dell’isola, riditela di questo rozzo ragazzo che ti ama, ma quando apro gli occhi e quando li richiudo, quando i miei passi vanno, quando tornano i miei passi, negami il pane, l’aria, la luce, la primavera, ma il tuo sorriso mai, perché io ne morrei. (Neruda – Il tuo sorriso) Non andremo più alla meta a uno a uno

ma a due a due. Conoscendoci

a due a due noi ci conosceremo

tutti, noi ci ameremo tutti e i nostri figli

rideranno della leggenda nera dove

piange un solitario.

(Paul Éluard – A due a due)

ma a due a due. Conoscendoci a due a due noi ci conosceremo tutti, noi ci ameremo tutti e i nostri figli rideranno della leggenda nera dove piange un solitario. (Paul Éluard – A due a due) I litigi degli amanti rinnovano l’amore. (Terenzio)

Amare non è vivere felici e contenti, ma affrontare le sfide insieme.

La coppia felice che si riconosce nell’amore sfida il tempo e l’Universo. È sufficiente a se stessa, realizza l’assoluto. (Simone de Beauvoir)

Non c’era bisogno di sguardi, di parole, di gesti, di contatti: solamente il puro stare insieme. (Johann Wolfgang von Goethe)

Nulla è più bello che l’unione di due persone dove l’amore è maturato attraverso gli anni, dalla piccola ghianda di passione fino all’albero dalle grandi radici. (Victoria Sackville-West)

E respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. (La collina dei ciliegi, Lucio Battisti)

Forse qualcuno non ha mai avuto bisogno di niente e nemmeno di molto… io non capisco cos’è… ho bisogno di te. (Vasco Rossi, Ho bisogno di te)

E con le mani, amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò; e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. (La donna cannone, Francesco de Gregori)

Le frasi più originali e ironiche per fare gli auguri di matrimonio

Oltra a pensieri, discorsi e parole profondi e commoventi, spesso può essere carino usare anche frasi più originali e ironiche per fare gli auguri di matrimonio. Perché non strappare un bel sorriso allegro agli sposi? Un pensiero sopra le righe, che li faccia divertire e dia un tocco di leggerezza alla giornata:

Se le coppie sposate non convivessero, i matrimoni felici sarebbero molti di più. (Friedrich Nietzsche)

Vi sono soltanto due giorni indimenticabili nel matrimonio: il primo e l’ultimo. (Pierre de Bourdeille Brantome)

– Come fai, dopo tanti anni di matrimonio, ad usare ancora i nomignoli per tua moglie? – È solo che non mi ricordo come si chiama.

Non sappiamo cosa fanno uomini e donne in paradiso. Sappiamo soltanto che non si sposano. (Jonathan Swift)

L’amore è una cosa ideale, il matrimonio è una cosa reale; una confusione del reale con l’ideale non rimane mai impunita. (Johann Wolfgang von Goethe)

L’amore è come quegli alberghi ammobiliati dove tutto il lusso si trova nell’ingresso. (Paul-Jean Toulet)

Dopo tutti questi anni, ho capito che mi sbagliavo su Eva: è meglio vivere fuori dall’Eden con lei, che al suo interno senza di lei. (Mark Twain)

Il matrimonio è un istituto meraviglioso, ma chi vorrebbe vivere in un istituto? (Groucho Marx)

Certe donne preferiscono non far soffrire molti uomini contemporaneamente, e si concentrano invece su uno solo: sono le donne fedeli. (Alfred Capus)

Il mio più grande successo è stato convincere mia moglie a sposarmi. (Winston Churchill)

Tutti gli uomini in fondo amano il matrimonio, solo quelli già sposati ne parlano male. (Nagib Mahfuz)

Il matrimonio è come una trappola per topi; quelli che son dentro vorrebbero uscirne, e gli altri ci girano intorno per entrarvi. (Giovanni Verga)

La bigamia è avere una moglie di troppo. La monogamia lo stesso. (Oscar Wilde)

Quale rovina per l’uomo è il matrimonio! Esso lo abbruttisce quanto le sigarette, e costa molto di più. (Oscar Wilde)

Si dovrebbe essere sempre innamorati. Ecco perché non bisognerebbe mai sposarsi. (Oscar Wilde)

Nella vita matrimoniale, l’affetto nasce quando i coniugi assolutamente si detestano. (Oscar Wilde)

È una verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di una discreta fortuna ha bisogno d’una moglie. (Jane Austen)

Qualsiasi donna intelligente che legga il contratto di matrimonio, e poi si sposa lo stesso, ne merita tutte le conseguenze. (Isadora Duncan)

Quando una ragazza si sposa, scambia le attenzioni di molti uomini con le disattenzioni di uno. (Helen Rowland)

Se vuoi che tua moglie ti ascolti, parla con un’altra donna; sarà tutta orecchie. (Sigmund Freud)

E così domani ti sposi? – Sì ma… niente di serio. (dal film: Tre uomini e una gamba)

Frasi di auguri di matrimonio per gli amici: le più belle e commoventi

Una coppia di amici a cui vuoi molto bene si sposa e tu vuoi stupirli con i migliori auguri, senza cadere nel banale? Il matrimonio è una giornata speciale, in cui due persone che si amano coronano il loro sogno e celebrano questo sacramento così profondo. E se a sposarsi è la tua migliore amica, devi fare le cose in grande. E allora leggi di seguito poemi, citazioni, aforismi e pensieri stupendi che puoi dedicare a chi convola a nozze e sta nel tuo cuore:

Il matrimonio fa l’uomo e la donna una carne sola. (William Con Greve)

L’amore umano che si concretizza nel matrimonio deve costituire la pietra di un guado verso l’amore universale. (Mahatma Gandhi)

L’amore non dà nulla fuorché sé stesso

e non coglie nulla se non da sé stesso.

L’amore non possiede,

né vorrebbe essere posseduto

poiché l’amore basta a all’amore.

(Khalil Gibran)

e non coglie nulla se non da sé stesso. L’amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto poiché l’amore basta a all’amore. (Khalil Gibran) Non sia mai ch’io ponga impedimenti

all’unione di due anime fedeli;

Amore non è amore

Se muta quando scopre un mutamento

O tende a svanire quando l’altro s’allontana.

Oh no! Amore è un faro sempre fisso

Che sovrasta la tempesta e non vacilla mai;

è la stella che guida di ogni barca,

il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza.

Amore non è soggetto al tempo, pur se rosee labbra

e gote dovran cadere sotto la sua curva lama;

Amore non muta in poche ore o settimane,

ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio;

se questo è un errore e mi sarà provato,

io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato.

(William Shakespeare)

all’unione di due anime fedeli; Amore non è amore Se muta quando scopre un mutamento O tende a svanire quando l’altro s’allontana. Oh no! Amore è un faro sempre fisso Che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; è la stella che guida di ogni barca, il cui valore è sconosciuto, benché nota la distanza. Amore non è soggetto al tempo, pur se rosee labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama; Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio; se questo è un errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato. (William Shakespeare) La cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarti amare. (Moulin Rouge)

I veri amici sono come le stelle; puoi riconoscerli solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley)

Potrei fare a meno di tante cose, ma non riuscirei mai a rinunciare alla mia amica, al suo sorriso che si affaccia ogni giorno nella mia vita e alla sua allegria che sa di vento, sogni e colori. (Fabrizio Caramagna)

Quando l’amicizia ti attraversa il cuore nasce un’emozione che non se ne va. Non so dirti come ma succede solo quando due persone fanno insieme un volo. Che ci porta in alto, oltre l’altra gente, come fare un salto nell’immensità. E non c’è distanza, non ce n’è abbastanza se tu sei già dentro di me, per sempre. (Le cose che vivi, Laura Pausini)

Frasi e pensieri religiosi per celebrare 50 anni di matrimonio

Il traguardo delle Nozze d’Oro è il sogno di ogni coppia di sposi: 50 anni dal giorno del matrimonio, che ha cambiato per sempre la loro vita. E allora, quale miglior modo di festeggiare, se non dedicando a questi due non più giovani sposi un pensiero religioso commovente per il 50esimo anniversario di matrimonio? Leggi di seguito le parole del Papa o le citazioni della Bibbia che DiLei ha scelto per te:

Quando io saluto i novelli sposi, dico: “Ecco i coraggiosi!”, perché ci vuole coraggio per amarsi così come Cristo ama la Chiesa. (Papa Francesco)

Il matrimonio è un mistero stupendo. Anche se è vissuto nella fragilità della natura umana, l’importante è mantenere vivo un vero legame con Dio, anche nei momenti di difficoltà. (Papa Francesco)

Il matrimonio è come una pianta, va curato, e non è come un armadio che deve restare lì a prendere polvere. (Papa Francesco)

Matrimonio e famiglia sono uno dei beni più preziosi del genere umano. (Papa Giovanni Paolo II)

I giovani devono scoprire la bellezza, il valore e l’impegno del matrimonio, in cui un uomo e una donna formano una famiglia, che con generosità accoglie la vita e la accompagna dal suo concepimento fino al suo termine naturale. (Papa Benedetto XVI)

Che i giorni di vostra vita si succedano tutti felici come quello delle nozze, allietati dal sorriso dei cari esseri, pegni di mutuo amore e di celesti benedizioni, che il Signore farà crescere come virgulti di olivo intorno alla vostra mensa. (Papa Pio XII)

Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l’amore copre una gran quantità di peccati. (Pietro 4:8)

Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna. (Madre Teresa di Calcutta)

Perché una lampada continui a bruciare bisogna metterci dell’olio. (Madre Teresa di Calcutta)

Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. (Libro del profeta Isaia, 62 1-5)

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne. (Genesi 2:24)

Le frasi più belle e emozionanti per 50 anni di matrimonio

Una coppia che arriva al 50esimo anniversario di matrimonio festeggia le Nozze d’Oro. Due persone che si amano dal primo giorno in cui si sono incontrate, che hanno coronato il loro sogno sposandosi e che festeggiano questo traguardo così significativo, sanno davvero cosa vuol dire amarsi per tutta la vita. E allora vediamo alcune delle più belle e famose frasi da dedicare per il 50° anniversario di nozze:

Tu che per me sei dono amore sorriso casa destino senso e compiutezza. E tutto ciò che sai. (Fabrizio Caramagna)

L’amore non ha un’età in quanto si rinnova sempre. (Blaise Pascal)

Ti amo con un amore che è più dell’amore. (Edgar Allan Poe)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato e per tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway)

Se non mi ami tu non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. (Samuel Beckett)

Io sono in te e tu in me, mutui nell’amore divino. (William Blake)

La natura ha metodi ingegnosi per scovare il nostro punto debole. (André Aciman)

Ti amo non per ciò che sei, ma per ciò che sono io quando sono con te. (Gabriel García Márquez)

Se taci, taci per amore; se correggi, correggi per amore; se perdoni, perdona per amore; abbi sempre in fondo al cuore la radice dell’amore; da questa radice non possono che sorgere cose buone. Ama e fa’ ciò che vuoi. (S. Agostino – Ama)

Nozze d’argento: le migliori frasi per celebrare 25 anni di matrimonio

Le Nozze d’Argento sono una tappa fondamentale e deliziosa per una coppia di sposi, si celebrano dopo 25 anni dalla data del matrimonio. Un giorno speciale, un anniversario importante, che riporta alla mente quel giorno lontano e unico che ha cambiato la loro vita per sempre. Momenti indimenticabili, che rimarranno per sempre nel cuore. Per festeggiare questo momento speciale e fare i migliori auguri per i 25 anni di matrimonio, leggi una delle più dolci e poetiche frasi d’amore scelte da DiLei: