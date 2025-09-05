Addio al nubilato, attività creative da fare con le amiche

Lezioni di yoga, picnic e workshop di ceramica: sono moltissime le attività originali per celebrare un addio al nubilato

Gli addii al nubilato cambiano volto: se in passato si assisteva soprattutto a serate in discoteca o week-end fuori porta, oggi sempre più spose scelgono di festeggiare con attività più curate, originali e in linea con le loro personalità.

La dimensione del divertimento fine a sé stesso, quindi, è stata superata da celebrazioni esteticamente belle e instagrammabili ma che, allo stesso tempo, diano a tutte le partecipanti la possibilità di rilassarsi e legare tra loro. Le attività a disposizione delle future spose sono moltissime, e pensate per tutte le stagioni.

Quali attività fare durante un addio al nubilato

Lezioni di yoga per iniziare la giornata, smoothie bar o lezioni di ceramica: per l’addio al nubilato, sempre più spose cercano attività alternative ai classici party. Il divertimento resta il fulcro dell’evento, ma viene declinato secondo sfumature e temi differenti: è importante che le invitate si sentano più che mai parte di un gruppo, e riescano a concentrarsi su corsi e workshop che possano anche arricchirle. A corto di idee? Ecco qualche suggerimento per voi.

Un lussuoso pigiama party per adulti

Chi ha detto che i pigiama party siano prerogativa delle feste delle medie? Anche per un addio al nubilato, questa singolare attività può essere riadattata con pigiami coordinati, drink costosi o castelli gonfiabili. La sposa e le sue amiche possono quindi rilassarsi guardando un film proiettato sul muro o dedicandosi ad una classica manicure. Una soluzione perfetta per chi vuole trascorrere del tempo di qualità senza serate nei bar né vesciche ai piedi.

Una sessione di yoga e meditazione

Nei mesi che precedono il fatidico sì, le spose potrebbero aver molto bisogno di rilassarsi e gestire lo stress: perché, quindi, non unire l’utile al dilettevole organizzando una giornata all’insegna del benessere fisico e spirituale? Per un addio al nubilato di questo tipo, si può pianificare un ritiro in una struttura immersa nel verde affidandosi ad un maestro e a corsi di yoga, meditazione o mindfulness.

Moto d’acqua per una giornata in spiaggia

Le giornate in spiaggia sono un classico degli addii al nubilato, ma possono diventare ancor più divertenti affidandosi alla velocità delle moto d’acqua. Sempre più gruppi preferiscono affiancare alla tintarella attività con un po’ più di brivido: che si tratti di scorrazzare tra le onde o semplicemente posare in stile Baywatch, gli acquascooter possono davvero fare la differenza.

Lezione di pasta fatta in casa

Preparare la pasta fresca in casa con le persone più care è un’attività divertente e rilassante, che farebbe felici tutte le nonne. Un po’ di farina, tante risate e una cena coi fiocchi sono gli ingredienti di questo addio al nubilato, ideale per le spose più casalinghe e tranquille. E chissà che una delle invitate non scopra anche un talento nascosto per fare gli gnocchi.

Feste in piscina moderne e originali

Sì, le feste in piscina per addio al nubilato sono un grande classico, ma col tempo si sono arricchite di nuovi e particolari dettagli: le spose scelgono spesso di renderle ancor più speciali assoldando DJ in casa o aiutanti bartender per preparare i cocktail. Affidarsi a maggiordomi privati o animatori a tema per la piscina è ormai una tendenza in crescita: questi professionisti, infatti, organizzano giochi, servono drink e regalano energia a domicilio.

Un workshop per creare candele

Plasmare candele con le proprie mani potrebbe sembrare a molti un’attività poco festaiola, ma un workshop di questo tipo potrebbe rivelarsi un momento sorprendentemente rilassante, perfetto per rafforzare i legami tra tutte le partecipanti. Questa soluzione è molto richiesta dai gruppi di addio al nubilato che cercano qualcosa di manuale ma tranquillo: basteranno un catalogo con le essenze e la guida di un esperto affinché ciascuna possa portare a casa una candela personalizzata e un ricordo profumato indimenticabile. Le spose possono scegliere sia di prenotare una lezione in uno studio locale che vivere l’esperienza direttamente in hotel con un istruttore a domicilio.

Lezione di mixology

Una lezione guidata di mixology è allo stesso tempo istruttiva e divertente: questa attività è molto amata dai gruppi di addio al nubilato che vogliono qualcosa di ludico, interattivo e un po’ più raffinato. Anche in questo caso, si può prenotare una sessione in un bar locale o far venire il mixologist direttamente a casa.

Le partecipanti sceglieranno in anticipo i drink (margarita piccanti, espresso martini o qualunque sia il preferito della sposa), poi shakereranno, mescoleranno e sorseggeranno i deliziosi cocktail fatti in casa.

Una giornata a cavallo

Per le spose che amano la natura, l’equitazione è una soluzione perfetta e fuori dagli schemi. Che si tratti di trottare lungo la spiaggia, cavalcare verso un tramonto nel verde o esplorare un boschetto locale, questa attività è il mix ideale tra pace ed emozione. E, fattore non trascurabile, regala foto spettacolari.

Un picnic di lusso

La vita lenta si sta imponendo come una valida alternativa alle routine più frenetiche: perché, quindi, non applicare questa filosofia anche agli addii al nubilato? Regalate alle vostre amiche un picnic di lusso, magari puntando su un allestimento curato e scenografico. Esistono ditte e fornitori che si occuperanno di tutto: tappeti, fiori, taglieri di salumi e formaggi, fino alle mise en place. Che sia in spiaggia, in un parco o direttamente nel giardino domestico, questa attività elegante e senza stress è un vero momento di festa e di relax. Rigorosamente in slow motion.

Sfogarsi in una rage room

Se la sposa ha bisogno di scaricare la tensione, una rage room potrebbe essere proprio quello che serve al suo week-end con le amiche. In queste strutture, le partecipanti saranno chiamate a indossare occhiali protettivi e guanti, e a distruggere vecchi mobili o stoviglie.

Queste attività “più estreme” sono molto amate dai gruppi di addio al nubilato che cercano un’esperienza catartica e indimenticabile. Che si tratti di scaricare lo stress dei preparativi del matrimonio o solo di avere una scusa per brandire una mazza, qualche ora in una rage room lascerà decisamente il segno (in senso positivo, s’intende). Assicuratevi che ne esista una nella vostra città, e prenotatela con qualche giorno di anticipo per evitare brutte sorprese.