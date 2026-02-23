Wedding stylist, chi è e cosa fa

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Stylist di matrimonio

Curare con attenzione il look del matrimonio e di tutti gli eventi connessi al “sì” è una prerogativa assoluta per molte spose. Allestire il proprio guardaroba nuziale, ad ogni modo, potrebbe rivelarsi piuttosto difficile: per questo motivo, sempre più future mogli scelgono di avvalersi del supporto di un wedding stylist.

Chi ha a disposizione un budget cospicuo potrebbe infatti approfittare dei consigli di un professionista per assemblare un look perfetto sia per il giorno del matrimonio che per gli eventi correlati. Sopraffatte dalle infinite opzioni o dai numerosi impegni prima del sì? Affidatevi all’esperienza di un wedding stylist .

Chi è un wedding stylist?

Gli stylist matrimoniali, o wedding stylist, aiutano a curare lo stile di tutti gli eventi legati al matrimonio, dal party di fidanzamento alla luna di miele. Al centro della loro professione, ci sono quindi sia gli allestimenti degli ambienti che la scelta degli outfit degli sposi.

A differenza dei semplici consulenti di un atelier, non si limitano ad aiutare nella scelta dell’abito e degli accessori, ma supportano le future mogli nel realizzare la propria visione nuziale costruendo insieme l’intero guardaroba per la cerimonia. Il loro lavoro non si limita ad un solo giorno, ma si distribuisce sull’intero percorso di avvicinamento al sì, proprio come farebbe un wedding planner.

Cosa fa un wedding stylist

Le mansioni di un wedding stylist possono essere di vario stampo: alcuni si occupano solo di allestire tavoli o spazi per cerimonia e ricevimento, mentre altri si concentrano sulla moda nuziale, e vengono anche chiamati anche bridal stylist. Entrambe le figure hanno raggiunto grande popolarità sui social, confermandosi come i professionisti più amati dalla Gen Z.

Nel caso specifico del bridal stylist , la missione di questo professionista è quella di assicurarsi che la sposa trovi il modello perfetto non solo per il fatidico giorno, ma anche per la festa di fidanzamento e per un eventuale brunch post-nuziale. Per questo motivo, la accompagnerà a diversi appuntamenti e prove, supportandola in tutte le sue scelte di stile: con lui, vanno condivisi gusti e stili di riferimento, organizzando, nel caso, anche una moodboard.

Quanto costa un wedding stylist?

Il prezzo di uno stylist matrimoniale può variare in base all’esperienza del professionista, alla sua clientela e alla zona in cui lavora. Anche la stagione del sì potrebbe influire sul costo finale.

In alcuni casi, questi progessionisti creano delle offerte in base alle esigenze dei clienti e alle mansioni richieste loro, partendo da un pacchetto base e modificando la richiesta a partire da lì: si va dai 300 ai 1200 euro. Altri stylist offrono invece consulenze singole a tariffa oraria, che variano a seconda dell’esperienza e notorietà del professionista.

Se avete bisogno di un esperto che vi supporti nella scelta di diversi outfit per la promessa nuziale, per l’after party di nozze e, ovviamente, per i fiori d’arancio, preparatevi a investire circa il 10%-20% in più sull’intero guardaroba da matrimonio.

Chi ha bisogno di un wedding stylist

Non tutte le spose hanno bisogno di un wedding stylist: ad avvalersi di questo professionista sono soprattutto le future mogli che hanno a disposizione molto tempo e un budget cospicuo. Si tratta infatti più di un lusso che di una vera e propria necessità.

Se siete poco pazienti e rischiate che i preparativi per il sì generino in voi ansia e stress, optare per una soluzione di questo tipo potrebbe sicuramente rivelarsi una soluzione da tenere in considerazione. Gli stylist, occupandosi del “lavoro sporco” per voi, vi regaleranno senza dubbio maggior tranquillità.

Un’altra categoria che potrebbe trarre sicuramente vantaggio dal supporto di un professionista dello stile è quella delle “eterne indecise”. Se vi sentite sopraffatte dai suggerimenti di Pinterest, dai trend di TikTok e non sapete scegliere tra i modelli di decine di designer del settore, non c’è altro da fare che affidarsi ad un esperto.

Infine, se non avete a disposizione molto tempo, stabilire insieme ad uno stylist un calendario con gli atelier che si avvicinano maggiormente al vostro stile è un’opzione che non può assolutamente essere ignorata.

Consigli per lavorare con un wedding stylist

Se volete assumere una wedding stylist, il momento migliore per iniziare a lavorare insieme è circa otto-dieci mesi prima della data del matrimonio. Si tratta infatti delle tempistiche migliori per acquistare l’abito nuziale, così da avere margine in caso di eventuali modifiche e aggiustamenti sartoriali.

Nel loro primo incontro, solitamente lo stylist e la sposa creano insieme un itinerario di negozi e atelier da visitare insieme in base alle preferenze della cliente. Dopo aver selezionato l’abito principale, si passa quindi alla scelta di eventuali outfit per eventi come l’addio al nubilato e l’after-party, oltre agli accessori come gioielli, velo e scarpe.

Molti wedding stylist lavorano anche con lo sposo e con le damigelle, affinché i colori dei loro abiti risultino in linea con la visione estetica della cerimonia. Perché il processo si risolva in modo positivo, è bene comunque stabilire da subito un rapporto di fiducia reciproca.

Comunicate apertamente

Più informazioni condividerete con lo stylist su ciò che vi piace e ciò che non vi piace, più semplice sarà per il professionista accontentarvi. Non abbiate paura di esprimervi: a volte saranno necessari un paio di tentativi prima di arrivare al risultato sperato, quindi è importante che non vi lasciate scoraggiare. Lavorate insieme anche su possibili alternative alla prima scelta.

Fate domande

Chiedete allo stylist di spiegarvi apertamente i suoi metodi e tempi di lavoro, così che l’ansia non prenda il sopravvento. Molti professionisti, proprio consapevoli del grande stress che può accompagnare i preparativi di un matrimonio, condividono con le proprie clienti flussi di lavoro, calendari e fogli di calcolo. Una pratica che potrebbe sicuramente risultare poco romantica, ma che calmerà i nervi delle spose più agitate.

Sperimentate

Approfittate delle conoscenze del vostro stylist e non abbiate paura di pensare fuori dagli schemi. Anche se il vostro gusto vi spinge in una direzione, fidarsi dei consigli di un esperto potrebbe aprire le porte a soluzioni inaspettate ma potenzialmente vincenti: mai come nel caso dei matrimoni, non si sa mai che sorprese potrebbero arrivare.