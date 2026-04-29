Come declinare un invito ad un matrimonio

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Declinare invito nozze

Declinare un invito a un matrimonio è una questione particolarmente delicata e spinosa. Soprattutto se si è legati da un rapporto di profonda vicinanza ai futuri sposi. Qual è, quindi, il modo migliore per rifiutare con educazione?

A seconda di quanto si è legati alla coppia, una semplice risposta tramite RSVP potrebbe non essere sufficiente. Meglio, invece, puntare su una telefonata o affrontare la questione di persona, così da evitare alla coppia spese superflue durante il ricevimento.

Motivi per rifiutare un invito a un matrimonio

I motivi che potrebbero spingere qualcuno a rifiutare un invito per un matrimonio sono di diversa natura: in ogni caso, è sempre perfettamente ammesso un “non posso, mi spiace”.

Difficoltà finanziarie

Uno dei motivi principali per cui le persone non partecipano ai matrimoni, soprattutto i destination wedding, è di natura finanziaria. Se fate fatica a pagare l’affitto, o avete da poco acquistato la prima casa, potrebbe rivelarsi molto impegnativo partecipare al matrimonio di un amico all’estero oppure in un’altra regione d’Italia. I costi di voli e hotel potrebbero essere proibitivi, e nessuno si dovrebbe mai indebitare per prender parte ad una cerimonia nuziale: se semplicemente non ve lo potete permettere, è perfettamente accettabile declinare in modo educato.

Conflitti di agenda

Durante i periodi di alta stagione, potreste essere invitati a due cerimonie nello stesso giorno, e quindi dover necessariamente scegliere. Potreste anche avere viaggi di lavoro o di piacere già pianificati che coincidono con la data del sì, o ancora non avere la possibilità di chiedere ferie a lavoro. Anche in questo caso, il forfait è perfettamente giustificato.

Motivi emotivi

Anche dal punto di vista emotivo i matrimoni possono rivelarsi un’esperienza complessa. Alcune persone li trovano difficili da affrontare se sono single o se stanno vivendo problemi di coppia. In altri casi, invece, non si vuole correre il rischio di incrociare il proprio ex, invitato allo stesso evento. Qualunque sia la motivazione, è preferibile declinare piuttosto che costringersi a vivere una giornata stressante o mentalmente estenuante.

Come rifiutare un invito a un matrimonio nel modo giusto

Nel consegnare un invito di nozze, gli sposi vi stanno chiedendo di partecipare al giorno più importante della loro vita. Per questo motivo, è fondamentale mostrare sensibilità quando si risponde “no”. Lo scenario, tuttavia, può cambiare in base al rapporto che si ha con la coppia.

Se siete un parente lontano oppure un amico del liceo, è sufficiente spuntare “no” sulla cartolina RSVP e aggiungere un breve messaggio di auguri. In questo caso, non è necessaria una lunga spiegazione del perché non si partecipa.

La situazione diventa più delicata se fate parte della cerchia più stretta degli sposi. Potreste, ad esempio, voler fare una telefonata prima di inviare un rifiuto scritto, spiegando con più dettagli il motivo per cui non parteciperete. Potreste anche proporre di celebrare la loro unione in altri momenti che vadano bene per entrambi: dopo il ricevimento, potete invitare la coppia a pranzo, cena o organizzare un aperitivo per festeggiare il loro matrimonio.

Consigli per rifiutare un invito a un matrimonio

Ci sono alcuni dettagli che ogni invitato dovrebbe tenere bene a mente quando ha intenzione di declinare un invito a prender parte ad un matrimonio:

Rispondere in anticipo . Non aspettate troppo a lungo per rifiutare l’invito. Potreste dare l’impressione di essere poco attenti o educati.

. Non aspettate troppo a lungo per rifiutare l’invito. Potreste dare l’impressione di essere poco attenti o educati. Mantenete il messaggio breve e semplice . Invece di scrivere un lungo paragrafo per spiegare e giusitifcare la vostra assenza, concentratevi su un paio di frasi che includano la vostra gratitudine e, ovviamente, le congratulazioni.

. Invece di scrivere un lungo paragrafo per spiegare e giusitifcare la vostra assenza, concentratevi su un paio di frasi che includano la vostra gratitudine e, ovviamente, le congratulazioni. Inviare comunque un regalo . È sempre appropriato inviare comunque un regalo di nozze anche se si rifiuta l’invito. In questo modo, si mostrerà sostegno alla coppia e gratitudine per essere stati invitati. Non è obbligatorio, ma è un gesto gentile, soprattutto se si è molto legati ai futuri coniugi.

. È sempre appropriato inviare comunque un regalo di nozze anche se si rifiuta l’invito. In questo modo, si mostrerà sostegno alla coppia e gratitudine per essere stati invitati. Non è obbligatorio, ma è un gesto gentile, soprattutto se si è molto legati ai futuri coniugi. Partecipate ad altre fasi del matrimonio. Se non potete essere presenti al matrimonio, potreste comunque partecipare ad alcuni eventi pre-cerimonia, come l’addio al nubilato o la festa di fidanzamento. Nulla vi impedisce anche di aiutare nell’organizzazione, occuparvi di un progetto fai-da-te significativo o contribuire a piccole spese.

Esempi di rifiuto educato di un invito a un matrimonio

Se state declinando tramite una cartolina RSVP o un’email, il messaggio dovrebbe essere personale e riflettere il rapporto con la coppia. Ecco qualche esempio:

“Anche se mi sarebbe piaciuto essere con voi nel vostro giorno speciale, purtroppo non potrò partecipare. Sarò con voi con il pensiero e non vedo l’ora di vedere le foto!”

“Purtroppo non potremo essere presenti al vostro matrimonio, ma non vediamo l’ora di festeggiare la prossima volta che ci incontreremo”

“Grazie mille per avermi invitato a celebrare il vostro giorno speciale! Mi dispiace molto non poter partecipare, ma farò il tifo per voi da lontano”.

“Sono davvero contento dell’invito e vorrei poter essere lì con voi. Anche se non potrò partecipare, vi mando tutto il mio amore e i miei migliori auguri”

“Grazie mille per avermi invitato a condividere il vostro giorno speciale! Purtroppo non potrò esserci, ma sappiate che penserò a voi.”

“Sono molto felice per voi e onorato/a di essere stato/a invitato/a. Non potrò partecipare, ma sappiate che il mio cuore è con voi in questo giorno speciale.”

“Grazie per avermi incluso nella vostra gioiosa celebrazione! Anche se non potrò partecipare, sono molto felice per voi e non vedo l’ora di ascoltare tutti i bellissimi racconti. Magari davanti a un bicchiere di vino”.

“Mi dispiace molto non poter partecipare, ma vi auguro una giornata meravigliosa! Sarò con voi con il pensiero”.

“Sono felicissimo per voi due! Vi mando un grande abbraccio virtuale in mia assenza”.

“Mi dispiace tantissimo non poter partecipare. Brinderò a voi da lontano. E magari ci concederemo un bis insieme”.

“Mi dispiace molto non poter partecipare, ma vi auguro una giornata incredibile! Non vedo l’ora di vedere tutte le foto scattate durante il matrimonio e celebrare di nuovo insieme a voi”.

“Grazie mille per avermi invitato al vostro matrimonio! Vorrei davvero poter venire, ma non potrò partecipare. Ci rifaremo sicuramente quando sarete già marito e moglie”.